Công nghệ Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra: Bước tiến mới trong bảo mật màn hình di động Tính năng Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra cho phép người dùng kiểm soát góc nhìn màn hình qua phần mềm, khắc phục hoàn toàn nhược điểm giảm độ sáng và mờ của miếng dán truyền thống.

Samsung vừa chính thức giới thiệu mẫu flagship Galaxy S26 Ultra với một trong những cải tiến kỹ thuật đáng chú ý nhất là Privacy Display. Đây là giải pháp bảo mật tích hợp sâu vào phần cứng, cho phép kiểm soát cách ánh sáng phân tán từ các điểm ảnh trên màn hình, giúp ngăn chặn việc người xung quanh quan sát được nội dung hiển thị.

Cơ chế vận hành của Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra

Khác với các giải pháp phần mềm thông thường, Privacy Display hoạt động dựa trên sự điều tiết hướng chiếu của ánh sáng ngay từ lớp hiển thị. Khi được kích hoạt, các điểm ảnh sẽ điều chỉnh góc phát sáng hẹp hơn, khiến màn hình trở nên tối đen hoặc mờ đục khi quan sát từ các góc nghiêng, trong khi người dùng trực diện vẫn nhìn thấy hình ảnh rõ nét.

Privacy Display là một trong những nâng cấp thú vị nhất của Galaxy S26 Ultra

So sánh Privacy Display và miếng dán chống nhìn trộm truyền thống

Trong các thử nghiệm thực tế so sánh giữa Galaxy S26 Ultra và các mẫu smartphone sử dụng miếng dán riêng tư đắt tiền, kết quả cho thấy những sự khác biệt rõ rệt về trải nghiệm người dùng.

Chất lượng hiển thị: Miếng dán vật lý thường có bề mặt mờ, làm giảm độ sáng tổng thể và độ bão hòa màu sắc. Privacy Display duy trì được độ trong suốt và độ mượt mà của kính cường lực nguyên bản.

Miếng dán vật lý thường có bề mặt mờ, làm giảm độ sáng tổng thể và độ bão hòa màu sắc. Privacy Display duy trì được độ trong suốt và độ mượt mà của kính cường lực nguyên bản. Tính linh hoạt: Miếng dán là giải pháp cố định, không thể tắt bỏ khi cần chia sẻ màn hình với người khác. Ngược lại, tính năng trên Galaxy S26 Ultra có thể bật/tắt tức thì thông qua trung tâm điều khiển.

Miếng dán là giải pháp cố định, không thể tắt bỏ khi cần chia sẻ màn hình với người khác. Ngược lại, tính năng trên Galaxy S26 Ultra có thể bật/tắt tức thì thông qua trung tâm điều khiển. Cá nhân hóa: Người dùng có thể thiết lập Privacy Display tự động kích hoạt cho từng ứng dụng cụ thể hoặc chỉ bảo mật một phần nhất định trên màn hình.

Bạn có thể cài đặt tính năng Privacy Display của Galaxy S26 Ultra

Đánh giá hiệu quả bảo mật thực tế

Dù các miếng dán vật lý cao cấp hiện nay vẫn có khả năng triệt tiêu góc nhìn tốt hơn một chút ở những góc nghiêng cực đại, nhưng Privacy Display lại chiếm ưu thế tuyệt đối về sự cân bằng giữa bảo mật và trải nghiệm hình ảnh. Việc loại bỏ được hiện tượng mờ đục và nhiễu hạt thường thấy trên các lớp dán chống nhìn trộm giúp Galaxy S26 Ultra giữ vững vị thế là thiết bị có màn hình tốt nhất thị trường.

Thông số kỹ thuật chi tiết dòng Galaxy S26 Series

Bên cạnh tính năng bảo mật mới, thế hệ Galaxy S26 năm nay cũng ghi nhận những nâng cấp mạnh mẽ về vi xử lý và hệ thống camera.

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Màn hình 6.3 inch Dynamic AMOLED 2X 6.7 inch QHD+ 120Hz 6.9 inch 2K 120Hz Độ sáng tối đa 2600 nits 2600 nits 2600 nits Camera chính 50MP 50MP 200MP (Zoom 100x) Dung lượng Pin 4300 mAh 4900 mAh 5000 mAh Công suất sạc 25W 45W 60W

Với việc tích hợp Privacy Display, Samsung đã giải quyết được bài toán hóc búa giữa tính riêng tư và chất lượng hiển thị cao cấp. Đây hứa hẹn sẽ là tiêu chuẩn mới cho các dòng smartphone flagship trong tương lai, hướng tới người dùng doanh nhân và những ai đề cao tính bảo mật cá nhân.