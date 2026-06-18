Công an TP.HCM chiêu mộ Nguyễn Nhật Minh: Cú hích cho tham vọng xưng vương V.League Vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ Ninh Bình, Công an TP.HCM chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ trung vệ Nguyễn Nhật Minh từ Hải Phòng FC nhằm củng cố hàng thủ cho chiến dịch 2026/27.

Sau một mùa giải 2025/26 bùng nổ vượt ngoài mong đợi, câu lạc bộ Công an TP.HCM đang cho thấy quyết tâm duy trì vị thế bằng những bước đi chiến lược trên thị trường chuyển nhượng. Mục tiêu hàng đầu đã được xác định: Nguyễn Nhật Minh, lá chắn thép của Hải Phòng FC và là nhân tố triển vọng bậc nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Nguyễn Nhật Minh sắp đầu quân cho CLB Công an TP.HCM.

Lời khẳng định từ nhà vua Cúp Quốc gia

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Phùng Thanh Phương, Công an TP.HCM đã trải qua một hành trình đầy cảm xúc khi cán đích ở vị trí thứ 5 tại V.League và đặc biệt là danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia đầy thuyết phục. Thành công này tạo tiền đề để đại diện thành phố mang tên Bác mạnh tay nâng cấp đội hình, hướng tới việc cạnh tranh ngôi vương ở mọi đấu trường trong mùa giải 2026/27.

Đáng chú ý, trước khi đạt được thỏa thuận với Công an TP.HCM, đã có nhiều đồn đoán về việc Nguyễn Nhật Minh sẽ chuyển đến đầu quân cho Ninh Bình. Tuy nhiên, vào những thời điểm quyết định, sức hút từ dự án thể thao và tham vọng của đội bóng miền Nam đã thuyết phục được trung vệ này. Bản hợp đồng này không chỉ là sự bổ sung về nhân sự mà còn là lời khẳng định về vị thế của Công an TP.HCM trên bản đồ bóng đá nội.

Bản lĩnh của một chốt chặn hiện đại

Năng lực của Nguyễn Nhật Minh đã được kiểm chứng qua những con số thống kê ấn tượng và sự tin tưởng tuyệt đối từ các cấp độ đội tuyển. Anh là sản phẩm tiêu biểu của Học viện bóng đá NutiFood, sở hữu nền tảng kỹ thuật cơ bản tốt cùng tư duy chơi bóng hiện đại.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, Nhật Minh đã thể hiện sự bền bỉ đáng kinh ngạc khi thi đấu hơn 600 phút. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là cú sút phạt đền quyết định vào lưới U23 Hàn Quốc, trực tiếp đưa U23 Việt Nam giành huy chương đồng châu lục. Trước đó, trung vệ này cũng là nhân tố không thể thay thế trong đội hình xuất phát tại SEA Games 33.

Sự ổn định của Nhật Minh đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Việc anh liên tục góp mặt trong danh sách 28 tuyển thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2026 cho thấy giá trị của một trung vệ có thể lực sung mãn và sự điềm tĩnh cần thiết ở những trận cầu đỉnh cao.

Mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống phòng ngự

Việc chiêu mộ thành công Nhật Minh giúp Công an TP.HCM giải quyết bài toán chiều sâu đội hình. Với khả năng đọc tình huống tốt và sự quyết đoán trong các pha tranh chấp, cựu cầu thủ Hải Phòng FC được kỳ vọng sẽ trở thành chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành đội nhà.

Trong bối cảnh V.League ngày càng khắc nghiệt, sự hiện diện của một tuyển thủ quốc gia đang ở độ chín của sự nghiệp như Nhật Minh sẽ mang lại sự an tâm cho ban huấn luyện. Nhìn chung, đây là bước đi đầy tính toán của Công an TP.HCM nhằm xây dựng một hàng thủ thép, sẵn sàng cho những mục tiêu xa hơn tại sân chơi quốc nội và khu vực.