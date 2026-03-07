Con số may mắn ngày 8/3/2026: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Xem chi tiết bộ số cát lành ngày 8/3/2026 cho từng năm sinh của 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo. Thông tin dựa trên quy luật ngũ hành và Cửu cung phi tinh.

Việc lựa chọn con số may mắn ngày 8/3/2026 được tính toán dựa trên sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh và ngũ hành nạp âm. Những gợi ý này giúp các cá nhân có thêm sự tham khảo để đón nhận cát khí, tối ưu hóa cơ hội trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Gợi ý con số may mắn giúp mang lại cát khí và tài lộc trong ngày mới.

Con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Dưới đây là tổng hợp bộ số may mắn dựa theo năm sinh và giới tính cho từng con giáp trong ngày 8/3:

1. Tuổi Tý

Giáp Tý (1984): Nam 20, 80; Nữ 36, 71.

Nam 20, 80; Nữ 36, 71. Bính Tý (1996): Nam 07, 89; Nữ 14, 42.

Nam 07, 89; Nữ 14, 42. Mậu Tý (1948, 2008): Nam 95, 37; Nữ 08, 62.

Nam 95, 37; Nữ 08, 62. Canh Tý (1960): Nam 18, 55; Nữ 17, 77.

Nam 18, 55; Nữ 17, 77. Nhâm Tý (1972): Nam 11, 13; Nữ 27, 94.

2. Tuổi Sửu

Ất Sửu (1985): Nam 10, 34; Nữ 79, 91.

Nam 10, 34; Nữ 79, 91. Đinh Sửu (1997): Nam 24, 56; Nữ 38, 85.

Nam 24, 56; Nữ 38, 85. Kỷ Sửu (1949, 2009): Nam 61, 12; Nữ 20, 33.

Nam 61, 12; Nữ 20, 33. Tân Sửu (1961): Nam 21, 19; Nữ 43, 59.

Nam 21, 19; Nữ 43, 59. Quý Sửu (1973): Nam 84, 62; Nữ 59, 94.

3. Tuổi Dần

Giáp Dần (1974): Nam 10, 85; Nữ 43, 35.

Nam 10, 85; Nữ 43, 35. Bính Dần (1986): Nam 02, 21; Nữ 59, 03.

Nam 02, 21; Nữ 59, 03. Mậu Dần (1998): Nam 87, 90; Nữ 22, 75.

Nam 87, 90; Nữ 22, 75. Canh Dần (1950, 2010): Nam 22, 54; Nữ 12, 65.

Nam 22, 54; Nữ 12, 65. Nhâm Dần (1962): Nam 45, 93; Nữ 51, 82.

4. Tuổi Mão

Ất Mão (1975): Nam 33, 45; Nữ 08, 93.

Nam 33, 45; Nữ 08, 93. Đinh Mão (1987): Nam 15, 54; Nữ 65, 77.

Nam 15, 54; Nữ 65, 77. Kỷ Mão (1999): Nam 38, 60; Nữ 15, 44.

Nam 38, 60; Nữ 15, 44. Tân Mão (1951): Nam 63, 81; Nữ 51, 33.

Nam 63, 81; Nữ 51, 33. Quý Mão (1963): Nam 77, 91; Nữ 35, 59.

5. Tuổi Thìn

Giáp Thìn (1964): Nam 77, 62; Nữ 89, 52.

Nam 77, 62; Nữ 89, 52. Bính Thìn (1976): Nam 61, 40; Nữ 23, 91.

Nam 61, 40; Nữ 23, 91. Mậu Thìn (1988): Nam 05, 13; Nữ 97, 34.

Nam 05, 13; Nữ 97, 34. Canh Thìn (2000): Nam 29, 44; Nữ 88, 52.

Nam 29, 44; Nữ 88, 52. Nhâm Thìn (1952): Nam 84, 22; Nữ 45, 08.

6. Tuổi Tị

Ất Tị (1965): Nam 33, 79; Nữ 21, 45.

Nam 33, 79; Nữ 21, 45. Đinh Tị (1977): Nam 57, 83; Nữ 91, 10.

Nam 57, 83; Nữ 91, 10. Kỷ Tị (1989): Nam 44, 51; Nữ 86, 96.

Nam 44, 51; Nữ 86, 96. Tân Tị (2001): Nam 62, 81; Nữ 72, 40.

