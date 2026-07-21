Công nghệ màn hình OLED kép của Samsung: Bước ngoặt 1,600 nits cho kỷ nguyên laptop HDR Samsung ra mắt tấm nền OLED kép đạt chuẩn VESA DisplayHDR True Black 1400 với độ sáng 1,600 nits, mang đến đột phá về độ bền và hiệu suất năng lượng cho máy tính xách tay.

Thị trường màn hình máy tính xách tay vừa ghi nhận một bước tiến công nghệ quan trọng từ Samsung Display. Hãng vừa chính thức công bố tấm nền OLED kép đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận DisplayHDR True Black 1400 từ VESA, hứa hẹn thay đổi tiêu chuẩn hiển thị trên các thiết bị di động cao cấp.

Samsung ra mắt màn hình OLED kép dành cho máy tính xách tay

Cấu trúc OLED kép: Chìa khóa cho độ sáng vượt trội

Điểm khác biệt cốt lõi của tấm nền này nằm ở cấu trúc OLED kép (tandem structure), sử dụng hai lớp phát xạ hữu cơ chồng lên nhau thay vì một lớp đơn lẻ như các thế hệ truyền thống. Thiết kế này cho phép màn hình đạt độ sáng đỉnh lên tới 1,600 nits tại các vùng hiển thị nhỏ, cao hơn 40% so với các tấm nền OLED thông thường hiện nay.

Việc gia tăng độ sáng không chỉ giúp nội dung HDR trở nên sống động, rực rỡ và chân thực hơn mà còn tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng. Nhờ cấu trúc hai lớp, màn hình có thể duy trì độ sáng cao trong khi vẫn giữ mức điện năng tiêu thụ tương đương hoặc thấp hơn các thế hệ cũ. Điều này trực tiếp kéo dài thời lượng pin cho các dòng laptop mỏng nhẹ, đáp ứng nhu cầu làm việc cường độ cao của người dùng chuyên nghiệp.

Tấm nền OLED kép mới của Samsung có độ sáng ấn tượng

Giải quyết bài toán độ bền và hiện tượng lưu ảnh

Một trong những thách thức lớn nhất của công nghệ OLED là tuổi thọ vật liệu hữu cơ và hiện tượng lưu ảnh (burn-in). Samsung đã xử lý vấn đề này bằng cách kết hợp vật liệu mới cùng cấu trúc hai lớp, giúp phân bổ tải trọng phát sáng và tăng cường độ bền tổng thể cho tấm nền.

Với khả năng tái tạo màu đen tuyệt đối đặc trưng của OLED và độ sáng 1,400 nits ở chế độ tiêu chuẩn, tấm nền này dễ dàng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của giới đồ họa chuyên nghiệp. Chứng nhận DisplayHDR True Black 1400 là minh chứng cho khả năng hiển thị dải tương phản động cực cao, mang lại chiều sâu hình ảnh vượt trội.

Màn hình mới của Samsung có độ bền cao

Ứng dụng thực tế và lộ trình phổ biến công nghệ

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition là mẫu laptop đầu tiên được trang bị tấm nền OLED kép tiên tiến này, sau khi nhận chứng nhận từ VESA vào ngày 8 tháng 7 năm 2026. Đây là tín hiệu cho thấy các nhà sản xuất máy tính hàng đầu đang nhanh chóng tích hợp công nghệ mới của Samsung để nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Dự kiến trong nửa cuối năm nay, các thương hiệu lớn như ASUS, Dell và MSI cũng sẽ sớm tung ra thị trường những mẫu laptop sử dụng tấm nền này. Đặc biệt, người dùng đang kỳ vọng Samsung sẽ tích hợp công nghệ OLED kép vào dòng Galaxy Book thế hệ tiếp theo, tạo nên một hệ sinh thái thiết bị cao cấp với chất lượng hiển thị đồng nhất.

Màn hình OLED kép mới của Samsung có thể sử dụng trên dòng Galaxy Book

Để chứng kiến trực tiếp sức mạnh của công nghệ hiển thị mới, giới công nghệ có thể tham gia sự kiện K-Display 2026 diễn ra tại Seoul từ ngày 22 đến 24 tháng 7. Tại đây, Samsung Display sẽ trưng bày các tấm nền OLED kép, mang đến cái nhìn cận cảnh về tương lai của màn hình máy tính xách tay.