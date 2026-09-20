Công nghệ pin BlueVolt 10.000mAh đưa vivo V80 Lite 5G xác lập Kỷ lục Guinness thế giới vivo V80 Lite 5G vừa chính thức xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới với thời gian sáng màn hình đạt 32 giờ 37 phút nhờ viên pin BlueVolt dung lượng khủng 10.000mAh.

vivo V80 Lite 5G vừa chính thức ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới khi đạt mốc thời gian hoạt động sáng màn hình (on-screen) liên tục lên tới 32 giờ 37 phút. Thành tích này đánh dấu bước tiến công nghệ đáng chú ý về hiệu suất năng lượng trên thiết bị di động, giải quyết triệt để bài toán thời lượng sử dụng cho người dùng cường độ cao.

vivo V80 Lite 5G được trang bị Pin BlueVolt 10000mAh

Công nghệ pin BlueVolt 10.000mAh và bài kiểm tra on-screen liên tục

Nền tảng giúp vivo V80 Lite 5G đạt được cột mốc vận hành này đến từ viên pin BlueVolt với dung lượng lên đến 10.000mAh. Nhằm bảo đảm tính xác thực và độ minh bạch tuyệt đối trước khi ra mắt thị trường Việt Nam, vivo đã tổ chức một phiên phát sóng trực tiếp kéo dài suốt quá trình diễn ra thử nghiệm.

vivo V80 Lite 5G với Pin BlueVolt 10.000mAh, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng suốt cả ngày dài

Dưới quy trình giám sát nghiêm ngặt từ các đại diện của tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, thiết bị phải duy trì hoạt động với chuỗi tác vụ hỗn hợp nặng đô. Quy trình kiểm tra bao gồm chạy định vị bản đồ liên tục cho các hành trình dài, xử lý dữ liệu công việc và stream nội dung giải trí suốt ngày đêm mà không gián đoạn nguồn cấp điện.

Kết quả thử nghiệm thực tế chứng minh năng lực quản trị điện năng của vivo V80 Lite 5G không chỉ dừng lại ở con số dung lượng lý thuyết. Khả năng tối ưu hóa phần cứng cùng hệ điều hành đóng vai trò then chốt trong việc duy trì nhiệt độ ổn định và hạn chế tối đa mức tiêu hao điện năng dư thừa.

Sự kiểm chứng từ các chuyên gia công nghệ Đông Nam Á

Đồng hành cùng buổi thử thách kỷ lục còn có sự tham gia trực tiếp của các nhà sáng tạo nội dung công nghệ nổi tiếng tại khu vực Đông Nam Á. Nhóm khách mời trực tiếp giám sát, trải nghiệm và xác nhận độ ổn định của thiết bị trong toàn bộ chu kỳ xả pin.

Bốn nhà sáng tạo nội dung Đông Nam Á cùng tham gia thử thách với vivo V80 Lite 5G

Đại diện tham gia gồm có bác sĩ kiêm nhà sáng tạo nội dung Tang Makkaporn (Thái Lan), nam diễn viên Aedy Ashraf (Malaysia), người sáng lập kênh Unbox Diaries - Vince Domingo (Philippines) và chuyên gia công nghệ Tuấn Ngọc (Việt Nam). Việc thiết bị vượt qua thử thách khắt khe trước sự chứng kiến đa bên khẳng định tiềm năng đáp ứng nhu cầu làm việc cường độ cao của người dùng khi chính thức mở bán.