Nam 62, 81; Nữ 72, 40. Quý Tị (1953): Nam 99, 98; Nữ 24, 69.

7. Tuổi Ngọ

Giáp Ngọ (1954): Nam 15, 50; Nữ 39, 74.

Nam 15, 50; Nữ 39, 74. Bính Ngọ (1966): Nam 54, 21; Nữ 48, 06.

Nam 54, 21; Nữ 48, 06. Mậu Ngọ (1978): Nam 27, 81; Nữ 74, 39.

Nam 27, 81; Nữ 74, 39. Canh Ngọ (1990): Nam 08, 12; Nữ 94, 25.

Nam 08, 12; Nữ 94, 25. Nhâm Ngọ (2002): Nam 59, 12; Nữ 41, 38.

8. Tuổi Mùi

Ất Mùi (1955): Nam 20, 38; Nữ 45, 57.

Nam 20, 38; Nữ 45, 57. Đinh Mùi (1967): Nam 39, 98; Nữ 61, 10.

Nam 39, 98; Nữ 61, 10. Kỷ Mùi (1979): Nam 84, 41; Nữ 79, 26.

Nam 84, 41; Nữ 79, 26. Tân Mùi (1991): Nam 08, 84; Nữ 32, 05.

Nam 08, 84; Nữ 32, 05. Quý Mùi (2003): Nam 11, 33; Nữ 94, 75.

9. Tuổi Thân

Bính Thân (1956): Nam 76, 21; Nữ 18, 86.

Nam 76, 21; Nữ 18, 86. Mậu Thân (1968): Nam 43, 31; Nữ 80, 17.

Nam 43, 31; Nữ 80, 17. Canh Thân (1980): Nam 04, 53; Nữ 26, 72.

Nam 04, 53; Nữ 26, 72. Nhâm Thân (1992): Nam 90, 31; Nữ 57, 64.

Nam 90, 31; Nữ 57, 64. Giáp Thân (2004): Nam 27, 96; Nữ 81, 08.

10. Tuổi Dậu

Đinh Dậu (1957): Nam 76, 24; Nữ 93, 33.

Nam 76, 24; Nữ 93, 33. Kỷ Dậu (1969): Nam 28, 85; Nữ 03, 15.

Nam 28, 85; Nữ 03, 15. Tân Dậu (1981): Nam 37, 74; Nữ 58, 92.

Nam 37, 74; Nữ 58, 92. Quý Dậu (1993): Nam 47, 65; Nữ 10, 24.

Nam 47, 65; Nữ 10, 24. Ất Dậu (2005): Nam 01, 86; Nữ 17, 38.

11. Tuổi Tuất

Bính Tuất (2006): Nam 11, 52; Nữ 76, 63.

Nam 11, 52; Nữ 76, 63. Mậu Tuất (1958): Nam 58, 29; Nữ 63, 10.

Nam 58, 29; Nữ 63, 10. Canh Tuất (1970): Nam 25, 97; Nữ 33, 86.

Nam 25, 97; Nữ 33, 86. Nhâm Tuất (1982): Nam 19, 45; Nữ 59, 77.

Nam 19, 45; Nữ 59, 77. Giáp Tuất (1994): Nam 56, 61; Nữ 31, 47.

12. Tuổi Hợi

Ất Hợi (1995): Nam 30, 14; Nữ 98, 25.

Nam 30, 14; Nữ 98, 25. Kỷ Hợi (1959): Nam 27, 46; Nữ 04, 72.

Nam 27, 46; Nữ 04, 72. Tân Hợi (1971): Nam 43, 80; Nữ 71, 15.

Nam 43, 80; Nữ 71, 15. Quý Hợi (1983): Nam 10, 68; Nữ 84, 32.

Nam 10, 68; Nữ 84, 32. Đinh Hợi (2007): Nam 95, 57; Nữ 24, 83.

Con số tài lộc cho 12 cung hoàng đạo ngày 8/3/2026

Dưới đây là bộ đôi số mang lại cát khí cho các chòm sao trong ngày mới:

Cung hoàng đạo Con số may mắn Bạch Dương 11, 64 Kim Ngưu 26, 71 Song Tử 11, 82 Cự Giải 21, 47 Sư Tử 1, 9 Xử Nữ 31, 71 Thiên Bình 17, 39 Hổ Cáp 35, 96 Nhân Mã 22, 42 Ma Kết 6, 30 Bảo Bình 3, 9 Song Ngư 2, 51

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí.