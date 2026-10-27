Công nghệ đẩy khí nén trên Tesla Roadster: Bước đột phá kỹ thuật từ SpaceX vào siêu xe điện Tesla vừa công bố quy trình kỹ thuật chế tạo mẫu siêu xe Roadster trang bị 10 động cơ đẩy khí nén nitơ và cánh gió tích hợp truyền động từ robot Optimus.

Tesla vừa chính thức công bố đoạn video hậu trường ghi lại quá trình phát triển mẫu siêu xe điện Roadster thế hệ mới, phô diễn các giải pháp cơ khí chuyên sâu cùng hệ thống động cơ đẩy khí nén mượn từ công nghệ hàng không vũ trụ SpaceX. Đây là bước tiến công nghệ nhằm giải quyết giới hạn vật lý của độ bám lốp truyền thống khi xe tăng tốc ở ngưỡng cực đại.

Cơ chế động cơ đẩy khí quyển nén lấy cảm hứng từ tàu vũ trụ

Trọng tâm kỹ thuật tạo nên sự khác biệt của Tesla Roadster nằm ở cụm 10 động cơ đẩy khí nén được tích hợp quanh thân xe. Khác với các dòng xe sử dụng phản lực đốt trong thông thường, hệ thống này hoàn toàn không phát thải nhiệt hay khí cháy. Thay vào đó, xe phóng ra các luồng khí nén áp suất cực cao từ hỗn hợp khí nitơ tinh khiết để tạo ra lực đẩy tức thì.

Để vận hành hệ thống này, các kỹ sư Tesla đã thiết kế một bình tích áp bọc vật liệu composite chuyên dụng đặt ngay phía sau hai ghế trước. Bình chứa này kết nối thông qua mạng lưới đường ống chịu áp lực cao dẫn tới các vòi phun ở các vị trí xung quanh xe. Trong đó, 4 vòi phun bố trí ở đuôi xe đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ lực đẩy thẳng đứng và gia tốc dọc, cho phép phương tiện đạt được mức gia tốc kỷ lục mà hệ dẫn động cơ học qua bề mặt lốp cao su không thể đáp ứng do giới hạn ma sát.

Khí động học chủ động tích hợp công nghệ từ robot Optimus

Song hành cùng hệ thống đẩy khí nén, cơ cấu khí động học chủ động của Roadster đóng vai trò quyết định trong việc ổn định thân xe ở dải tốc độ cao. Mẫu siêu xe được trang bị cánh gió đuôi cỡ lớn có khả năng thay đổi góc nghiêng linh hoạt theo thời gian thực.

Khi xe phanh gấp hoặc vào cua ở vận tốc cao, cánh gió này có thể xoay vuông góc 90 độ so với phương ngang, đóng vai trò như một phanh khí động học tương tự như trên các dòng chiến đấu cơ. Đáng chú ý, hệ thống cơ cấu chấp hành điều khiển chuyển động của cánh gió được thừa hưởng trực tiếp từ các bộ truyền động của robot hình người Tesla Optimus, mang lại độ chính xác cơ học cao và thời gian phản hồi gần như tức thì.

Màn bay lên của Roadster tại buổi ra mắt

Tại buổi trình diễn thực tế ở Texas, cấu trúc cơ khí đặc chế kết hợp đường dốc thử nghiệm đã minh chứng khả năng nhấc bổng thân xe, xoay trở góc nghiêng và thực hiện các thao tác di chuyển phức tạp trên không trung. Điều này đánh dấu thành quả sau nhiều năm giữ kín quá trình nghiên cứu và chế tạo của đội ngũ kỹ sư Tesla kể từ khi bản concept xuất hiện lần đầu năm 2017.

Các phiên bản cấu hình và mức phí đặt cọc

Tesla đã công bố thông tin đặt chỗ cho các biến thể của dòng siêu xe này với cấu hình kỹ thuật và mức chi phí khác biệt rõ rệt nhằm phục vụ nhiều nhóm đối tượng khách hàng.

Phiên bản Đặc tính kỹ thuật chính Mức phí đặt cọc Performance Dẫn động điện hiệu năng cao tiêu chuẩn 50.000 USD (khoảng 1,29 tỷ đồng) Thrust Tích hợp hệ thống 10 động cơ đẩy khí nén nitơ 250.000 USD (khoảng 6,46 tỷ đồng) Rocket Thiết kế 1 chỗ ngồi, trang bị hệ thống bay hoàn chỉnh Theo tiêu chuẩn đặt hàng riêng

Nhìn chung, việc tích hợp động cơ đẩy khí nén và công nghệ chấp hành robot hóa vào Tesla Roadster không chỉ mang ý nghĩa phô diễn sức mạnh kỹ thuật, mà còn thiết lập một phương thức tư duy mới trong việc khắc phục lực cản và quán tính cho các phương tiện di chuyển hiệu suất cao trong tương lai.