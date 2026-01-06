Công An Hà Nội đăng quang V-League 2025/26 và những phát ngôn gây sốc của HLV Popov Câu lạc bộ Công An Hà Nội chính thức nâng cúp vô địch sau khi san bằng kỷ lục điểm số lịch sử, trong khi huấn luyện viên Velizar Popov gây bão với tuyên bố rời giải.

Vòng 25 V-League 2025/26 đã chứng kiến những cung bậc cảm xúc trái ngược: niềm vui vỡ òa của tân vương Công An Hà Nội và những chỉ trích gay gắt nhắm vào công tác trọng tài. Đây là thời điểm bước ngoặt định hình cục diện bóng đá Việt Nam trước khi bước vào giai đoạn chuyển giao quan trọng.

Công An Hà Nội đăng quang và kỷ lục lịch sử tại Hàng Đẫy

Chiến thắng sát nút 2-1 trước Becamex TP HCM tại vòng 25 trên sân Hàng Đẫy đã giúp câu lạc bộ Công An Hà Nội hoàn tất hành trình chinh phục ngôi vương đầy thuyết phục. Trước sự chứng kiến của hơn 12.000 khán giả, bộ đôi ngoại binh Alan Grafite và Leo Artur đã tỏa sáng để mang về 3 điểm quý giá.

Công An Hà Nội đăng quang V-League 2025/26.

Với kết quả này, đội bóng ngành Công an đã cán mốc 20 trận thắng cùng 64 điểm, chính thức san bằng kỷ lục vô địch lịch sử mà Hà Nội FC từng thiết lập vào năm 2018. Danh hiệu này đánh dấu cột mốc vàng son cho các cá nhân: thủ quân Nguyễn Quang Hải sở hữu chức vô địch quốc gia lần thứ 6, trong khi huấn luyện viên Mano Polking có danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên sau 15 năm cầm quân chuyên nghiệp.

Cơn thịnh nộ của HLV Velizar Popov và lời dọa rời V-League

Trái ngược với không khí lễ hội tại Hàng Đẫy, huấn luyện viên Velizar Popov của Thể Công đã tạo nên một cơn địa chấn truyền thông sau trận hòa 1-1 trước Công An TP HCM. Dù Nhâm Mạnh Dũng đã mở tỷ số, nhưng việc bị gỡ hòa ở phút 85 đã khiến chiến lược gia người Bulgaria không giữ được bình tĩnh.

Ông Popov công kích trực tiếp hệ thống trọng tài và ban tổ chức với những lời lẽ đanh thép: "Tôi thấy khủng khiếp mọi thứ. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây và không bao giờ quay lại nữa. Quá đủ với tôi rồi." Vị chiến lược gia này khẳng định đội bóng của ông liên tục bị "cướp điểm" bởi những quyết định bất lợi từ các "vua áo đen".

HLV Popov tiếp tục bất bình với công tác trọng tài.

Khẩu chiến chiến thuật giữa Harry Kewell và Hoàng Anh Gia Lai

Tại Pleiku, Hà Nội FC đã phải nhận thất bại ngược dòng 1-3 trước Hoàng Anh Gia Lai, qua đó gần như chấm dứt hy vọng tranh chấp huy chương. Sau trận đấu, huấn luyện viên Harry Kewell đã lên tiếng chê bai lối đá thực dụng của đội chủ nhà: "HAGL đã giành kết quả tốt, nhưng họ chơi thứ bóng đá không hẳn bóng đá."

Ngay lập tức, huấn luyện viên Lê Quang Trãi bên phía đội bóng phố Núi đã phản pháo, khẳng định mỗi đội bóng đều có quyền lựa chọn cách tiếp cận trận đấu phù hợp với chất lượng nhân sự và mục tiêu cụ thể. Sự đối lập trong triết lý bóng đá giữa hai nhà cầm quân đã tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi về bản sắc lối chơi tại V-League.

Những chuyển động nhân sự đáng chú ý

Bên cạnh cuộc đua vô địch, thị trường chuyển nhượng và công tác huấn luyện cũng ghi nhận nhiều thông tin quan trọng: