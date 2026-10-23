Cơn sốt iPhone Duo ngày đầu mở bán toàn cầu và hành trình xếp hàng 5 ngày vì cộng đồng Ngày 23/10, mẫu iPhone Duo chính thức lên kệ trên toàn cầu với nhu cầu tăng vọt, trong khi đơn hàng trực tuyến đã phải lùi lịch nhận máy đến tận đầu năm 2027.

Vào ngày 23/10, Apple đã chính thức mở bán dòng điện thoại màn hình gập iPhone Duo tại nhiều thị trường quốc tế. Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ, dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung trực tuyến ngay trong những giờ đầu tiên ra mắt.

Hành trình kiên trì 5 ngày để gây quỹ từ thiện

Tại cửa hàng Apple Store trên phố George ở Sydney (Australia), Jeremy Cabral đã trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu chiếc iPhone Duo sau khi kiên trì xếp hàng từ 17h ngày 19/10. Để đánh dấu cột mốc đặc biệt này, anh thậm chí đã xăm chữ “Duo” lên cổ tay.

Khác với mục đích sưu tầm hay sử dụng cá nhân thường thấy, Cabral chia sẻ anh mua hai chiếc iPhone Duo với hai tùy chọn màu sắc khác nhau nhằm quyên góp cho We Are Mobilised, một tổ chức chuyên hỗ trợ người vô gia cư.

Jeremy Cabral mua iPhone Duo để quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện. Ảnh: Tech Guide

Suốt 5 ngày sinh hoạt ngoài trời, Cabral chỉ ngủ tối đa 2,5 tiếng mỗi đêm trong khung giờ từ 3h đến 6h sáng. Anh cho biết trải nghiệm thực tế này giúp bản thân thấu hiểu sâu sắc hơn những khó khăn và thiếu thốn mà người vô gia cư phải trải qua mỗi ngày.

Đây không phải lần đầu tiên Cabral tham gia sự kiện mở bán sản phẩm mới của Apple. Trước đó vào năm 2012, anh từng xếp hàng chờ mua iPhone 5 và đã duy trì hoạt động gây quỹ cộng đồng trong suốt 11 năm qua.

Áp lực nguồn cung và sức nóng tại các cửa hàng

Ghi nhận tại điểm bán ở Sydney cho thấy có khoảng 150 khách hàng đã tập trung xếp hàng trước giờ mở cửa. Nhân viên Apple Store tiến hành phân loại nhu cầu mua trực tiếp theo từng phiên bản màu sắc, đồng thời bố trí khu vực riêng cho khách hàng đã đặt trước.

Xếp hàng bên ngoài Apple Store ở Sydney, Australia ngày 23/10. Ảnh: Tech Guide

Chỉ sau ít phút mở hệ thống trực tuyến, thời gian giao máy của nhiều đơn hàng iPhone Duo đã bị đẩy lùi sang tận tháng 1/2027. Tình trạng này phản ánh sự quan tâm đột biến từ thị trường cũng như những thách thức trong dây chuyền sản xuất thiết bị mới.

Tại Mỹ, Australia, Anh cùng một số thị trường châu Âu và châu Á, người dùng có cơ hội mua máy trực tiếp nếu đến sớm. Ngược lại, người tiêu dùng tại Pháp, Trung Quốc đại lục, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất bắt buộc phải đặt hẹn trước trên hệ thống để đến lấy máy.

Giá bán công bố và kế hoạch phân phối toàn cầu

Nhằm quảng bá cho dòng máy mới, Apple đã dựng các mô hình tương tác khổ lớn có bề mặt phản chiếu và viền phát sáng tại bốn cửa hàng biểu tượng gồm Apple Fifth Avenue (New York), Apple Covent Garden (London), Apple BKC (Ấn Độ) và Apple Jing'an (Thượng Hải).

Sau khu vực Australia và New Zealand, thiết bị sẽ tiếp tục được phân phối tới các thị trường khác tại châu Á, Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ.

Phiên bản bộ nhớ Giá niêm yết tại Việt Nam Thời gian dự kiến nhận máy 256GB 64,99 triệu đồng Từ 27/1/2027 2TB 103,99 triệu đồng Từ 27/1/2027

Đối với thị trường Việt Nam, iPhone Duo có mức giá khởi điểm từ 64,99 triệu đồng cho tùy chọn dung lượng thấp nhất và lên mức 103,99 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất. Những khách hàng đặt mua thời điểm này dự kiến nhận thiết bị từ ngày 27/1/2027.