Công nghệ pin thể rắn mới sạc đầy trong 3 phút: Bước ngoặt cho ngành xe điện toàn cầu Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vừa công bố nguyên mẫu pin thể rắn có mật độ năng lượng 451,5 Wh/kg, cho phép sạc đầy chỉ trong 3 phút, nhanh tương đương thời gian đổ xăng.

Nỗi ám ảnh về thời gian sạc pin kéo dài của người dùng xe điện có thể sớm được giải quyết nhờ một đột phá công nghệ mới từ các nhà khoa học Trung Quốc. Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu nguyên mẫu pin thể rắn có khả năng sạc đầy chỉ trong khoảng 3 phút, giúp tháo gỡ điểm hạn chế lớn nhất của phương tiện xanh so với xe động cơ đốt trong truyền thống.

Thời gian sạc pin vẫn là điểm nghẽn khiến người dùng e dè với xe điện

Thông số kỹ thuật và hiệu suất vận hành ấn tượng

Theo báo cáo nghiên cứu, nguyên mẫu pin lithium-kim loại này đạt mật độ năng lượng lên tới 451,5 Wh/kg. Đáng chú ý, thiết bị vẫn duy trì hiệu suất hoạt động ổn định sau 700 chu kỳ sạc và xả liên tục. Với thời gian sạc đầy chỉ mất 3 phút, công nghệ mới mang lại bước nhảy vọt so với các tiêu chuẩn pin hiện hành trên thị trường, vốn thường yêu cầu từ 20 đến 40 phút để đạt mức sạc hiệu quả.

Sự bứt phá này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc như BYD, CATL hay Ganfeng Lithium đang liên tục đẩy mạnh nghiên cứu kiến trúc pin thể rắn nhằm định hình lại bản đồ năng lượng toàn cầu. Để duy trì sức cạnh tranh, nhiều hãng xe phương Tây đã chủ động liên kết với các đối tác Trung Quốc. Điển hình là tập đoàn Stellantis với thỏa thuận kỹ thuật trị giá 1,17 tỷ EUR cùng Dongfeng Motor Corporation, hay Volkswagen hợp tác sâu rộng với Xpeng.

Thách thức về an toàn và lộ trình thương mại hóa

Mặc dù sở hữu ưu điểm về tốc độ, loại pin siêu đậm đặc này cũng đi kèm những thách thức lớn về mặt kỹ thuật. Về mặt nguyên lý, mật độ năng lượng càng cao thì nguy cơ xảy ra sự cố quá nhiệt trong quá trình sạc hoặc vận hành càng lớn. Dù nguyên mẫu đã vượt qua các bài kiểm tra an toàn trong phòng thí nghiệm, nhưng độ tin cậy khi sử dụng thực tế hàng ngày vẫn cần được kiểm chứng thêm.

Việc đưa pin thể rắn vào thương mại hóa dự kiến sẽ mất nhiều năm do yêu cầu phức tạp về dây chuyền sản xuất và các thủ tục chứng nhận an toàn nghiêm ngặt. Hiện tại, nhiều nhà sản xuất lớn đặt mục tiêu đưa sản phẩm ra thị trường vào khoảng năm 2026 đến năm 2028.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Loại pin Pin thể rắn (Lithium-kim loại) Mật độ năng lượng 451,5 Wh/kg Thời gian sạc đầy Khoảng 3 phút Độ bền chu kỳ 700 chu kỳ sạc/xả Thời điểm thương mại hóa dự kiến 2026 – 2028

Trong thời gian chờ đợi công nghệ mới hoàn thiện, các dòng pin lithium sắt photphat (LFP) truyền thống vẫn sẽ tiếp tục giữ thế độc tôn nhờ ưu thế về chi phí thấp và độ bền bỉ đã được chứng minh qua thực tế sử dụng.