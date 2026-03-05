Công an TP.HCM hụt hơi tại V.League: HLV Lê Huỳnh Đức chỉ ra cuộc khủng hoảng nhân sự Thất bại 0-2 trước Nam Định khiến Công an TP.HCM rơi xuống vị trí thứ 6. HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận đội bóng đang suy yếu do bão chấn thương và sai lầm hệ thống.

Thất bại 0-2 trước Nam Định tại vòng 21 V.League 2025/26 không chỉ khiến Công an TP.HCM đánh mất vị thế trên bảng xếp hạng mà còn phơi bày sự rạn nứt trong hệ thống vận hành. Đội bóng ngành công an hiện đã tụt xuống vị trí thứ 6, đối diện với một tương lai đầy bất định trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng

Sau tiếng còi mãn cuộc tại Thiên Trường, HLV Lê Huỳnh Đức đã thẳng thắn chia sẻ về thực trạng bi đát của đội hình. Danh sách "bệnh binh" kéo dài đang khiến đội bóng mất đi tính đột biến và khả năng áp đặt lối chơi vốn có.

Lê Huỳnh Đức gặp khó khăn cùng Công an TP.HCM.

Chiến lược gia người Đà Nẵng xác nhận các trụ cột như Khoa Ngô, Peter Makrillos và Endrick đều không thể thi đấu. Tình trạng này không chỉ giới hạn ở nhóm ngoại binh mà còn lan rộng sang các cầu thủ nội, khiến chiều sâu đội hình bị bào mòn nghiêm trọng vào thời điểm then chốt nhất.

Sai lầm hệ thống từ công đến thủ

Bên cạnh yếu tố con người, sự thiếu gắn kết trong lối chơi là nguyên nhân then chốt dẫn đến trận thua bạc nhược vừa qua. HLV Lê Huỳnh Đức không ngần ngại chỉ trích những sai lầm cá nhân nơi hàng phòng ngự, điều đã trở thành vấn đề nan giải của đội bóng thời gian gần đây.

Nghịch lý hàng công bế tắc, hàng thủ mắc lỗi

“Trên không ghi được bàn thì dưới lại mắc lỗi. Gần như các bàn thua gần đây đều đến từ sai lầm của hậu vệ”, ông Đức bộc bạch. Sự bế tắc của hàng tiền đạo khi không thể tận dụng cơ hội đã tạo áp lực ngược lại cho hàng thủ, dẫn đến những khoảnh khắc mất tập trung đắt giá khiến đội nhà phải trả giá bằng điểm số.

Hệ lụy từ giai đoạn chuẩn bị thiếu hụt

Phân tích sâu hơn về sự sa sút, ông Đức chỉ ra gốc rễ vấn đề nằm ở giai đoạn tiền mùa giải. Việc lắp ráp một đội hình mới trong thời gian ngắn mà không có nền tảng thể lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã khiến các cầu thủ rơi vào tình trạng quá tải.

“Chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị. Đội hình mới phải lắp ráp trong thời gian ngắn. Đến giai đoạn này, thể lực giảm, phong độ cũng đi xuống”, HLV Lê Huỳnh Đức lý giải về sự hụt hơi của các học trò. Dù đang rơi vào xoáy ốc khủng hoảng, ông vẫn khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho từng trận đấu để vượt qua giai đoạn sóng gió hiện tại.