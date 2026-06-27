Cơn sốt Steam Machine: Giá bán chợ đen chạm ngưỡng 3.200 USD trước ngày ra mắt chính thức Ngay sau khi Valve gửi email xác nhận đặt trước Steam Machine, các tay đầu cơ đã nhanh chóng đẩy giá thiết bị này lên cao gấp 3 lần giá niêm yết trên các sàn thương mại điện tử.

Valve đã chính thức bắt đầu gửi email xác nhận đặt hàng cho dự án Steam Machine, cho phép những người dùng may mắn được lựa chọn sở hữu thiết bị trước ngày ra mắt 30/06. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm nguồn cung mà Valve đã xác nhận trước đó đã tạo điều kiện cho các tay đầu cơ (scalpers) thâm nhập thị trường nhằm trục lợi từ những người hâm mộ đang khao khát sở hữu thiết bị sớm.

The Steam Machine.

Mức giá chênh lệch kỷ lục trên các sàn thương mại điện tử

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đợt đặt hàng bắt đầu, các danh sách rao bán Steam Machine đã xuất hiện dày đặc trên các nền tảng bên thứ ba như eBay. Theo ghi nhận, mức giá khởi điểm cho các phiên bản này dao động khoảng 1.700 USD, cao hơn đáng kể so với mức giá gốc từ nhà sản xuất.

Đáng chú ý, một số lời chào hàng đã đẩy mức giá lên tới 3.200 USD cho gói sản phẩm Steam Machine phiên bản 512GB đi kèm với Steam Controller. Trong khi đó, mức giá niêm yết chính thức từ Valve cho gói này chỉ là 1.128 USD. Như vậy, những tay đầu cơ đang tìm cách thu lợi nhuận gấp gần ba lần giá trị thực của sản phẩm.

Steam Machine listed on eBay.

Thực trạng thị trường và lời khuyên cho người dùng

Dù mức giá bị đẩy lên cao vô lý, dữ liệu từ thị trường cho thấy vẫn có những người mua chấp nhận chi trả để sở hữu sớm thiết bị. Ít nhất một giao dịch đã được thực hiện thành công với mức giá 2.800 USD trên eBay. Điều này phản ánh sức hút cực lớn của Steam Machine nhưng cũng cho thấy sự lũng đoạn của thị trường chợ đen đối với các thiết bị công nghệ mới.

Steam Machine sold on eBay.

Tình trạng này không còn quá xa lạ trong ngành công nghiệp game, khi trước đây các dòng card đồ họa, máy chơi game console và thậm chí là Steam Controller cũng từng rơi vào kịch bản tương tự. Đối với những người dùng chưa nhận được email xác nhận đợt này, các chuyên gia khuyến cáo nên kiên nhẫn chờ đợi các đợt mở bán tiếp theo từ Valve thay vì tiếp tay cho các hoạt động đầu cơ giá cao.

Hiện tại, Valve vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể cho đợt đăng ký tiếp theo, nhưng khả năng cao hãng sẽ bổ sung thêm nguồn cung trong tương lai gần để đáp ứng nhu cầu của thị trường.