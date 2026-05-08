Công nghệ kính CTG mới giúp Samsung xóa bỏ nếp gấp trên màn hình điện thoại gập Galaxy Z9 Công nghệ kính CTG mới giúp Samsung xóa bỏ vết hằn trên điện thoại gập nhờ kỹ thuật khắc hóa học chính xác, hứa hẹn xuất hiện sớm trên dòng Galaxy Z9.

Công nghệ màn hình gập Center-Etched Thin Glass (CTG) do bộ phận Samsung Display phát triển hứa hẹn sẽ xử lý triệt để nếp gấp cố hữu ở giữa màn hình điện thoại gập. Bằng phương pháp khắc hóa học tiên tiến, giải pháp này giữ cho vùng uốn cong mềm mại hơn trong khi vẫn duy trì độ cứng cần thiết ở các khu vực xung quanh, dự kiến sẽ được áp dụng trên thế hệ Galaxy Z9.

Cơ chế hoạt động của công nghệ kính khắc tâm CTG

Nếp gấp ở chính giữa màn hình từ lâu đã trở thành điểm trừ về mặt trải nghiệm đối với người dùng smartphone gập. Để khắc phục triệt để vấn đề này, Samsung Display đang phối hợp với các đối tác để hoàn thiện thế hệ kính gập mỏng mới mang tên Center-Etched Thin Glass (CTG), còn được gọi là Hybrid UTG (Kính siêu mỏng lai).

Điểm khác biệt cốt lõi của CTG nằm ở kỹ thuật xử lý hóa học chính xác cao. Kỹ thuật này cho phép làm mỏng riêng phần kính nằm ngay tại vị trí nếp gập, đồng thời giữ nguyên độ dày tiêu chuẩn ở hai bên màn hình. Nhờ vùng gập được làm mỏng tối đa, màn hình có thể uốn cong mượt mà hơn, giảm thiểu áp lực cơ học sinh ra khi gập mở và hạn chế hiện tượng lõm bề mặt theo thời gian.

Bên cạnh đó, việc giữ nguyên độ dày ở các vùng màn hình không gập giúp tổng thể tấm nền vẫn đảm bảo độ chắc chắn, bớt phụ thuộc vào các lớp kính UTG siêu mỏng vốn rất dễ bị tổn thương trước lực tác động bên ngoài.

Bài toán "bậc gờ" và giải pháp lấp khoảng trống của Samsung

Tuy mang lại lợi ích lớn về cơ học, thiết kế kính có hai độ dày khác nhau trên cùng một tấm nền lại nảy sinh một thách thức kỹ thuật mới. Vị trí tiếp giáp giữa phần kính mỏng ở trung tâm và phần kính dày ở hai bên dễ tạo thành một "bậc gờ" gợn sóng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc cảm nhận rõ khi vuốt ngón tay qua.

Để giải quyết trở ngại này, Samsung Display đang nghiên cứu một loại chất lỏng lấp khoảng trống chuyên dụng. Vật liệu này được phủ lên điểm chuyển tiếp nhằm làm phẳng hoàn toàn bề mặt tấm kính. Yêu cầu bắt buộc đối với chất lấp này là phải đạt độ trong suốt hoàn hảo và có đặc tính quang học đồng nhất tuyệt đối với phần kính xung quanh, tránh gây hiện tượng khúc xạ ánh sáng hoặc làm giảm chất lượng hiển thị của tấm nền OLED.

Lộ trình thương mại hóa trên các thiết bị gập tương lai

Trước khi hướng tới công nghệ CTG, Samsung đã từng bước cải tiến độ bền màn hình trên dòng Galaxy Z Fold8 thông qua cấu trúc Flex Titanium – sử dụng màng hợp kim titan kết hợp các lỗ siêu nhỏ tại nếp gấp để tăng cường khả năng uốn linh hoạt. Công nghệ kính khắc tâm CTG chính là bước tiến tiếp theo nhằm hoàn thiện trải nghiệm hiển thị phẳng hoàn toàn.

Theo các thông tin phân tích, quyết định thương mại hóa công nghệ CTG sẽ trở nên rõ ràng hơn vào quý 4/2026. Nếu các thử nghiệm tính khả thi và độ bền đáp ứng được tiêu chuẩn sản xuất hàng loạt, thế hệ Galaxy Z9 dự kiến ra mắt vào năm sau sẽ là những thiết bị đầu tiên sở hữu công nghệ màn hình gập không vết hằn này.