Công nghệ trên JBL Live 780NC và 680NC: Bước tiến mới trong chống ồn và cá nhân hóa âm thanh Bộ đôi tai nghe JBL Live Series thế hệ mới gây ấn tượng với công nghệ True ANC 2.0, driver 40mm màng loa phức hợp và thời lượng pin lên đến 80 giờ cùng khả năng tối ưu hóa theo thính giác người dùng.

JBL vừa chính thức giới thiệu bộ đôi tai nghe không dây thế hệ mới thuộc dòng Live Series tại thị trường Việt Nam bao gồm JBL Live 780NC và JBL Live 680NC. Đây là những thiết bị được định vị ở phân khúc cao cấp, tập trung vào khả năng chống ồn thông minh, âm thanh độ phân giải cao và tính cá nhân hóa sâu sắc thông qua phần mềm.

Cấu trúc driver 40mm và màng loa Compound Diaphragm

Điểm cốt lõi tạo nên chất âm JBL Signature Sound trên dòng Live thế hệ mới nằm ở hệ thống driver dynamic đường kính 40mm. Điểm đáng chú ý nhất là việc sử dụng màng loa phức hợp (compound diaphragm), giúp tăng cường độ cứng nhưng vẫn giữ được trọng lượng nhẹ. Cấu trúc này cho phép màng loa dao động với độ chính xác cao, giảm thiểu hiện tượng méo tiếng ngay cả ở mức âm lượng lớn.

Kết quả là dải trầm được tái tạo mạnh mẽ, đặc trưng của JBL, trong khi dải trung và cao vẫn giữ được sự chi tiết. Cả hai mẫu tai nghe đều hỗ trợ chuẩn LDAC Hi-Res Audio Wireless, cho phép truyền tải âm thanh chất lượng cao qua Bluetooth với băng thông lớn hơn đáng kể so với các codec thông thường.

Công nghệ True Adaptive Noise Cancelling 2.0

Khả năng chống ồn trên JBL Live 780NC và 680NC đã được nâng cấp lên chuẩn True Adaptive Noise Cancelling 2.0. Thay vì chỉ chặn các tần số cố định, hệ thống này sử dụng bộ xử lý mới để phân tích tiếng ồn môi trường theo thời gian thực và điều chỉnh mức độ triệt tiêu âm thanh một cách thông minh.

Sự khác biệt chính giữa hai phiên bản nằm ở hệ thống microphone:

JBL Live 780NC: Trang bị hệ thống 6 microphone chuyên dụng cho ANC, mang lại khả năng lọc nhiễu tối ưu nhất, đặc biệt trong các môi trường phức tạp như sân bay hay quán cà phê ồn ào.

Trang bị hệ thống 6 microphone chuyên dụng cho ANC, mang lại khả năng lọc nhiễu tối ưu nhất, đặc biệt trong các môi trường phức tạp như sân bay hay quán cà phê ồn ào. JBL Live 680NC: Sử dụng hệ thống 4 microphone, vẫn đảm bảo hiệu quả chống ồn vượt trội so với các thế hệ tiền nhiệm nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Cá nhân hóa trải nghiệm với Personi-Fi 3.0 và AI

Một trong những tính năng kỹ thuật đáng chú ý nhất là Personi-Fi 3.0. Thay vì sử dụng các cấu hình EQ mặc định, tính năng này sẽ thực hiện một bài kiểm tra thính giác nhanh cho người dùng thông qua ứng dụng JBL Headphones. Dựa trên kết quả, thuật toán sẽ tự động điều chỉnh biểu đồ âm thanh (sound profile) để bù đắp cho những dải tần mà tai người dùng ít nhạy cảm nhất, tạo ra một trải nghiệm nghe thực sự riêng biệt.

Bên cạnh đó, việc đàm thoại cũng được tối ưu hóa bằng AI. Hai microphone beamforming kết hợp với thuật toán khử tiếng ồn giúp tách bạch giọng nói khỏi tạp âm nền. Các công nghệ bổ trợ như Call Equalizer và Sound Level Optimizer đảm bảo âm lượng cuộc gọi luôn ổn định và tự nhiên.

Thiết kế công thái học và hiệu suất năng lượng

JBL đã thay đổi ngôn ngữ thiết kế trên dòng Live mới với kiểu dáng mỏng nhẹ hơn. Bản lề kim loại được gia cố chắc chắn, trong khi đệm tai và headband sử dụng chất liệu mềm cao cấp, giúp giảm áp lực lên đỉnh đầu và vành tai khi đeo lâu.

Thời lượng pin là một bước nhảy vọt về kỹ thuật. Cả hai thiết bị đều cung cấp tối đa 80 giờ sử dụng khi tắt ANC và khoảng 50 giờ khi bật chống ồn. Công nghệ sạc nhanh Speed Charge cho phép nạp năng lượng cực nhanh: chỉ với 5 phút sạc, người dùng đã có thêm 4 giờ sử dụng liên tục.

So sánh thông số kỹ thuật JBL Live 780NC và 680NC

Thông số JBL Live 780NC JBL Live 680NC Driver 40mm Dynamic (Compound Diaphragm) 40mm Dynamic (Compound Diaphragm) Hệ thống Mic ANC 6 Microphone 4 Microphone Chống ồn True Adaptive ANC 2.0 True Adaptive ANC 2.0 Âm thanh vòm JBL Spatial Sound 3.0 JBL Spatial Sound 3.0 Công nghệ cá nhân hóa Personi-Fi 3.0, Personal Sound Amplification Personi-Fi 3.0 Thời lượng pin 80h (ANC off) / 50h (ANC on) 80h (ANC off) / 50h (ANC on) Sạc nhanh 5 phút = 4 giờ 5 phút = 4 giờ Giá niêm yết 4,390,000 VNĐ 3,290,000 VNĐ

Nhìn chung, JBL Live 780NC và 680NC không chỉ là những bản nâng cấp về ngoại hình mà còn là sự tích hợp sâu các công nghệ xử lý tín hiệu số (DSP) hiện đại. Trong khi bản 780NC hướng đến những người dùng khắt khe về khả năng chống ồn và tính năng khuếch đại âm thanh cá nhân, thì bản 680NC là lựa chọn cân bằng giữa hiệu suất và chi phí.