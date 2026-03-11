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Công an Hà Nội 0-0 Kyoto Sanga: Hai đội chia điểm

Văn Thể03/11/2026 14:15

Công an Hà Nội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Kyoto Sanga 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 19h15 ngày 3/11/2026 trên sân Hang Day Stadium.

Công an Hà Nội0 - 0Kyoto SangaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Công an Hà Nội tiếp đón Kyoto Sanga.

  • 10'Thẻ vàng

    Phút 10': Hiroto Morooka (Kyoto Sanga) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Công an Hà Nội ép sân

    Cầm bóng: Công an Hà Nội 65% - 35% Kyoto Sanga, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 1.

  • 24'Công an Hà Nội ép sân

    Cầm bóng: Công an Hà Nội 60% - 40% Kyoto Sanga, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 1); phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 36'Công an Hà Nội ép sân

    Cầm bóng: Công an Hà Nội 56% - 44% Kyoto Sanga, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 2.

  • 41'Thẻ vàng

    Phút 41': Alan Grafite (Công an Hà Nội) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Kyoto Sanga): Rafael Papagaio vào sân thay Alex Souza.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Kyoto Sanga): Haruki Arai vào sân thay Ryuma Nakano.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Kyoto Sanga): Hisashi Appiah Tawiah vào sân thay Yusuke Ishida.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': Bui Hoang Viet Anh (Công an Hà Nội) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thẻ vàng

    Phút 46': Damià Sabater Tous (Công an Hà Nội) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 48'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Công an Hà Nội 57% - 43% Kyoto Sanga, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 3 - 3.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': Hisashi Appiah Tawiah (Kyoto Sanga) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Kyoto Sanga): Sung-jun Yoon vào sân thay Kodai Nagata.

  • 60'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Công an Hà Nội 54% - 46% Kyoto Sanga, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 4 - 3.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Công an Hà Nội): Le Pham Thanh Long vào sân thay Alan Grafite.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Công an Hà Nội): Nguyen Dinh Bac vào sân thay Damià Sabater Tous.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Công an Hà Nội): Hoang Van Toan vào sân thay Bui Hoang Viet Anh.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Công an Hà Nội): Phan Ngoc Tin vào sân thay Frans Putros.

  • 72'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Công an Hà Nội 54% - 46% Kyoto Sanga, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 4 - 5.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Kyoto Sanga): Masaya Okugawa vào sân thay Everton Maceió.

  • 84'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Công an Hà Nội 56% - 44% Kyoto Sanga, dứt điểm 13 - 11 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 5 - 5.

  • KTKết thúc: Công an Hà Nội 0-0 Kyoto Sanga

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 21:11 03/11/2026

Đội hình chính thức
Công an Hà Nội
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Alexandré Pölking
Kyoto Sanga
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Popović
1
F. Nguyen
38
A. Leygley
68
Bùi Hoàng Việt Anh
5
Đoàn Văn Hậu
88
Lê Văn Đô
55
Frans Putros
14
Damià Sabater
7
J. Pendant
72
Alan Grafite
90
B. Perea
10
Léo Artur
90
Halls
15
K. Nagata
40
Y. Ishida
43
Weverton
44
K. Sato
6
João Pedro
24
H. Morooka
48
R. Nakano
62
T. Shichi
38
Everton
17
Alex Negueba
Dự bị
Công an Hà Nội
15 Bui Xuan Thinh18 Đinh Thanh Bình26 Ha Van Phuong12 Hoang Van Toan11 Lê Phạm Thành Long9 Nguyen Dinh Bac30 Y Eli Niê4 Phan Ngọc Tín23 Vu Thanh Vinh
Kyoto Sanga
25 Yoon Sung-Jun5 H. Tawiah50 Y. Suzuki19 David Da Silva Costa29 Ko Sakai9 Rafael Elias1 G. Ota7 M. Okugawa93 S. Nagasawa
Cập nhật đội hình lúc 18:47 03/11/2026
Công an Hà NộiThống kêKyoto Sanga
57%
Kiểm soát bóng
43%
17
Dứt điểm
14
5
Trúng đích
4
3
Phạt góc
3
8
Phạm lỗi
10
1
Việt vị
1
4
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
Halls
Halls
Kyoto Sanga
Điểm 7.66
F. Nguyen
F. Nguyen
Công an Hà Nội
Điểm 7.63
Weverton
Weverton
Kyoto Sanga
Điểm 7.34
Rafael Elias
Rafael Elias
Kyoto Sanga
Điểm 7.2
Yoon Sung-Jun
Yoon Sung-Jun
Kyoto Sanga
Điểm 7.2

Công an Hà Nội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Kyoto Sanga ngay trong trận đấu này. Đội chủ nhà đứng hạng 11 với 3 điểm, kém đối thủ đúng 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 3/11/2026 tại Hang Day Stadium.

Khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng

Kyoto Sanga hiện đứng hạng 6 với 6 điểm, trong khi Công an Hà Nội xếp hạng 11 với 3 điểm. Chênh lệch giữa hai đội không lớn, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm đầu bảng.

Với Công an Hà Nội, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ ngang điểm Kyoto Sanga. Ngược lại, đội khách muốn giữ khoảng cách và củng cố vị trí của mình ở nhóm trên.

Phong độ: Kyoto Sanga nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Công an Hà Nội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa hòa ở trận gần nhất, trước đó thắng một trận. Hai trận thua nằm ở giai đoạn xa hơn trong chuỗi này.

Kyoto Sanga có chuỗi kết quả tốt hơn khi thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội khách thắng cả hai trận gần nhất, nên bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý hưng phấn.

Điểm then chốt của trận đấu

Công an Hà Nội có lợi thế sân nhà và đang đi lên sau giai đoạn có hai trận thua. Chuỗi hòa rồi thắng gần đây cho thấy họ đang dần lấy lại sự ổn định. Điều đội chủ nhà cần là duy trì kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội, bởi đối thủ đang có mạch hai trận thắng liên tiếp.

Về phía Kyoto Sanga, đà thắng gần đây là tài sản lớn. Nếu giữ được sự chắc chắn như hai trận vừa qua, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Tuy nhiên, việc phải thi đấu xa nhà là thử thách mà đội khách cần vượt qua.

Nhận định

Kyoto Sanga nhỉnh hơn về thứ hạng và phong độ gần đây, nhưng khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm. Công an Hà Nội có động lực rõ ràng để giành kết quả tích cực trên sân nhà và tiếp tục áp sát nhóm dự cúp châu lục. Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và sự tập trung có thể tạo ra khác biệt.

Công an Hà Nội
5 trận gần nhất
HTHBB
4
Trận
2-0-2
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
7
Thủng lưới
Kyoto Sanga
5 trận gần nhất
TTHHB
3
Trận
2-0-1
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima3300+109TTT
2Vissel Kobe3300+49TTT
3Gamba Osaka3210+57HTTT
5Beijing Guoan3210+37HTT
6Kyoto Sanga3201+36TTB
7Kashiwa Reysol3111+34HTB
10Jeonbuk Motors3111-14HBT
11Công an Hà Nội3102-33TBBT
12Buriram United3021-12HBH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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