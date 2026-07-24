Công nghệ pin silicon carbon trên Galaxy Z Fold8: Bước ngoặt tối ưu dung lượng và độ mỏng Samsung chính thức áp dụng pin silicon carbon trên Galaxy Z Fold8 series và Z Flip8, mang lại dung lượng đến 5.000mAh cùng thiết kế mỏng nhẹ vượt trội.

Công nghệ pin silicon carbon chính thức xuất hiện trên thế hệ smartphone màn hình gập mới nhất của Samsung bao gồm Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8. Đây là bước tiến kỹ thuật quan trọng giúp giải quyết triệt để bài toán cân bằng giữa dung lượng pin và độ mỏng nhẹ của thiết bị gập.

Pin Silicon Carbon mang đến nhiều lợi ích ấn tượng

Nguyên lý và ưu thế vượt trội của công nghệ pin silicon carbon

Trải qua nhiều năm phát triển, phần lớn các thiết bị di động vẫn phụ thuộc vào lõi pin lithium-ion truyền thống. Dù các hãng sản xuất smartphone Trung Quốc đã bắt đầu ứng dụng pin silicon carbon từ khoảng năm 2023, Samsung đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng từ năm 2025 trước khi chính thức thương mại hóa công nghệ này tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026.

Điểm cốt lõi giúp pin silicon carbon vượt trội so với thế hệ cũ nằm ở mật độ năng lượng cao hơn đáng kể. Việc đưa nguyên tố silicon vào cực anốt cho phép lưu trữ nhiều điện năng hơn trong một thể tích vật lý nhỏ hơn. Điều này giúp tối ưu không gian linh kiện bên trong máy mà không làm tăng độ dày hay trọng lượng thiết bị.

Thông tin rò rỉ về viên pin silicon carbon thế hệ mới đầy hứa hẹn trên Galaxy Z Fold8

Đột phá dung lượng trên Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra

Nhờ cải tiến về cấu trúc pin, hai mẫu điện thoại gập dạng mở ngang của Samsung đã nhận được nâng cấp dung lượng pin rõ rệt. Cụ thể, phiên bản cao cấp nhất Galaxy Z Fold8 Ultra được trang bị viên pin lên tới 5.000 mAh. Trong khi đó, biến thể Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn sở hữu dung lượng 4.800 mAh, tăng đáng kể so với mức 4.400 mAh trên dòng Z Fold7 tiền nhiệm.

Galaxy Z Fold8 Series có thân máy khá mỏng

Việc gia tăng dung lượng năng lượng giúp cải thiện đáng kể thời lượng sử dụng thực tế khi xử lý các tác vụ đa nhiệm, xem video hoặc chơi game cấu hình cao suốt ngày dài.

Bảng thông số kỹ thuật bộ ba Galaxy Z thế hệ mới

Dòng máy Dung lượng pin Vi xử lý Thông số nổi bật Galaxy Z Fold8 Ultra 5.000 mAh Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3nm) Màn hình 8 inch, Camera 200MP, Sạc nhanh 45W Galaxy Z Fold8 4.800 mAh Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3nm) Màn hình 7.6 inch, Trọng lượng 201g, IP48 Galaxy Z Flip8 4.300 mAh Exynos 2600 (3nm) Độ dày gập 13.1mm, Màn hình chính 6.9 inch

Tối ưu độ mỏng cho dòng gập vỏ sò Galaxy Z Flip8

Trái ngược với việc gia tăng dung lượng trên dòng Fold, chiếc điện thoại gập vỏ sò Galaxy Z Flip8 duy trì mức pin 4.300 mAh nhưng tận dụng tối đa lợi thế thu nhỏ kích thước của viên pin silicon carbon.

Galaxy Z Flip8 sở hữu thân máy mỏng ấn tượng

Nhờ giảm thể tích pin, Samsung đã tối ưu không gian nội hàm để rút gọn độ dày khi gập của Galaxy Z Flip8 xuống còn 13.1mm, mỏng hơn so với mức 13.7mm của thế hệ trước. Cải tiến này mang lại cảm giác cầm nắm gọn gàng và tăng tính linh hoạt cho người dùng.

Định hướng ứng dụng trên hệ sinh thái thiết bị Galaxy

Công nghệ pin mới của Samsung sẽ được đánh giá cao

Màn ra mắt thành công của công nghệ pin silicon carbon trên dòng flagship màn hình gập đánh dấu bước khởi đầu cho lộ trình nâng cấp phần cứng của Samsung. Nhiều khả năng giải pháp lưu trữ năng lượng mới này sẽ tiếp tục được triển khai rộng rãi trên các dòng smartphone tiếp theo như Galaxy S, Galaxy A, Galaxy M và Galaxy F trong tương lai.