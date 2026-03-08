Công nghệ màn hình M11 OLED và kiến trúc Super Pixel trên Redmi K100 Pro Series Redmi K100 Pro Series gây ấn tượng với tấm nền M11 OLED và Super Pixel, cho chất lượng nét ngang 2K nhưng tiết kiệm điện hơn 1.5K, kết hợp pin 9,070mAh.

Xiaomi đã công bố các thông số kỹ thuật cốt lõi về công nghệ hiển thị trên dòng smartphone Redmi K100 Pro series trước ngày ra mắt chính thức vào ngày 11 tháng 8 tại Trung Quốc. Đáng chú ý, thế hệ mới này được trang bị tấm nền M11 OLED kết hợp kiến trúc Super Pixel, giải quyết triệt để bài toán cân bằng giữa độ sắc nét hình ảnh và mức tiêu thụ điện năng trên thiết bị di động.

Dòng Redmi K100 Pro sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Bên trong vật liệu M11 OLED và kiến trúc Super Pixel thế hệ mới

Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi, ông Lữ Vĩ Băng, cho biết công ty đã đầu tư nghiên cứu cải thiện hiệu suất hiển thị từ nhiều năm trước. Thay vì chạy đua nâng cao độ phân giải thuần túy, Xiaomi tập trung tối ưu hóa vật liệu phát sáng OLED và phương pháp bố trí điểm ảnh.

Tấm nền M11 OLED sử dụng công nghệ pTSF thế hệ thứ tư, giúp tăng 20% hiệu suất của điểm ảnh màu xanh lá. Tấm nền này đạt độ phủ màu 90% dải BT.2020 và kéo dài tuổi thọ thiết bị thêm 5.2%.

Bên cạnh vật liệu phát sáng, điểm nâng cấp quan trọng khác nằm ở kiến trúc Super Pixel với bố cục RGB đầy đủ. Mỗi điểm ảnh đều sở hữu các điểm ảnh phụ (subpixel) đỏ, xanh lá và xanh dương riêng biệt. Trên màn hình kích thước 6.9 inch của phiên bản Redmi K100 Pro Max, kiến trúc này tạo ra tổng cộng 9.389 triệu điểm ảnh phụ, vượt trội so với mật độ điểm ảnh kim cương trên các tấm nền 2K cùng kích thước.

Nhờ cải tiến này, màn hình Redmi K100 Pro series cung cấp độ sắc nét tương đương các chuẩn hiển thị 2K cao cấp, nhưng mức tiêu thụ năng lượng thậm chí còn thấp hơn so với các tấm nền 1.5K thông thường.

Thông số hiển thị và tốc độ làm tươi 185Hz

Bên cạnh đột phá về cấu trúc điểm ảnh, Redmi K100 Pro Max sở hữu màn hình phẳng 6.9 inch với viền mỏng tối ưu. Màn hình đạt độ sáng cục bộ tối đa 4,500 nits, cho khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mặt trời gay gắt.

Đặc biệt, tần số quét của màn hình đạt mức 185Hz, kết hợp cùng tốc độ lấy mẫu cảm ứng tức thời lên đến 4,800Hz. Các chỉ số này phản hồi cực kỳ nhanh nhạy trong các thao tác vuốt chạm cũng như trải nghiệm các tựa game đòi hỏi tốc độ phản ứng cao.

Hiệu năng phần cứng, hệ thống camera và dung lượng pin 9,070mAh

Về sức mạnh xử lý, Redmi K100 Pro Max được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm chip đồ họa AI D2 hỗ trợ khả năng nội suy khung hình và siêu phân giải khi chơi game. Thiết bị cũng tích hợp chip cảm ứng riêng biệt, hệ thống ăng-ten tối ưu cho trải nghiệm chơi game và hệ thống âm thanh do Bose tinh chỉnh.

Dòng Redmi K100 sẽ có phần cứng mạnh mẽ

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin dung lượng lớn 9,070mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W. Về khả năng quang học, cụm camera của máy gồm cảm biến chính 200 megapixel, camera góc siêu rộng 50 megapixel và camera tele tiềm vọng 50 megapixel.

Thông số kỹ thuật chính của Redmi K100 Pro Max