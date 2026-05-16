Công an Hà Nội đứng trước cơ hội vô địch V-League 2025/26 sớm 3 vòng đấu Thầy trò HLV Alexandre Polking chỉ cần giành chiến thắng trước Thanh Hóa tại Hàng Đẫy tối 17/5 để chính thức đăng quang ngôi vương V-League mùa này.

Chiến thắng 3-2 kịch tính trước Nam Định ở vòng đấu vừa qua đã đưa Công an Hà Nội (CAHN) đến rất gần với ngôi vương V-League 2025/26. Tại vòng 23, đội bóng ngành Công an đang nắm quyền tự quyết hoàn toàn trong tay: một trận thắng trước Thanh Hóa sẽ giúp họ chính thức trở thành tân vương sớm 3 vòng đấu mà không cần quan tâm đến kết quả của các đối thủ bám đuổi.

Sự thống trị của triết lý Polking-ball

Mùa giải năm nay chứng kiến sức mạnh tuyệt đối của CAHN dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking. Chiến lược gia người Brazil đã định hình cho đội bóng lối chơi kiểm soát bóng nhuần nhuyễn và vận hành chính xác. Khoảng cách 11 điểm so với đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu là minh chứng rõ nét cho sự áp đảo này.

Điểm nhấn lớn nhất trong hành trình tiến đến ngôi vương của CAHN chính là phong độ hủy diệt của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 đang thể hiện sự trưởng thành vượt bậc với 10 pha lập công chỉ trong 6 trận gần nhất. Sự bùng nổ của Đình Bắc khi kết hợp cùng những vệ tinh đẳng cấp như Quang Hải đã biến hàng công CAHN trở thành cỗ máy ghi bàn không thể ngăn cản.

Thử thách từ tinh thần vượt khó của Thanh Hóa

Đối thủ của CAHN ở vòng đấu mang tính quyết định này là Thanh Hóa. Dù đang đối mặt với những khó khăn nhất định về tài chính, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp vẫn duy trì tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết và đã chắc chắn trụ hạng. Tuy nhiên, trước một CAHN đang ở trạng thái sung mãn nhất, lòng quyết tâm của đội bóng xứ Thanh được dự báo sẽ gặp rất nhiều thử thách tại thánh địa Hàng Đẫy.

Cuộc chiến trụ hạng và vị thế của Hà Nội FC

Bên cạnh tâm điểm tại Hàng Đẫy, vòng 23 còn chứng kiến những màn đối đầu quan trọng khác ảnh hưởng đến thứ hạng chung cuộc. Tại sân PVF, cuộc chạm trán giữa PVF-CAND và Hà Nội FC mang ý nghĩa sống còn. PVF-CAND cần điểm để thoát khỏi suất đá play-off trụ hạng, trong khi Hà Nội FC của HLV Harry Kewell đang nỗ lực để không bị văng khỏi Top 3 lần đầu tiên sau hai thập kỷ.

Nếu đăng quang vào cuối tuần này, đây sẽ là thành quả xứng đáng cho sự đầu tư bài bản và triết lý bóng đá hiện đại mà Công an Hà Nội đã theo đuổi trong suốt 4 năm qua. Một kỷ nguyên mới của V-League đang chuẩn bị được xác lập bởi đội bóng ngành Công an.