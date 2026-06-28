Công nghệ DEER: Hồi sinh pin lithium-ion đạt 95% dung lượng không cần tái chế Các nhà khoa học tại Đại học Cornell phát triển quy trình DEER giúp khôi phục pin lithium-ion cũ về gần trạng thái ban đầu, hứa hẹn giảm 56% chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường.

Việc tái chế pin lithium-ion hiện nay thường là một quy trình tốn kém và phức tạp, đòi hỏi phải tháo dỡ hoàn toàn hoặc nghiền nhỏ để chiết xuất các vật liệu quý giá. Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Cornell đã phát triển một phương pháp đột phá có tên gọi Direct Electrode-to-Electrode Regeneration (DEER). Công nghệ này cho phép phục hồi pin cũ mà không cần phá hủy cấu trúc vật lý của chúng.

Nguyên nhân khiến pin lithium-ion bị suy giảm dung lượng

Trong quá trình sử dụng, sau hàng trăm chu kỳ sạc và xả, bên trong pin lithium-ion sẽ hình thành một lớp buildup được gọi là giao diện điện phân rắn (SEI). Mặc dù một lớp SEI mỏng là cần thiết để pin hoạt động ổn định, nhưng theo thời gian, lớp này sẽ dày lên đáng kể.

Sự gia tăng độ dày của SEI làm tăng nội trở và làm cạn kiệt dung lượng của pin. Đây chính là nguyên nhân chính khiến các khối pin bị loại bỏ, ngay cả khi cấu trúc vật lý và các thành phần khác vẫn còn nguyên vẹn. Phương pháp DEER ra đời nhằm giải quyết trực tiếp vấn đề này.

Phương pháp mới hứa hẹn kéo dài tuổi thọ của pin lithium.

Cơ chế hồi sinh pin bằng phương pháp DEER

Thay vì tháo rời các thành phần, phương pháp DEER nhúng trực tiếp các điện cực pin vào một dung dịch điện hóa đặc biệt. Dung dịch này có khả năng hòa tan lớp SEI dày cộm đã tích tụ qua thời gian, trả lại bề mặt sạch cho điện cực.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, các viên pin sau khi xử lý có thể khôi phục tới 95% dung lượng ban đầu. Đặc biệt, quy trình này còn phủ một lớp bảo vệ mỏng lên điện cực để làm chậm quá trình thoái hóa trong tương lai. Trong các lần thử nghiệm tiếp theo, pin vẫn duy trì được khoảng 90% dung lượng, cho thấy khả năng kéo dài tuổi thọ pin qua nhiều chu kỳ hồi sinh liên tiếp.

So sánh hiệu quả giữa DEER và phương pháp tái chế truyền thống

Tiêu chí so sánh Tái chế truyền thống Phương pháp DEER Quy trình thực hiện Tháo dỡ, nghiền nhỏ, chiết xuất hóa học Ngâm trong dung dịch điện hóa trực tiếp Khả năng phục hồi Tạo ra vật liệu mới để sản xuất lại Khôi phục trực tiếp 95% dung lượng gốc Chi phí sản xuất Mức tiêu chuẩn Giảm 56% chi phí sản xuất cell pin Tác động môi trường Tiêu tốn nhiều năng lượng và nước Giảm thiểu ô nhiễm không khí và nguồn nước

Triển vọng kinh tế và môi trường

Bên cạnh khả năng kỹ thuật, phương pháp DEER còn mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt. Các phân tích dự báo công nghệ này có thể cắt giảm tới 56% chi phí sản xuất cell pin tái chế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với ngành xe điện (EV) và các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn, nơi chi phí pin chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm.

Về mặt môi trường, DEER giúp giảm đáng kể lượng khí thải độc hại và lượng nước tiêu thụ so với các phương pháp xử lý pin cũ hiện nay. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Cornell hiện đang nỗ lực mở rộng công nghệ này để xử lý các dạng hư tổn khác của pin, chẳng hạn như mất mát lithium, với mục tiêu biến việc tái chế pin trở nên nhanh chóng, rẻ tiền và bền vững hơn trong tương lai.