Công An Hà Nội vô địch V-League 2025/26 và cột mốc World Cup của U17 Việt Nam

Ngày 18/5/2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt của bóng đá Việt Nam với những diễn biến quan trọng ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển trẻ. Trong khi CLB Công An Hà Nội chính thức khẳng định vị thế thống trị tại giải quốc nội, đội tuyển U17 Việt Nam cũng nhận được sự công nhận quốc tế sau hành trình lịch sử vươn tầm thế giới.

Công An Hà Nội thống trị V-League: Chức vô địch thứ ba đầy thuyết phục

CLB Công An Hà Nội đã chính thức bước lên ngôi vương V-League 2025/26 sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa tại vòng 23. Dù phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt, đoàn quân của HLV Alexandre Polking vẫn biết cách định đoạt trận đấu nhờ quả phạt đền thành công của Alan và pha lập công ấn định tỷ số của Rogerio Alves trong những phút cuối.

Với 60 điểm hiện có, đội bóng ngành công an đã tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi để đăng quang sớm 3 vòng đấu. Đây là chức vô địch quốc gia lần thứ ba trong lịch sử đội bóng, sau các năm 1984 và 2023. Sự hiện diện của những ngôi sao như Đoàn Văn Hậu trên khán đài cùng bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Hàng Đẫy đã tô điểm thêm cho ngày đăng quang đầy cảm xúc của tân vương.

U17 Việt Nam và hành trình lịch sử đến World Cup 2026

Bên cạnh sức nóng của V-League, chiến tích giành vé tham dự U17 World Cup 2026 tại Qatar của thầy trò HLV Cristiano Roland đang trở thành tâm điểm của bóng đá khu vực. Dù vừa để thua 0-3 trước đối thủ mạnh Australia tại tứ kết giải U17 châu Á, hành trình vượt qua vòng bảng để tiến vào nhóm những đội mạnh nhất châu lục đã giúp bóng đá trẻ Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ thế giới.

Đáng chú ý, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã gửi thư chúc mừng đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Trong thư, lãnh đạo AFC bày tỏ sự ấn tượng trước dũng khí và lối chơi hiện đại mà tập thể U17 Việt Nam đã trình diễn. HLV Cristiano Roland khẳng định đội sẽ tập trung cải thiện thể lực và tâm lý để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh diễn ra vào tháng 11 tới.

Sự chuyên nghiệp đằng sau tranh cãi của Đình Bắc

Một điểm nhấn đáng chú ý khác tại V-League là tình huống tranh quyền đá phạt đền giữa Đình Bắc và Alan trong trận đấu với Thanh Hóa. Chân sút trẻ sinh năm 2004 đã lỡ cơ hội thiết lập kỷ lục ghi bàn trong 7 trận liên tiếp, nhưng cách anh xử lý sự việc sau đó đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đình Bắc chia sẻ đây là phản ứng của "những người đàn ông" muốn nhận trách nhiệm về mình để đóng góp cho đội bóng. Hình ảnh Đình Bắc và Alan khoác vai ăn mừng sau trận đã dập tắt hoàn toàn những nghi ngại về mâu thuẫn nội bộ, cho thấy sự trưởng thành về mặt tâm lý của các cầu thủ trẻ trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Bức tranh bóng đá khu vực: Triều Tiên khẳng định vị thế và sức nóng VAR

Ở cấp độ châu lục, U17 nữ Triều Tiên tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi đè bẹp Nhật Bản 5-1 trong trận chung kết giải U17 nữ châu Á 2026. Với cú poker của Yu Jong Hyang, Triều Tiên giành ngôi hậu lần thứ 5 cùng thống kê đáng nể: ghi hơn 30 bàn thắng và gần như giữ sạch lưới suốt giải đấu.

Ngược lại, tại sân chơi quốc nội, công tác trọng tài đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Sau thất bại 0-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Lê Quang Trãi của Hoàng Anh Gia Lai đã có những phản ứng gay gắt về cách vận hành hệ thống VAR. Ông đặt nghi vấn về việc các cầu thủ không được bảo vệ trước những pha phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau, khiến mâu thuẫn giữa các câu lạc bộ và tổ trọng tài ngày càng leo thang trong giai đoạn nước rút của mùa giải.