Công an Hà Nội rơi vào bảng tử thần tại Shopee Cup 2026/27 đối đầu Johor Darul Ta’zim Kết quả bốc thăm giải vô địch các CLB Đông Nam Á đưa đại diện Việt Nam vào bảng đấu đầy thử thách cùng các đối thủ mạnh từ Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

Lễ bốc thăm chia bảng Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á (Shopee Cup) mùa giải 2026/27 vừa diễn ra vào ngày 5/6 tại Indonesia, xác lập một hành trình đầy cam go cho các đại diện của bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý nhất là tình cảnh của CLB Công an Hà Nội khi đội bóng này rơi vào bảng đấu được giới chuyên môn nhận định là "bảng tử thần".

Thử thách cực đại từ những thế lực khu vực

Với tư cách là nhà đương kim vô địch V-League 2025/26, Công an Hà Nội (CAHN) bước vào giải đấu với tham vọng khẳng định vị thế. Tuy nhiên, lá thăm may rủi đã đưa đội bóng ngành Công an vào bảng B, nơi quy tụ những cái tên lẫy lừng nhất của bóng đá khu vực hiện nay.

CAHN rơi vào bảng khó tại Shopee Cup 2026/27.

Đối thủ đáng gờm nhất của CAHN chính là Johor Darul Ta’zim (Malaysia). Đây là đội bóng không chỉ thống trị tuyệt đối giải quốc nội Malaysia mà còn sở hữu tiềm lực tài chính hùng mạnh, thường xuyên góp mặt và tạo dấu ấn tại đấu trường AFC Champions League. Sức mạnh của Johor Darul Ta’zim đến từ dàn ngoại binh đẳng cấp cao và cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp bậc nhất Đông Nam Á.

Bên cạnh đại diện Malaysia, bảng B còn có sự góp mặt của Port FC - một thế lực của bóng đá Thái Lan, Lion City Sailors (Singapore), Persib Bandung (Indonesia) và Preah Khan Reach Svay Rieng (Campuchia). Việc phải đối đầu với các đội bóng sở hữu lối chơi đa dạng, từ pressing tầm cao của người Thái đến sự thực dụng của các CLB Indonesia, đòi hỏi CAHN phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả lực lượng lẫn hệ thống chiến thuật.

Cục diện tại bảng A và lộ trình giải đấu

Trong khi CAHN phải đối mặt với "vòng vây" tại bảng B, đại diện thứ hai của Việt Nam (đội giành Cúp Quốc gia 2025/26) sẽ góp mặt tại bảng A. Thử thách lớn nhất tại bảng đấu này không ai khác chính là đương kim vô địch Buriram United. Đội bóng Thái Lan vẫn luôn là ứng cử viên số một cho mọi giải đấu mà họ tham dự tại khu vực.

Các đối thủ còn lại của bảng A bao gồm Ratchaburi FC (Thái Lan), Kuching City (Malaysia), Tampines Rovers (Singapore) và Borneo FC (Indonesia). So với bảng B, bảng đấu này được đánh giá là có sự phân hóa rõ rệt hơn, nhưng mức độ cạnh tranh cho hai tấm vé đi tiếp vẫn vô cùng khốc liệt.

Shopee Cup 2026/27 tiếp tục duy trì quy mô với 14 đội bóng tham dự, khẳng định vị thế là sân chơi cấp câu lạc bộ danh giá nhất Đông Nam Á. Theo thông tin từ ban tổ chức, các trận đấu thuộc vòng play-off tranh những suất cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 8/8 và 15/8 theo thể thức sân nhà - sân khách. Vòng bảng chính thức sẽ khởi tranh ngay trong tháng 8 tới, hứa hẹn mang đến những bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn cho người hâm mộ khu vực.

Đối với Công an Hà Nội, việc lọt vào bảng đấu khó vừa là thách thức, vừa là cơ hội để chứng minh năng lực thật sự của dàn ngôi sao trong đội hình. Để tiến sâu tại giải đấu năm nay, đại diện Việt Nam chắc chắn sẽ phải tận dụng tối đa lợi thế sân nhà và duy trì sự ổn định về phong độ trước những đối thủ có kinh nghiệm trận mạc dày dạn.