Công nghệ màn hình trên Samsung Galaxy S27 Ultra: Ba nâng cấp then chốt đối đầu iPhone 20 Pro Samsung Galaxy S27 Ultra dự kiến sở hữu tấm nền OLED M16, giải pháp điều chỉnh độ sáng DC Dimming bảo vệ mắt và cơ chế chống nhìn trộm cải tiến toàn diện.

Thị trường smartphone cao cấp năm 2027 hứa hẹn sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt khi Samsung được cho là đang chuẩn bị tới 3 nâng cấp mang tính bước ngoặt trên màn hình Galaxy S27 Ultra. Bên cạnh ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, dung lượng pin bền bỉ cùng loạt cải tiến phần cứng đáng giá, chính những đột phá về công nghệ hiển thị mới là yếu tố trọng tâm tạo nên dấu ấn đậm nét nhất, đặc biệt hướng tới người dùng có tần suất sử dụng thiết bị liên tục trong thời gian dài.

Bước chuyển dịch từ PWM sang công nghệ điều chỉnh độ sáng DC Dimming

Theo các thông tin rò rỉ từ chuỗi theo dõi ngành công nghiệp, mẫu flagship Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên được tích hợp công nghệ DC Dimming. Đây được đánh giá là sự thay đổi mang tính chiến lược bởi trước đây, các dòng điện thoại cao cấp của Samsung chủ yếu trung thành với phương pháp PWM Dimming (điều biến độ rộng xung).

Galaxy S27 Ultra sẽ lần đầu tiên được tích hợp công nghệ DC Dimming. Ảnh minh hoạ.

Về nguyên lý vận hành, PWM Dimming kiểm soát mức sáng mong muốn bằng cách bật và tắt màn hình liên tục ở tốc độ rất cao. Ngược lại, cơ chế DC Dimming trực tiếp điều chỉnh điện áp cung cấp cho tấm nền để thay đổi độ sáng, loại bỏ việc nhấp nháy điểm ảnh. Sự khác biệt này giải quyết triệt để nguy cơ mỏi mắt, đau đầu hay khó chịu ở những người dùng có thị giác nhạy cảm.

Hiện nay, các mẫu máy đầu bảng của Samsung và Apple thường chỉ giới hạn tần số PWM Dimming ở mức tối đa khoảng 480 Hz, thấp hơn đáng kể so với mức 1.920 Hz đến 3.840 Hz trên nhiều flagship Trung Quốc. Dù vậy, DC Dimming thuần túy vẫn có điểm yếu: khi điện áp hạ xuống mức quá thấp trên tấm nền OLED, màu sắc rất dễ bị biến dạng, gây ra hiện tượng ám màu hoặc suy giảm độ trong trẻo.

Tiêu chí kỹ thuật PWM Dimming truyền thống DC Dimming / DC-like Dimming Cơ chế hạ độ sáng Bật/tắt điểm ảnh liên tục ở tần số cao Điều chỉnh trực tiếp điện áp vào tấm nền Tác động đến thị giác Dễ gây mỏi mắt, đau đầu nếu tần số thấp (480 Hz) Thân thiện với mắt, triệt tiêu hiện tượng nhấp nháy Độ chuẩn xác màu ở độ sáng thấp Duy trì màu sắc chuẩn xác Dễ bị lệch màu, cần thuật toán lai hỗ trợ

Để khắc phục hạn chế này, Samsung nhiều khả năng sẽ triển khai giải pháp điều chỉnh độ sáng lai hoặc áp dụng công nghệ DC-like Dimming. Cơ chế này từng được thử nghiệm trên Galaxy S24 FE nhưng không duy trì ở hai đời Galaxy S25 FE và Galaxy S26 FE. Kỹ thuật mới giúp các điểm ảnh dao động nhịp nhàng giữa các mức sáng thay vì tắt ngấm hoàn toàn, vừa bảo vệ tối đa thị lực vừa bảo toàn chất lượng hiển thị sắc nét.

Sức mạnh vượt trội từ tấm nền OLED M16 thế hệ mới

Nền tảng kỹ thuật then chốt để hiện thực hóa các nâng cấp hiển thị bắt nguồn từ thế hệ vật liệu mới. Galaxy S27 Ultra cùng phiên bản Galaxy S27 Pro dự kiến dùng chung tấm nền M16 cao cấp nhất của Samsung – vật liệu cũng được cho là sẽ xuất hiện trên iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo; trong khi bản tiêu chuẩn và Galaxy S27+ có thể tiếp tục sử dụng tấm nền M14+.

Màn hình M16 dự kiến được sử dụng cả trên Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro. Ảnh: Android and Headline.

So với thế hệ trước, tấm nền M16 mang lại bước tiến lớn về khả năng tiết kiệm điện năng tiêu thụ, gia tăng độ sáng cực đại và mở rộng dải màu sắc chân thực. Đáng chú ý, tấm nền M16 được thiết kế tương thích hoàn hảo với cơ chế điều chỉnh độ sáng kiểu DC, giúp máy hiển thị rõ ràng dưới ánh sáng gắt ngoài trời đồng thời kéo dài thời lượng pin tổng thể của thiết bị.

Khắc phục triệt để hạn chế của tính năng Privacy Display

Nâng cấp quan trọng thứ ba trên màn hình Galaxy S27 Ultra tập trung vào việc tinh chỉnh Privacy Display. Tính năng chống nhìn trộm từng xuất hiện lần đầu trên Galaxy S26 Ultra nhằm ngăn chặn người xung quanh quan sát dữ liệu riêng tư ở nơi công cộng. Dù mang ý nghĩa bảo mật cao, tính năng này trước đó đã nhận về phản hồi tiêu cực do gây nhức mắt, giảm độ phân giải và khiến màu sắc hiển thị trở nên nhợt nhạt.

Samsung hiện đang dồn lực tối ưu hóa phần mềm và cấu trúc quang học để giải quyết triệt để những tồn tại trên. Khi bài toán về độ sắc nét và màu sắc được xử lý, Privacy Display trên Galaxy S27 Ultra sẽ trở thành một công cụ bảo mật thực thụ trong đời sống hàng ngày mà không làm suy giảm trải nghiệm thị giác của người dùng.

Sự kết hợp giữa tấm nền M16, giải pháp DC Dimming và tính năng chống nhìn trộm hoàn thiện biến Galaxy S27 Ultra thành đối thủ đáng gờm. Thời điểm ra mắt vào năm 2027 trùng với dịp kỷ niệm 20 năm iPhone ra đời – cột mốc mà Apple đặt nhiều kỳ vọng cho iPhone 20 Pro, tạo nên thế cạnh tranh trực diện ở phân khúc smartphone cao cấp toàn cầu.