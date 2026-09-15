Công nghệ màn hình phụ tích hợp trí tuệ nhân tạo trên Xiaomi 18 Pro có những điểm gì mới? Xiaomi xác nhận ra mắt dòng flagship Xiaomi 18 Pro với màn hình phụ tích hợp trí tuệ nhân tạo, thiết kế viền mỏng và bổ sung thêm phím bấm vật lý tiện lợi.

Thương hiệu Xiaomi vừa chính thức xác nhận việc chuẩn bị trình làng thế hệ điện thoại cao cấp Xiaomi 18 Pro tại thị trường Trung Quốc. Động thái này được hiện thực hóa thông qua hình ảnh giới thiệu mới, hé lộ bước chuyển biến đáng chú ý trong cách tiếp cận phần cứng tương tác phía sau thân máy.

Xiaomi 18 Pro Series sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Cơ chế hiển thị thích ứng từ trí tuệ nhân tạo trên mặt lưng

Hình ảnh quảng bá đăng tải trên nền tảng Weibo nhấn mạnh thông điệp "Generating" xuất hiện ngay trung tâm màn hình phụ phía sau. Yếu tố này cho thấy màn hình phụ của máy không chỉ giới hạn ở các chức năng cơ bản như hiển thị đồng hồ hay thông báo thông thường, mà sẽ tích hợp khả năng xử lý của trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp trên thiết bị. Nhờ đó, người dùng có thể tạo và tùy biến nội dung theo thời gian thực thay vì sử dụng các hình nền tĩnh hoặc widget mặc định.

Quyết định duy trì và nâng cấp màn hình phụ được củng cố bởi các dữ liệu vận hành từ thế hệ tiền nhiệm. Theo thống kê, giao diện mặt sau ghi nhận hơn 4 triệu lượt tương tác thẻ ứng dụng mỗi ngày, cùng khoảng 3,5 triệu hình nền mới được người dùng thiết lập hàng ngày. Đây là cơ sở thực tế để nhà sản xuất tiếp tục đào sâu trải nghiệm cá nhân hóa trên Xiaomi 18 Pro.

Ảnh thực tế Xiaomi 18 Pro

Tinh chỉnh thiết kế module camera và cơ chế điều khiển vật lý

Về ngôn ngữ thiết kế tổng thể, Xiaomi 18 Pro tiếp tục phát triển cụm camera đặt ngang đặc trưng. Hệ thống ba ống kính hợp tác cùng Leica được bố trí dưới lớp kính bảo vệ liền mạch với màn hình phụ. Theo các thông tin rò rỉ từ tài khoản leaker DCS, viền bao quanh màn hình phụ đã được thu gọn đáng kể nhằm tối ưu tỷ lệ hiển thị và tăng tính thẩm mỹ.

Bên cạnh việc mở rộng diện tích hiển thị của màn hình sau, khung viền thiết bị còn được cho là sẽ tích hợp thêm một phím bấm vật lý mới nhằm hỗ trợ thao tác nhanh các tác vụ chuyên biệt. Cụm camera trước dạng đục lỗ cũng có sự điều chỉnh vị trí để giải phóng không gian hiển thị màn hình chính. Đáng chú ý, giải pháp bảo mật tích hợp trên màn hình phụ dự kiến sẽ được nâng cấp về mặt công nghệ, gia tăng khả năng bảo vệ dữ liệu khi thiết bị đặt úp.