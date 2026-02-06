Công Hậu lập hat-trick giúp U19 Việt Nam thắng đậm Timor Leste 3-0 U19 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Timor Leste nhờ cú hat-trick của tiền đạo Công Hậu.

Đội tuyển U19 Việt Nam đã có màn khởi đầu không thể thuyết phục hơn tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 khi đánh bại Timor Leste với tỷ số 3-0. Tiền đạo Công Hậu trở thành nhân vật chính của trận đấu với một cú hat-trick đẳng cấp, giúp đoàn quân của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi tạm thời chia sẻ ngôi đầu bảng A cùng chủ nhà Indonesia.

U19 Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ.

Màn trình diễn thăng hoa của Công Hậu

Trong trận đấu ra quân diễn ra vào ngày 1 tháng 6, U19 Việt Nam đã thể hiện sự áp đảo về mặt thế trận ngay từ những phút đầu. Hệ thống chiến thuật được huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi xây dựng đã vận hành trơn tru, giúp các cầu thủ trẻ kiểm soát bóng tốt và liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành đối phương. Tâm điểm của mọi đợt lên bóng chính là tiền đạo Công Hậu.

Với khả năng chọn vị trí thông minh và dứt điểm sắc bén, Công Hậu đã ghi liên tiếp ba bàn thắng để hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình. Đây là một tín hiệu cực kỳ tích cực cho hàng công của U19 Việt Nam, vốn được kỳ vọng rất nhiều trước khi giải đấu khởi tranh. Dù giành chiến thắng cách biệt, giới chuyên môn nhận định các cầu thủ trẻ áo đỏ vẫn cần chắt chiu hơn trong các cơ hội mười mươi để tối ưu hóa hiệu số bàn thắng bại.

Cục diện bảng A: Cuộc đua song mã giữa Việt Nam và Indonesia

Chi thắng 3-0 giúp U19 Việt Nam sở hữu 3 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +3. Tuy nhiên, ngôi đầu bảng A hiện đang là sự cạnh tranh gay gắt khi chủ nhà U19 Indonesia cũng có màn ra quân tương tự. Đội bóng xứ vạn đảo đã vượt qua U19 Myanmar với tỷ số 3-0 nhờ sự tỏa sáng của tài năng trẻ Dimas cùng lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn.

Sau lượt trận đầu tiên, U19 Việt Nam và U19 Indonesia dắt tay nhau lên vị trí dẫn đầu, trong khi U19 Timor Leste và U19 Myanmar tạm thời đứng cuối bảng khi chưa có điểm số nào. Cấu trúc bảng đấu sớm hình thành thế chân kiềng, nơi mọi sơ sảy ở các lượt trận tới đều có thể phải trả giá bằng tấm vé vào bán kết.

Cơ hội phục hận và mục tiêu bán kết

Vào lúc 16 giờ ngày 4 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi sẽ bước vào thử thách thứ hai gặp U19 Myanmar. Một chiến thắng tiếp theo sẽ giúp U19 Việt Nam mở toang cánh cửa đi tiếp, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi đối đầu với chủ nhà Indonesia ở trận đấu quyết định.

Giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là cơ hội để bóng đá trẻ Việt Nam lấy lại vị thế sau kỳ đại hội 2024 đầy thất vọng. Tại giải đấu đó, chúng ta từng dừng bước ở bán kết trước Thái Lan và để thua đậm 0-5 trong trận tranh hạng ba. Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện cùng phong độ chói sáng của các nhân tố mới như Công Hậu đang thắp lên hy vọng về một hành trình lên ngôi vô địch tại giải đấu khu vực lần này.