Cơn sốt Argentina đẩy giá vé bán kết World Cup 2026 lên mức kỷ lục 74 triệu đồng Sức hút từ nhà đương kim vô địch khiến giá vé trận Argentina - Anh cao gấp đôi cặp Pháp - Tây Ban Nha, phản ánh quyền lực thương mại tuyệt đối của Albiceleste.

Thế giới bóng đá đang hướng về các trận bán kết World Cup 2026, nhưng không chỉ có chuyên môn, sức nóng từ khán đài và thị trường vé cũng đang tạo nên những con số kinh ngạc. Trận "đại chiến" giữa Argentina và Anh tại Atlanta đã trở thành tâm điểm của sự xa xỉ, với mức giá vé vào cửa thấp nhất vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu.

Khán giả Argentina cổ vũ nhiệt tình có tiếng tại World Cup. Ảnh: Getty.

Sức hút không đối thủ của nhà đương kim vô địch

Theo dữ liệu từ TicketData.com, tính đến trưa thứ Hai, để có một chỗ ngồi tại sân vận động ở Atlanta theo dõi cuộc đối đầu giữa Argentina và Anh, người hâm mộ phải chi ít nhất 2.841 USD (tương đương 74,5 triệu VNĐ). Đây là mức tăng trưởng phi mã 34% chỉ trong vòng 72 giờ. Đáng chú ý, giá vé từng chạm ngưỡng 2.966 USD vào thứ Bảy trước khi ổn định ở mức hiện tại.

Nguyên nhân của "cơn sốt" này không chỉ nằm ở tính chất kịch tính của cặp đấu duyên nợ Anh - Argentina. Atlanta hiện là khu vực tập trung những người yêu bóng đá Nam Mỹ tại Mỹ. Việc câu lạc bộ Atlanta United FC sở hữu cộng đồng fan Argentina đông đảo, kết hợp với sự kiện chiến lược gia Gerardo "Tata" Martino – cựu thuyền trưởng Albiceleste – vừa tiếp quản đội bóng này vào tháng 11, đã tạo nên một hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ.

Sự chênh lệch kỳ lạ so với "trận chung kết sớm"

Trái ngược với không khí sôi sục tại Atlanta, trận bán kết tại Dallas giữa Pháp và Tây Ban Nha lại có mức giá "dễ thở" hơn đáng kể. Dù đây được coi là cuộc đối đầu đỉnh cao về chuyên môn giữa đội tuyển xếp hạng 1 (Pháp) và hạng 3 (Tây Ban Nha) theo mô hình dự đoán của Opta, giá vé vào cửa thấp nhất chỉ dừng lại ở mức 1.325 USD.

Mức giá này thậm chí đã giảm 26% trong ba ngày qua và chưa bằng một nửa so với sức nóng của trận đấu có mặt Argentina. Điều này phản ánh một thực tế: tại World Cup 2026, giá trị thương mại và sức hút truyền thông của Lionel Messi cùng các đồng đội đang lấn lướt hoàn toàn những tính toán về chuyên môn thuần túy.

Thị trường vé chặng cuối: Hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao

Không chỉ bán kết, các trận đấu cuối cùng của giải đấu cũng ghi nhận những biến động lớn về tài chính:

Trận tranh hạng ba (Miami): Giá vé thấp nhất là 1.543 USD.

Giá vé thấp nhất là 1.543 USD. Trận chung kết (New York New Jersey): Tấm vé rẻ nhất hiện ở mức 6.760 USD.

Dù 6.760 USD là con số khổng lồ, nhưng thực tế giá vé chung kết đã giảm 6% trong 72 giờ qua. So với mức đỉnh điểm 13.650 USD hồi tháng Mười năm ngoái hay hơn 12.000 USD vào tháng Sáu, thị trường đang có dấu hiệu tự điều chỉnh khi danh tính các đội bóng dần lộ diện. Tuy nhiên, với việc Argentina vẫn đang tiến sâu, giới quan sát dự báo giá vé có thể sẽ còn những đợt sóng mới trước giờ bóng lăn.