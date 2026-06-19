Công an TP.HCM vô địch Cúp Quốc gia 2025/26: Chương mới từ người đóng thế Vượt qua Ninh Bình trong trận chung kết, Công an TP.HCM chính thức giải cơn khát danh hiệu 25 năm, khẳng định tài cầm quân của HLV Phùng Thanh Phương.

Chiến thắng của Công an TP.HCM tại sân chơi Cúp Quốc gia mùa giải 2025/26 đã viết nên một trong những kịch bản khó tin nhất của bóng đá Việt Nam những năm gần đây. Đội bóng ngành công an bước lên bục vinh quang, chính thức chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt hơn hai thập kỷ, mang lại niềm hạnh phúc vỡ òa cho người hâm mộ bóng đá TP.HCM sau 25 năm chờ đợi.

Công an TP.HCM vô địch Cúp Quốc gia theo cách ít ai ngờ.

Sự trỗi dậy từ cuộc khủng hoảng niềm tin

Trước khi HLV Phùng Thanh Phương tiếp quản chiếc ghế nóng, Công an TP.HCM từng trải qua giai đoạn đen tối nhất mùa giải. Đội bóng để thua tới 4 trong 5 trận đấu gần nhất tại đấu trường V.League, khiến niềm tin của người hâm mộ chạm đáy. Khi chiến lược gia sinh năm 1978 được bổ nhiệm thay thế HLV Lê Huỳnh Đức từ vòng 22, ông vốn dĩ chỉ được xem là phương án "đóng thế" tạm thời để ổn định tình hình nhân sự trước khi mùa giải khép lại.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người TP.HCM đã tạo nên sự thay đổi kỳ diệu. Bằng cách siết chặt kỷ luật tập thể và khơi dậy tinh thần chiến đấu, ông đã biến một đội hình rệu rã trở thành một khối thống nhất đầy khao khát.

Dấu ấn chiến thuật: Thực dụng và sắc lẹm

Lối chơi mang tính thực dụng kết hợp với tính gắn kết cực cao đã trở thành bệ phóng vững chắc cho đội bóng. Hệ thống chiến thuật mới của HLV Phùng Thanh Phương ưu tiên sự an toàn tối đa nơi hàng phòng ngự trước khi tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Sự thăng hoa của các cá nhân đã giúp vận hành hoàn hảo triết lý này.

Raphael: Tiền đạo ngoại binh với khả năng càn lướt và dứt điểm đa dạng là mũi nhọn nguy hiểm nhất.

Tiền đạo ngoại binh với khả năng càn lướt và dứt điểm đa dạng là mũi nhọn nguy hiểm nhất. Lee Williams: Tiền vệ nhạc trưởng đóng vai trò dẫn dắt lối chơi, tạo ra đột biến trong những thời điểm bế tắc.

HLV Phùng Thanh Phương vẫn khiêm nhường sau khi đăng quang ở Cúp Quốc gia.

Hành trình chinh phục đỉnh cao

Bước ngoặt lớn nhất của hành trình vô địch là chiến thắng oanh liệt 4-2 trước đối thủ nặng ký Nam Định ở vòng bán kết. Kết quả này không chỉ đưa Công an TP.HCM vào chung kết mà còn tiếp thêm sự tự tin cực lớn cho các cầu thủ. Trong trận đấu cuối cùng, họ tiếp tục khuất phục câu lạc bộ Ninh Bình để chính thức đăng quang.

Dù trở thành người hùng lịch sử, HLV Phùng Thanh Phương vẫn giữ thái độ khiêm nhường đặc trưng. Ông chia sẻ bản thân cảm thấy bất ngờ vì chức vô địch nằm ngoài mọi dự tính ban đầu. Vị thuyền trưởng này cũng không quên tri ân công việc kế thừa từ người tiền nhiệm Lê Huỳnh Đức và khẳng định chiến công thuộc về tập thể cầu thủ, ban lãnh đạo cùng người hâm mộ TP.HCM.

Danh hiệu Cúp Quốc gia 2025/26 không chỉ là một chiếc cúp, mà còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của một thế lực bóng đá tại TP.HCM, biến "người đóng thế" Phùng Thanh Phương trở thành một biểu tượng mới trong lòng người hâm mộ.