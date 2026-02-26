Công nghệ Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra đạt chứng nhận bảo mật từ UL Solutions Màn hình OLED Flex Magic Pixel của Samsung Display giúp giảm độ sáng góc nghiêng xuống dưới 1%, bảo vệ quyền riêng tư người dùng mà không cần sử dụng miếng dán màn hình.

Samsung Display vừa công bố công nghệ màn hình OLED Flex Magic Pixel (FMP) của hãng đã được UL Solutions, tổ chức kiểm định và chứng nhận độc lập toàn cầu, xác nhận về hiệu quả bảo mật. Đây là tấm nền được trang bị trên Galaxy S26 Ultra, hỗ trợ tính năng Privacy Display nhằm hạn chế góc nhìn và bảo vệ nội dung hiển thị tại nơi công cộng.

Tính năng Privacy Display Galaxy S26 Ultra vừa được kiểm tra độ hiệu quả

Hiệu quả chặn góc nhìn vượt trội so với màn hình truyền thống

Dựa trên kết quả thực nghiệm từ UL Solutions, tấm nền OLED mới của Samsung Display mang lại khả năng bảo mật góc nhìn mạnh mẽ trên mọi trục lệch. Cụ thể, màn hình chỉ giữ lại 3,5% độ sáng khi quan sát ở góc 45 độ và giảm xuống dưới 0,9% ở góc 60 độ.

Điều này đồng nghĩa với việc nội dung hiển thị bị giảm độ sáng xuống còn khoảng 1/30 ở góc 45 độ và ít hơn 1/100 ở các góc nhìn dốc hơn. Kết quả này trái ngược hoàn toàn với các dòng điện thoại thông minh thông thường, vốn thường duy trì mức độ sáng khoảng 40% khi nhìn từ cạnh bên, khiến thông tin dễ dàng bị người xung quanh quan sát được.

Đột phá từ cấu trúc Ma trận Đen đa lớp

Để đạt được khả năng kiểm soát ánh sáng ấn tượng, Samsung Display đã tái thiết kế cấu trúc Ma trận Đen (Black Matrix) – thành phần phân tách các điểm ảnh phụ màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương. Thay vì cấu trúc một lớp truyền thống, công ty phát triển hệ thống chặn ánh sáng nhiều lớp, cho phép kiểm soát chính xác hướng lan truyền ánh sáng từ từng điểm ảnh có kích thước chỉ vài micromet.

Bên cạnh đó, công nghệ này được tích hợp cùng nền tảng OLED không phân cực LEAD của Samsung Display. Hệ thống kết hợp mới mang tên LEAD 2.0 không chỉ tăng cường tính năng kiểm soát quyền riêng tư Flex Magic Pixel mà còn giúp cải thiện hiệu suất năng lượng và tăng độ sáng tối đa cho màn hình.

Xu hướng màn hình bảo mật trên smartphone cao cấp

Samsung Display cho biết đã nộp khoảng 150 bằng sáng chế liên quan đến các công nghệ này từ năm 2020. Việc đạt được chứng nhận độc lập từ UL Solutions củng cố vị thế dẫn đầu của hãng trong việc phát triển các giải pháp hiển thị tiên tiến. Dự kiến, công nghệ màn hình bảo mật này sẽ sớm xuất hiện trên các dòng điện thoại flagship của nhiều nhà sản xuất Android khác trong tương lai gần.

Thông số kỹ thuật dự kiến dòng Samsung Galaxy S26 Series

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Chip xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Màn hình 6.3 inch 120Hz 6.7 inch QHD+ 120Hz 6.9 inch 2K 120Hz Độ sáng tối đa 2600 nits 2600 nits 2600 nits RAM / ROM 12GB / 256GB 12GB / 256GB 12GB / 256GB Pin / Sạc 4300 mAh / 25W 4900 mAh / 45W 5000 mAh / 60W Camera chính 50MP 50MP 200MP

Sự xuất hiện của công nghệ Flex Magic Pixel trên Galaxy S26 Ultra hứa hẹn sẽ thay đổi thói quen sử dụng thiết bị của người dùng, loại bỏ sự phụ thuộc vào các phụ kiện dán màn hình chống nhìn trộm vốn thường làm giảm chất lượng hiển thị và độ nhạy cảm ứng.