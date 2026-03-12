Cơn sốt AI đẩy giá SSD 4TB Silicon Power US75 lên gần 12 triệu đồng Nhu cầu khổng lồ từ trung tâm dữ liệu AI khiến giá bộ nhớ lưu trữ tăng mạnh năm 2026. Ổ cứng Silicon Power US75 4TB ghi nhận mức giá cao kỷ lục đi kèm hiệu suất vượt trội.

Năm 2026 được dự báo là giai đoạn đầy thách thức cho người dùng có nhu cầu nâng cấp RAM hoặc bộ nhớ lưu trữ. Sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) đang chiếm dụng phần lớn nguồn cung linh kiện, trực tiếp đẩy giá các thiết bị lưu trữ lên mức cao chưa từng có.

Thị trường SSD biến động mạnh trước nhu cầu từ hạ tầng AI

Tình trạng khan hiếm NAND flash và DRAM đã tạo ra một làn sóng tăng giá trên toàn cầu. Điển hình, mẫu ổ cứng Silicon Power US75 phiên bản 4TB hiện đang được niêm yết trên Amazon với giá khoảng 459,97 USD (tương đương gần 12 triệu đồng). Đây là mức giá phản ánh rõ nét sự mất cân bằng giữa cung và cầu trong bối cảnh công nghệ AI thống trị thị trường.

Silicon Power US75: Hiệu suất tối ưu cho người dùng chuyên nghiệp

Dù có mức giá đắt đỏ, Silicon Power US75 vẫn khẳng định vị thế nhờ sự kết hợp giữa dung lượng lớn và hiệu năng mạnh mẽ. Sử dụng giao thức PCIe NVMe Gen 4 tiên tiến, dòng SSD này đạt tốc độ đọc lên tới 7.000MB/s và tốc độ ghi 6.000MB/s. Thông số này giúp loại bỏ hoàn toàn các nút thắt cổ chai về dữ liệu, mang lại trải nghiệm mượt mà cho các tác vụ nặng hoặc nâng cấp bộ nhớ cho máy chơi game PS5.

Giá SSD 4TB gần 12 triệu đồng giữa cơn sốt AI (Nguồn: Internet)

Độ bền vượt trội và thách thức về nhiệt độ

Bên cạnh tốc độ, Silicon Power US75 gây ấn tượng với độ bền lên tới 2.400TBW (terabyte ghi) và chính sách bảo hành giới hạn 5 năm. Với chỉ số TBW này, người dùng có thể sử dụng liên tục trong nhiều năm trước khi ổ đĩa có dấu hiệu hao mòn, vượt qua cả thời điểm dự kiến thị trường linh kiện hồi phục.

Tuy nhiên, các chuyên gia kỹ thuật lưu ý rằng các ổ đĩa PCIe NVMe Gen 4 thường sinh nhiệt rất lớn trong quá trình vận hành. Để tránh hiện tượng giảm hiệu suất do quá nhiệt (thermal throttling), người dùng cần đảm bảo hệ thống tản nhiệt trên PC, laptop hoặc máy chơi game hoạt động hiệu quả. Việc trang bị thêm bộ tản nhiệt bằng đồng bên ngoài là giải pháp khả thi, nhưng cần chú ý cách điện để tránh nguy cơ đoản mạch bo mạch chủ.

Lời khuyên cho người dùng trong giai đoạn bão giá

Trong bối cảnh giá SSD dung lượng cao leo thang, các dòng ổ cứng M.2 dung lượng thấp từ 128GB đến 512GB được xem là giải pháp thay thế tạm thời nhờ mức giá bình ổn hơn. Người dùng nên cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế trước khi đầu tư vào các dòng SSD 4TB ở thời điểm hiện tại để tối ưu chi phí nâng cấp.