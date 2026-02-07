Công An Hà Nội và thử thách sinh tử tại Cúp C2 châu Á ngay mồng 2 Tết Chấp nhận hy sinh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, CLB Công An Hà Nội đặt mục tiêu tiến sâu tại AFC Champions League 2 trong chuyến hành quân đầy giông bão tới Singapore.

Trong khi hàng triệu gia đình Việt Nam quây quần bên mâm cơm ngày Tết, thầy trò huấn luyện viên Mano Polking lại bước vào một hành trình khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Câu lạc bộ Công An Hà Nội (CAHN) đã chính thức lên kế hoạch thi đấu xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhằm hiện thực hóa tham vọng vươn tầm châu lục tại đấu trường AFC Champions League 2.

CAHN ăn tết khá ngắn ngày.

Lịch thi đấu khắc nghiệt và bài toán điểm rơi phong độ

Theo lịch thi đấu chính thức tại vòng 16 đội, đại diện của bóng đá Việt Nam sẽ có trận lượt đi tiếp đón Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy vào ngày 11-2 (tức 24 tháng Chạp). Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào trận lượt về quyết định diễn ra vào ngày 18-2, đúng vào ngày mồng 2 Tết Bính Ngọ tại Singapore.

Việc phải thi đấu xa nhà trong thời khắc thiêng liêng nhất của năm là một thử thách cực đại về mặt tâm lý đối với các cầu thủ. Tuy nhiên, đây cũng là minh chứng cho sự chuyên nghiệp và quyết tâm của đội bóng ngành Công an. Việc duy trì cường độ tập luyện và chế độ dinh dưỡng trong những ngày Tết sẽ là chìa khóa để CAHN đảm bảo được nền tảng thể lực tốt nhất cho trận đánh lớn.

Giải mã Tampines Rovers: Đối thủ không thể xem thường

Nhìn vào thất bại 1-6 của Tampines Rovers tại Shopee Cup hồi đầu tháng 2, nhiều người có thể lầm tưởng về thực lực của đại diện Singapore. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định đó chỉ là trận đấu mà cả hai bên đều cất giữ những quân bài quan trọng nhất. Thực tế tại đấu trường châu lục lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Tại vòng bảng AFC Champions League 2, Tampines Rovers đã tạo nên cơn địa chấn khi dẫn đầu bảng H, trong đó có chiến thắng ấn tượng trước đối thủ hùng mạnh đến từ Hàn Quốc là Pohang Steelers. Đội hình của họ sở hữu những nhân tố giàu kinh nghiệm như cựu tuyển thủ Nhật Bản Yuki Kobayashi và ngôi sao tấn công Faris Ramli. Lối chơi kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội của Tampines Rovers sẽ là bài toán khó mà HLV Mano Polking cần tìm lời giải.

Tham vọng vượt qua bóng ma quá khứ

Bên phía Công An Hà Nội, niềm hy vọng được đặt lên vai những ngoại binh chất lượng như Leo Artur và Alan Grafite. Bộ đôi này đang cho thấy sự ăn ý và khả năng bùng nổ trong những thời điểm quyết định. Bên cạnh đó, dàn tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm trong đội hình cũng là điểm tựa vững chắc để đại diện Việt Nam tự tin triển khai thế trận.

Mục tiêu của CAHN không chỉ là chiến thắng mà còn là khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục. Họ quyết tâm vượt qua vòng 16 đội để tránh đi vào "vết xe đổ" của Nam Định mùa trước. Một kết quả thuận lợi ngay trong những ngày đầu năm mới không chỉ là món quà ý nghĩa gửi tới người hâm mộ mà còn là bệ phóng cho những mục tiêu xa hơn của đội bóng trong mùa giải năm nay.