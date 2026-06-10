Công An Hà Nội đối đầu Adelaide United tại AFC Champions League Elite 2026/27 Đại diện Việt Nam sẽ làm khách tại Australia trong trận play-off then chốt để tranh vé dự giải đấu số 1 châu Á, đồng thời đối mặt bài toán nhân sự cùng đội tuyển quốc gia.

Thử thách tại Australia cho Công An Hà Nội

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về cơ cấu phân bổ suất tham dự mùa giải 2026/27, CLB Công An Hà Nội đã chính thức trở thành đại diện của Việt Nam góp mặt tại vòng play-off AFC Champions League Elite. Đối thủ của thầy trò HLV Mano Polking trong trận cầu sinh tử này là Adelaide United, một đại diện sừng sỏ đến từ Australia.

Công An Hà Nội sẽ có chuyến làm khách khó khăn trước Adelaide United. Ảnh: VFF.

Trận play-off dự kiến diễn ra vào ngày 11/8 tới trên sân nhà của Adelaide United. Dựa theo quy định của AFC, đội bóng có thứ hạng hạt giống cao hơn sẽ nắm đặc quyền đăng cai. Hiện tại, bóng đá Australia đang đứng thứ 5 tại khu vực phía Đông, xếp trên vị trí thứ 7 của Việt Nam, do đó Adelaide United nghiễm nhiên chiếm lợi thế sân nhà.

Cơ hội vươn tầm và kịch bản cho bóng đá Việt Nam

Đây là cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt đối với đội bóng ngành Công an. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ đoạt tấm vé bước thẳng vào vòng bảng AFC Champions League Elite 2026/27 – sân chơi danh giá và khắc nghiệt nhất cấp câu lạc bộ tại châu lục. Trong kịch bản không thể vượt qua vòng sơ loại, đại diện Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục hành trình bằng cách chuyển xuống tranh tài tại vòng bảng AFC Champions League Two.

Bên cạnh sức ép chuyên môn, thời điểm diễn ra trận đấu lịch sử này lại trùng khớp với giai đoạn Đội tuyển Việt Nam tập trung cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Trong bối cảnh sở hữu hàng loạt ngôi sao là trụ cột quốc gia, nhà vô địch V-League 2025/26 chắc chắn sẽ phải đối mặt với bài toán phân bổ lực lượng nan giải.

Sự chuẩn bị từ VFF và đại diện thứ hai Thể Công Viettel

Nhận thức rõ tình hình, VFF đã chủ động tăng cường phối hợp cùng ban lãnh đạo câu lạc bộ để xây dựng phương án triệu tập linh hoạt. Mục tiêu cốt lõi là tạo điều kiện tối ưu để Đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị hoàn hảo, đồng thời giúp đại diện V-League gặt hái kết quả tốt nhất tại đấu trường quốc tế.

Tại mùa giải 2026/27, nhờ giữ vững vị trí thứ 7 tại bảng xếp hạng khu vực phía Đông (sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Australia và Malaysia), bóng đá Việt Nam tiếp tục được AFC trao 2 suất tham dự. Song hành cùng Công An Hà Nội, Thể Công Viettel là niềm tự hào thứ hai khi xuất sắc giành quyền vào thẳng vòng bảng AFC Champions League Two.