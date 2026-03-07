Công An TP.HCM thắng HAGL 1-0: Khoa Ngô ghi bàn quyết định giúp đội khách giành 3 điểm tại Pleiku Bàn thắng của Khoa Ngô ở phút 45 giúp Công An TP.HCM đánh bại HAGL 1-0 tại vòng 15 V-League. Sự vững chắc của Patrik Lê Giang và VAR đã giúp đội khách bảo toàn thắng lợi.

Bàn thắng duy nhất của Khoa Ngô ở cuối hiệp một đã giúp Câu lạc bộ Công An Thành phố Hồ Chí Minh (CA TPHCM) đánh bại Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với tỷ số 1-0 ngay tại sân Pleiku. Chiến thắng tối thiểu tại vòng 15 LPBank V-League 2025/26 cho thấy bản lĩnh của thầy trò Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức trong một trận cầu mang tính chiến thuật cao.

Sự xuất sắc của Patrik Lê Giang và khoảnh khắc định đoạt của Khoa Ngô

Trận đấu tại tâm điểm Pleiku khởi đầu đầy sôi động khi cả hai đội đều nhập cuộc chủ động. Chủ nhà HAGL sớm đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế dẫn bàn. Ngay phút thứ 5, Thanh Nhân có cơ hội đối mặt trực tiếp nhưng không thể đánh bại sự cảnh giác của thủ môn Patrik Lê Giang. Chỉ hai phút sau, đến lượt Batista thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc vào góc thấp, buộc người gác đền của đội khách phải bay người hết cỡ để cứu thua.

CA TPHCM dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức đáp trả bằng những pha phản công sắc nét. Võ Minh Trọng thử vận may với cú sút xa từ khoảng cách 25 mét khiến hàng thủ chủ nhà giật mình. Phút 25, Tiến Linh thực hiện cú đánh đầu cận thành sau quả tạt của Đức Huy, nhưng thủ môn Trung Kiên đã phản xạ xuất thần để từ chối bàn mở tỷ số.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 45. Makrillos Peter có pha đi bóng nỗ lực bên hành lang cánh phải trước khi tung đường căng ngang xé toang hàng phòng ngự HAGL. Khoa Ngô nhanh chóng thoát xuống đệm bóng cận thành ở cự ly gần, khiến nỗ lực của Trung Kiên trở nên vô vọng. Bàn thắng mở điểm ngay trước giờ nghỉ giải lao đã mang lại lợi thế tâm lý cực lớn cho CA TPHCM.

Khoa Ngô ghi bàn thắng duy nhất cho Công An TP. Hồ Chí Minh.

Kịch tính VAR và hàng thủ kỷ luật của đội khách

Bước sang hiệp hai, HAGL gia tăng sức ép khủng khiếp nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 56, sân vận động Pleiku dường như nổ tung khi trọng tài Hoàng Ngọc Hà được tổ VAR tư vấn về một tình huống va chạm nhạy cảm trong vòng cấm của CA TPHCM. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, vị "vua áo đen" xác định không có lỗi từ cầu thủ đội khách và từ chối thổi phạt đền.

Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực không mệt mỏi của đội bóng Phố Núi với các phương án tạt cánh đánh đầu. Tuy nhiên, hàng phòng ngự CA TPHCM đã thi đấu cực kỳ tập trung. Các trung vệ bọc lót tốt cho nhau, ngăn chặn hiệu quả mọi ngòi nổ bên phía đối phương. Những phút bù giờ cuối cùng diễn ra trong sự bế tắc của HAGL khi họ không thể tìm thấy kẽ hở nào để xuyên phá hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối thủ.

Hoàng Anh Gia Lai bất lực trước hàng thủ đội khách.

Thất bại ngay tại thánh địa Pleiku khiến HAGL lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, ba điểm quý giá giúp CA TPHCM củng cố niềm tin và duy trì sức cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua vô địch khốc liệt của mùa giải năm nay.

Thống kê trận đấu