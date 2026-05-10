Công nghệ hơi nước siêu nhiệt 180 độ C và lực hút 36.000 Pa trên ba sản phẩm Roborock mới Hãng Roborock vừa trình làng ba thiết bị làm sạch cao cấp tại Việt Nam với công nghệ hơi nước siêu nhiệt 180°C, cơ chế tự giặt sấy con lăn và lực hút đến 36.000 Pa.

Roborock vừa chính thức giới thiệu dải sản phẩm làm sạch thế hệ mới tại thị trường Việt Nam, bao gồm robot hút bụi lau nhà Saros 20 Flow Complete cùng hai mẫu máy lau sàn cầm tay F25 Ultra Steam Gen 2 và F25 Pro Steam Gen 2 Combo. Loạt thiết bị này tập trung giải quyết triệt để các vết bẩn cứng đầu bằng nhiệt độ cao, đồng thời tối ưu hóa khả năng tự bảo trì của hệ thống chổi lăn.

Roborock ra mắt bộ ba sản phẩm mới tại Việt Nam

Robot Saros 20 Flow Complete: Bước tiến về lực hút và cơ chế con lăn

Mẫu robot hút bụi lau nhà Saros 20 Flow Complete được định vị ở phân khúc cao cấp nhờ việc nâng cấp toàn diện cơ cấu lau sàn truyền thống sang hệ thống con lăn SpiraFlow 2.0. Thanh lăn có chiều dài 27 cm được bố trí 16 vòi phun tăng áp liên tục cấp ẩm và làm sạch bề mặt chổi ngay trong chu trình di chuyển. Nhờ thiết kế con lăn có thể vươn ra ngoài, robot mở rộng phạm vi tiếp cận sát chân tường và các góc khuất trong nhà.

Robot hút bụi lau nhà Roborock Saros 20 Flow

Về khả năng thu gom bụi bẩn, thiết bị sở hữu động cơ tạo lực hút HyperForce lên đến 36.000 Pa, giúp loại bỏ mảnh vụn trên các loại sàn cứng lẫn thảm dày. Hệ thống điều hướng tích hợp cụm cảm biến LiDAR có khả năng tự động nâng hạ, cho phép thân máy duy trì độ mỏng 8,98 cm để chui sâu vào gầm bàn ghế hoặc giường tủ. Đi kèm với đó là khả năng vượt ngưỡng kép lên tới 8,8 cm.

Trạm sạc đa năng của máy đảm nhiệm quy trình tự làm sạch khép kín. Sau khi hoàn tất chu trình dọn dẹp, đế sạc sẽ dùng nước nóng 100°C để giặt con lăn, hòa tan dầu mỡ bám dính và hoàn thiện bằng luồng khí nóng 63°C nhằm sấy khô phụ kiện, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và mùi ẩm mốc.

Công nghệ hơi nước siêu nhiệt 180°C trên dòng máy lau sàn F25

Nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý các vết bẩn khô cứng hoặc khu vực nhà bếp nhiều dầu mỡ, Roborock trang bị công nghệ hơi nước siêu nhiệt 180°C kết hợp nước nóng 90°C trên dòng máy lau sàn F25 Ultra Steam Gen 2. Sức mạnh nhiệt độ cao hỗ trợ phân rã nhanh cấu trúc chất bẩn bám dính trước khi kết hợp lực hút 25.000 Pa để thu hồi toàn bộ chất bẩn vào ngăn chứa.

Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 giúp làm sạch ngôi nhà thân yêu của bạn hiệu quả

Độ linh hoạt của F25 Ultra Steam Gen 2 được tăng cường nhờ khớp nối FlatReach 2.0 cho phép gập phẳng hoàn toàn 180 độ cùng đầu xoay 70 độ. Cấu trúc này giúp máy dễ dàng tiếp cận sâu dưới gầm nội thất mà không suy giảm lực hút. Sau khi sử dụng, đế sạc tự động vệ sinh chổi lăn bằng luồng hơi nước 180°C và sấy khô bằng khí nóng 95°C.

Giải pháp làm sạch toàn diện với F25 Pro Steam Gen 2 Combo

Trong khi model Ultra hướng tới việc xử lý sàn chuyên sâu, phiên bản F25 Pro Steam Gen 2 Combo mang đến khả năng thích ứng linh hoạt hơn cho toàn bộ không gian sống. Thiết bị giữ nguyên các thông số kỹ thuật then chốt như hơi nước 180°C, nước nóng 90°C, lực hút 25.000 Pa cùng lực ép đè sàn đạt mức 33N.

Roborock F25 Pro Steam Gen 2 có nhiều công nghệ ấn tượng

Điểm khác biệt của bản Combo nằm ở cụm đầu hút tháo rời đa năng, chuyển đổi nhanh từ máy lau sàn sang máy hút bụi cầm tay phục vụ vệ sinh rèm cửa hoặc đầu hút đệm giường. Máy tích hợp hệ thống lọc lốc xoáy 9 hình nón, công nghệ chống rối tóc và bánh xe trợ lực AI giúp thao tác đẩy kéo nhẹ nhàng.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật bộ ba sản phẩm Roborock

Các cải tiến kỹ thuật trên ba dòng thiết bị mới được cấu hình để phục vụ từng nhu cầu làm sạch chuyên biệt:

Thông số / Tính năng Saros 20 Flow Complete F25 Ultra Steam Gen 2 F25 Pro Steam Gen 2 Combo Lực hút tối đa 36.000 Pa 25.000 Pa 25.000 Pa (lực nén 33N) Nhiệt độ nước lau / hơi nước Giặt nước nóng 100°C Hơi nước 180°C, nước 90°C Hơi nước 180°C, nước 90°C Cơ chế con lăn SpiraFlow 2.0 (16 vòi phun) Con lăn trợ lực AI Con lăn trợ lực AI chống rối Khả năng tiếp cận gầm Thân mỏng 8,98 cm (LiDAR hạ) Gập phẳng 180 độ Gập phẳng 180 độ, dày 12,5 cm Chế độ tự vệ sinh Giặt 100°C, sấy khí 63°C Giặt hơi 180°C, sấy khí 95°C Giặt hơi 180°C, sấy khí 95°C Giá niêm yết mở bán 24.990.000 VNĐ 13.990.000 VNĐ 15.990.000 VNĐ

Tại Việt Nam, các sản phẩm mới được áp dụng chương trình ưu đãi mở bán từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10 năm 2026. Khách hàng lựa chọn mẫu Saros 20 Flow Complete được tặng kèm quạt tháp Levoit Windi Mini và bộ quà trị giá 2,5 triệu đồng, trong khi các dòng máy lau sàn F25 Series đi kèm nước lau sàn chính hãng và con lăn thay thế.