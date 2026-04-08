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Công nghệ chống rung OIS trên Galaxy Z Fold8 series có gì đặc biệt khi sản xuất tại Việt Nam

Vũ Sơn04/08/2026 17:35

Hệ thống chống rung quang học OIS trên dòng Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 được sản xuất ngay tại Việt Nam, giải quyết bài toán chụp ảnh góc rộng thiếu sáng.

Samsung vừa chính thức nâng cấp phần cứng camera trên dòng thiết bị gập mới nhất gồm Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8. Điểm đột phá lớn nhất nằm ở việc trang bị công nghệ chống rung quang học (OIS) thế hệ mới, với toàn bộ bộ truyền động được sản xuất trực tiếp tại Việt Nam.

Nâng cấp chống rung OIS sản xuất tại Việt Nam giải quyết bài toán camera gập

Theo dữ liệu từ ETNews, Haesung Optics là đơn vị cung cấp độc quyền bộ truyền động chống rung quang học (OIS) cho thế hệ Galaxy Z mới. Linh kiện quan trọng này được tích hợp cho camera góc siêu rộng 50MP trên Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và camera chính 50MP trên Galaxy Z Flip8.

Để đáp ứng quy mô đơn hàng lớn từ Samsung, Haesung Optics đã bắt tay cùng chuyên gia tự động hóa KNS thiết lập dây chuyền sản xuất OIS hoàn toàn tự động. Dây chuyền hiện đại này được đặt tại nhà máy Haesung Vina ở Việt Nam. Việc hoàn tất thử nghiệm và mở rộng quy mô sản xuất trong nước khẳng định năng lực ứng dụng công nghệ cao của chuỗi cung ứng nội địa.

Bộ truyền động chống rung quang học (OIS) cho camera của thế hệ gập mới hứa hẹn trải nghiệm ấn tượng
Bộ truyền động chống rung quang học (OIS) cho camera của thế hệ gập mới hứa hẹn trải nghiệm ấn tượng

Cải tiến phần cứng vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm

Ở thế hệ Galaxy Z Fold7 tiền nhiệm, ống kính góc siêu rộng dừng lại ở độ phân giải 12MP và thiếu chống rung quang học. Việc nâng cấp lên cảm biến 50MP kết hợp OIS trên Z Fold8 giải quyết triệt để tình trạng mờ nhòe khi chụp hình trong điều kiện thiếu sáng hoặc quay video góc rộng.

Nhờ sự kết hợp giữa cảm biến độ phân giải cao và công nghệ chống rung phần cứng, hình ảnh ghi nhận đạt độ sắc nét và ổn định cao hơn đáng kể. Tính năng này đóng góp lớn vào sức hút của sản phẩm, giúp Galaxy Z Fold8 lập kỷ lục với 1,44 triệu đơn đặt trước, vượt qua các cột mốc trước đó của dòng Galaxy S26 và Note 10.

Galaxy Z Fold8 đã nhanh chóng cán mốc 1.44 triệu đơn đặt trước, phá vỡ nhiều kỷ lục
Galaxy Z Fold8 đã nhanh chóng cán mốc 1.44 triệu đơn đặt trước, phá vỡ nhiều kỷ lục

Bảng so sánh thông số kỹ thuật thế hệ Galaxy Z mới

Thông sốGalaxy Z Fold8Galaxy Z Fold8 UltraGalaxy Z Flip8
Màn hình chínhDynamic AMOLED 2X 7.6 inch, 120HzDynamic AMOLED 2X 8.0 inch, 120Hz, 3000 nitsDynamic AMOLED 2X 6.9 inch, 120Hz
Màn hình phụ--Super AMOLED 4.1 inch, 120Hz
Vi xử lýSnapdragon 8 Elite Gen 5 for GalaxySnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3nm)Exynos 2600 (3nm)
Camera tích hợp OIS mớiGóc siêu rộng 50MPGóc siêu rộng 50MP (Camera chính 200MP)Camera chính 50MP
Dung lượng pin & Sạc4.800 mAh, sạc nhanh 45W5.000 mAh, sạc nhanh 45W4.300 mAh
Độ bền & Trọng lượng201g, Armor Aluminum, IP48Armor Aluminum, Kính Victus 2, IP48Kháng nước IP48

Việc kết hợp cùng nhà cung ứng đặt nhà máy tại Việt Nam để sản xuất linh kiện chống rung OIS không chỉ tối ưu hóa chi phí sản xuất mà còn đảm bảo nguồn cung linh kiện ổn định cho các dòng smartphone gập cao cấp nhất của Samsung trên thị trường toàn cầu.

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