Công Hậu lập hat-trick, U19 Việt Nam thắng U19 Timor Leste 3-0 ngày ra quân Tiền đạo Công Hậu tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick giúp U19 Việt Nam đánh bại U19 Timor Leste 3-0, khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Việt Nam đã có khởi đầu suôn sẻ tại chiến dịch vô địch U19 Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste. Dù đối mặt với không ít áp lực về nhân sự khi thiếu vắng nhiều trụ cột, đoàn quân của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi vẫn giành trọn 3 điểm nhờ màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Công Hậu.

Công Hậu tỏa sáng giúp U19 Việt Nam có ngày ra quân thuận lợi. Ảnh chụp màn hình.

Nút thắt sớm được tháo gỡ

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Việt Nam đã chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Phút thứ 2, từ pha chọc khe tinh tế của Đức Vũ xé toang hệ thống phòng ngự đối phương, Công Hậu thực hiện pha bứt tốc mạnh mẽ trước khi dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Oliveira, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ áo đỏ cởi bỏ áp lực tâm lý. Tuy nhiên, thực tế trên sân cho thấy U19 Timor Leste không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Đội bóng áo trắng kiên cường tổ chức phòng ngự và liên tục thực hiện các pha phản công sắc bén, khoét sâu vào hành lang cánh trái của U19 Việt Nam.

Áp lực từ U19 Timor Leste và sự xuất sắc của Xuân Tín

Trong hiệp một, hệ thống phòng ngự của U19 Việt Nam đã có những giây phút chệch choạc trước sức ép từ bộ đôi tiền đạo Cannavaro và Emidio Santos bên phía đối phương. Điểm sáng lớn nhất của hàng thủ áo đỏ chính là thủ môn Xuân Tín. Người gác đền số 23 đã có ít nhất hai tình huống phản xạ xuất thần để bảo toàn màng lưới, ngăn chặn nỗ lực gỡ hòa của Timor Leste.

Bước sang hiệp hai, lối chơi của U19 Việt Nam có dấu hiệu chững lại. Tuyến tiền vệ đánh mất nhịp độ kiểm soát khu trung tuyến, khiến các phương án tấn công trở nên đơn điệu. Khoảng 10 phút giữa hiệp hai, U19 Timor Leste đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép nghẹt thở, buộc các trung vệ Việt Nam phải căng mình chống đỡ.

Đẳng cấp ngôi sao định đoạt trận đấu

Giữa bối cảnh thế trận bế tắc, đẳng cấp cá nhân của Công Hậu một lần nữa lên tiếng đúng lúc. Phút 83, đón đường chuyền bổng chuẩn xác của Quốc Khánh từ biên phải, Công Hậu thực hiện cú vô lê điệu nghệ nâng tỷ số lên 2-0. Siêu phẩm này chính thức dập tắt ý chí chiến đấu của đội bóng áo trắng.

Chưa dừng lại ở đó, vào phút bù giờ thứ nhất (90+1'), Công Hậu hoàn tất cú hat-trick cá nhân bằng pha thoát xuống tốc độ và dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho U19 Việt Nam. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn tạo đà tâm lý quan trọng cho thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi trong hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực.