Công nghệ pin silicon-carbon trên Galaxy S27 Ultra: Vì sao dung lượng 5,800 mAh là đủ? Samsung dự kiến trang bị viên pin silicon-carbon 5,800 mAh cho Galaxy S27 Ultra, kết hợp cùng tấm nền OLED M16 và chip xử lý thế hệ mới để tối ưu hóa thời lượng sử dụng.

Samsung Galaxy S27 Ultra được dự báo sẽ đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về hiệu suất năng lượng nhờ sự kết hợp giữa vật liệu pin mới và các linh kiện phần cứng tối ưu. Theo các nguồn tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng, mẫu flagship thế hệ mới này sẽ sở hữu viên pin dung lượng 5,800 mAh, tăng 16% so với các phiên bản tiền nhiệm.

Công nghệ silicon-carbon: Giải pháp tăng mật độ năng lượng

Thay vì sử dụng chuẩn pin lithium-ion truyền thống, Samsung được cho là sẽ ứng dụng công nghệ silicon-carbon thế hệ mới. Công nghệ này thay thế cực anode thông thường bằng vật liệu composite có cấu trúc nano chống đứt gãy, giúp viên pin có thể chứa lượng ion lithium cao gấp nhiều lần.

Ưu điểm lớn nhất của silicon-carbon là khả năng duy trì độ mỏng lý tưởng cho thân máy trong khi vẫn tăng đáng kể dung lượng pin. Dù một số đối thủ từ Trung Quốc đã bắt đầu trang bị pin trên 6,000 mAh, con số 5,800 mAh của Samsung vẫn được đánh giá là đủ sức đáp ứng cường độ sử dụng cao nhờ sự đồng bộ chặt chẽ với hệ điều hành.

Tối ưu tiêu thụ điện từ tấm nền OLED M16 và chip Exynos 2700

Thời lượng pin của Galaxy S27 Ultra không chỉ dựa vào dung lượng vật lý mà còn đến từ hai cải tiến phần cứng then chốt. Đầu tiên là tấm nền màn hình OLED M16 tiên tiến, chuyển đổi từ vật liệu huỳnh quang sang vật liệu lân quang màu xanh lam, giúp giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo độ sáng và màu sắc chuẩn xác.

Kiến trúc chip xử lý đột phá

Về sức mạnh bên trong, thiết bị dự kiến tích hợp chip Exynos 2700 hoặc Snapdragon 8 Elite Gen 6 tùy thị trường. Đáng chú ý, Exynos 2700 được cho là sẽ thay đổi kiến trúc bằng cách tích hợp RAM ngay sát hệ thống trên chip (SoC) trên cùng một tấm wafer. Việc rút ngắn khoảng cách kết nối không chỉ tăng hiệu suất xử lý mà còn giảm thiểu nhiệt lượng tỏa ra.

Bên cạnh đó, hệ thống tản nhiệt HPB nâng cấp sẽ bao phủ toàn bộ cụm RAM và chipset, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong thời gian dài. Nhìn chung, chiến lược của Samsung là tập trung vào sự tối ưu hóa toàn diện thay vì chỉ chạy đua thông số dung lượng pin đơn thuần, giúp Galaxy S27 Ultra duy trì được trọng lượng hợp lý và trải nghiệm người dùng bền bỉ.