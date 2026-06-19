Cộng hòa Séc 1-1 Nam Phi: Patrik Schick vô duyên, Bafana Bafana hồi sinh cuối trận Dẫn bàn sớm và áp đảo hoàn toàn, nhưng sự phung phí của Patrik Schick cùng sai lầm hàng thủ cuối trận khiến Cộng hòa Séc đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối trước Nam Phi tại World Cup 2026.

Bóng đá đôi khi là một trò chơi của những sự lãng phí, và Cộng hòa Séc đã phải học bài học đắt giá đó tại Atlanta. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và sớm vươn lên dẫn trước, đoàn quân của huấn luyện viên Miroslav Koubek đã để Nam Phi giật lại 1 điểm đầy kịch tính nhờ quả phạt đền ở phút 83. Kết quả hòa 1-1 này khiến cả hai đội rơi vào thế chân tường trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A World Cup 2026.

Cộng hòa Séc và Nam Phi bất phân thắng bại.

Khởi đầu như mơ và sự phung phí của Patrik Schick

Bước vào trận đấu với áp lực buộc phải thắng sau thất bại ở ngày ra quân, Cộng hòa Séc đã tràn lên như một cơn lốc màu đỏ. Ngay ở giây thứ 50, Patrik Schick - niềm hy vọng số một trên hàng công xứ Pha lê - đã có cơ hội đối mặt nhưng lại dứt điểm hụt bóng một cách khó tin. Tuy nhiên, áp lực nghẹt thở đó sớm mang lại thành quả ở phút thứ 6.

Tận dụng sai lầm từ hệ thống phòng ngự của Nam Phi, Alexandr Sojka thực hiện đường căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương, tạo điều kiện cho Michal Sadilek băng vào dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp Cộng hòa Séc chơi thăng hoa, đẩy đại diện châu Phi vào thế phải chống đỡ vất vả.

Cộng hòa Séc có được bàn thắng dẫn trước từ khá sớm.

Trong suốt hiệp một, Nam Phi gần như không thể triển khai bóng mạch lạc. Điểm sáng hiếm hoi của họ là cú sút xa sạt cột dọc của Oswin Appollis. Phía bên kia chiến tuyến, nếu Patrik Schick và các đồng đội chắt chiu hơn, cách biệt có lẽ đã không dừng lại ở một bàn trước khi bước vào giờ nghỉ.

Nút thắt thể lực và bản lĩnh của Ronwen Williams

Sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở hơn khi Nam Phi buộc phải dâng cao. Tuy nhiên, đây cũng là lúc thủ thành Ronwen Williams chứng minh tại sao anh là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của "Bafana Bafana". Williams đã có ít nhất hai tình huống cứu thua xuất thần trước những cú dứt điểm hiểm hóc của Vladimir Darida và Patrik Schick.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, vấn đề thể lực bắt đầu lộ rõ với các cầu thủ Cộng hòa Séc. Hệ thống pressing tầm cao của HLV Miroslav Koubek không còn duy trì được cường độ, tạo khoảng trống cho Nam Phi thực hiện các pha phản công. Phút 74, cú đánh đầu của Evidence Makgopa như một lời cảnh báo đanh thép gửi đến hàng thủ áo đỏ.

Bi kịch trên chấm 11 mét

Bước ngoặt nghiệt ngã đến ở phút 81. Trong một nỗ lực ngăn chặn cú sút của Thapelo Maseko, tiền vệ Pavel Sulc đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền bất chấp sự phản ứng dữ dội từ phía Cộng hòa Séc.

Teboho Mokoena gỡ hòa cho Nam Phi.

Trên chấm 11 mét, ngôi sao Teboho Mokoena đã thể hiện bản lĩnh thép với cú dứt điểm quyết đoán vào góc dưới bên trái, đánh bại hoàn toàn thủ môn Matej Kovar. Bàn gỡ hòa khiến những phút bù giờ trở nên điên rồ với các pha ăn miếng trả miếng, nhưng sự nôn nóng đã khiến không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Trận hòa này giữ lại hy vọng mong manh cho cả hai, nhưng đồng thời cũng đẩy họ vào thế buộc phải thắng ở lượt trận cuối cùng nếu muốn nuôi giấc mơ tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.