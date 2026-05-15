Công an Hà Nội sắp hoàn tất ký hợp đồng với trung vệ Việt kiều Pháp Julien Mouillon Sở hữu kinh nghiệm hơn 160 trận đấu chuyên nghiệp tại Pháp, Julien Mouillon được kỳ vọng là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ Công an Hà Nội tại mùa giải 2026/27.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam vừa đón nhận thông tin quan trọng khi trung vệ Việt kiều Pháp Julien Mouillon xuất hiện tại Việt Nam vào ngày 14/5. Đây được xem là bước đi quyết định để cầu thủ sinh năm 1997 hoàn tất các thủ tục gia nhập Công an Hà Nội, củng cố sức mạnh cho đội bóng đang dẫn đầu V.League.

Julien Mouillon có thể gia nhập Công an Hà Nội.

Bản lý lịch ấn tượng từ lò đào tạo châu Âu

Julien Mouillon mang đến sự kỳ vọng lớn nhờ bề dày kinh nghiệm tích lũy qua hơn 160 trận đấu tại các hạng đấu chuyên nghiệp của Pháp. Đội bóng gần nhất anh cống hiến là EFC Frejus Saint-Raphael. Với chiều cao lý tưởng 1m85, Mouillon không chỉ xuất sắc ở vị trí trung vệ mà còn sở hữu khả năng thi đấu linh hoạt trong vai trò tiền vệ phòng ngự.

Theo kế hoạch, cầu thủ này sẽ bắt đầu tập luyện cùng đội bóng ngành công an ngay trong những ngày tới để kiểm tra chuyên môn trước khi đôi bên chính thức đặt bút ký hợp đồng. Khả năng không chiến và tư duy chiến thuật hiện đại là những điểm mạnh nhất mà Mouillon được kỳ vọng sẽ đóng góp vào hệ thống của Công an Hà Nội.

Mảnh ghép chiến lược trong tham vọng thống trị

Sự hiện diện của Mouillon tại Việt Nam có sự đồng hành của người đồng hương Jason Quang Vinh Pendant. Điều này minh chứng cho chiến lược nhất quán của Công an Hà Nội trong việc ưu tiên chiêu mộ các tài năng Việt kiều được đào tạo bài bản tại châu Âu nhằm gia tăng chiều sâu đội hình.

Nếu thương vụ thành công, Mouillon dự kiến sẽ trám vào vị trí cầu thủ nước ngoài gốc Việt của Adou Minh – người đang trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Việc thay thế này giúp đội bóng tối ưu hóa nguồn lực nhân sự mà không ảnh hưởng đến hạn ngạch ngoại binh.

Khẳng định vị thế tại V.League

Dù đang dẫn đầu bảng xếp hạng V.League với khoảng cách an toàn 11 điểm so với nhóm bám đuổi, Công an Hà Nội vẫn không ngừng nâng cấp lực lượng. Động thái chiêu mộ sớm Mouillon cho thấy tham vọng duy trì sự thống trị bền vững của đội bóng tại đấu trường quốc nội.

Bên cạnh mục tiêu tại CLB, Julien Mouillon còn được đánh giá là một phương án tiềm năng cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Nếu thể hiện tốt tại môi trường V.League, cầu thủ Việt kiều này hoàn toàn có cơ hội đóng góp cho đội tuyển quốc gia nhờ gốc gác và trình độ chuyên môn đã được khẳng định tại Pháp.