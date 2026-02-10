Công nghệ trên Xiaomi 18 Fold: Thân máy 5mm, chip 3nm và pin 6.000mAh định hình chuẩn mực mới Xiaomi 18 Fold tạo bước đột phá trong phân khúc smartphone màn hình gập nhờ thân máy siêu mỏng 5mm, chip 3nm XRing O3 và pin Silicon-Carbon dung lượng 6.000mAh.

Thị trường thiết bị màn hình gập từ lâu đã đối mặt với bài toán đánh đổi giữa độ mỏng nhẹ cơ học và dung lượng pin. Với sự xuất hiện của Xiaomi 18 Fold, nhà sản xuất Trung Quốc đã đưa ra lời giải kỹ thuật toàn diện khi kết hợp thân máy siêu mỏng chỉ 5mm khi mở rộng, tấm nền tỷ lệ 2:1 tối ưu không gian hiển thị và cấu trúc pin Silicon-Carbon dung lượng lên tới 6.000mAh. Nhận định từ chuyên gia công nghệ Moinak Pal thuộc chuyên trang Digital Trends cho thấy thiết bị này đã đưa điện thoại gập vượt khỏi giới hạn của một sản phẩm trình diễn công nghệ để trở thành một công cụ làm việc thực thụ.

Kỹ thuật gia công cơ khí và tối ưu hóa bản lề

Điểm nhấn kỹ thuật đầu tiên của Xiaomi 18 Fold nằm ở quy trình đóng gói linh kiện bên trong một khung vỏ chỉ dày 5mm ở trạng thái mở. Dù sở hữu kích thước bề mặt tương đối lớn, máy chỉ nặng 219g nhờ phân bổ trọng tâm đối xứng, giúp người dùng không bị mỏi tay khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Bên cạnh độ mỏng ấn tượng, độ bền cấu trúc của thiết bị được củng cố bằng chuẩn kháng nước và kháng bụi kép IP58/IP59. Đây là chỉ số bảo vệ vượt trội đối với dòng máy có nhiều khe hở chuyển động. Hệ thống bản lề thế hệ mới duy trì lực căng ổn định ở các góc gập khác nhau, đồng thời triệt tiêu áp lực kéo giãn bề mặt, khiến nếp gấp màn hình gần như biến mất về mặt thị giác lẫn cảm giác chạm vuốt hàng ngày.

Tấm nền LTPO AMOLED tỷ lệ 2:1 và trải nghiệm thị giác

Thay vì sử dụng tỷ lệ màn hình vuông truyền thống khiến nội dung bị xuất hiện dải đen lớn, Xiaomi 18 Fold áp dụng tỷ lệ 2:1 cho màn hình chính. Tấm nền LTPO AMOLED kích thước 7,58 inch đạt độ phân giải 2364 x 1672 pixel, hỗ trợ tần số quét thích ứng 120Hz và độ sáng tối đa 4.000 nits, tương thích đầy đủ các định dạng cao cấp như Dolby Vision và HDR10+.

Tỷ lệ này mang lại lợi thế lớn cho các tác vụ đa nhiệm. Người dùng có thể chia đôi màn hình để chạy song song hai ứng dụng với tỷ lệ khung hình tiêu chuẩn mà không gặp hiện tượng tràn viền hay méo phông chữ. Ở mặt ngoài, màn hình phụ 5,38 inch cung cấp không gian nhập liệu rộng rãi, cho phép thao tác bàn phím bằng một tay chính xác tương tự như các dòng smartphone dạng thanh thông thường.

Kiến trúc xử lý 3nm và hệ thống quang học Leica

Khả năng vận hành của Xiaomi 18 Fold được điều phối bởi vi xử lý XRing O3 do chính Xiaomi tự nghiên cứu và phát triển trên tiến trình 3nm hiện đại. Con chip sở hữu cấu trúc CPU 10 nhân với xung nhịp tối đa đạt 4.35GHz, đảm bảo khả năng xử lý đồ họa nặng và duy trì luồng công việc đa cửa sổ luôn mượt mà.

Về khả năng ghi hình, thiết bị không lược bỏ cấu hình camera như nhiều đối thủ cùng phân khúc. Hệ thống 3 ống kính hợp tác cùng Leica bao gồm:

Camera chính 200MP: Tích hợp chống rung quang học OIS, mang lại độ chi tiết cao và hỗ trợ quay video độ phân giải 8K.

Tích hợp chống rung quang học OIS, mang lại độ chi tiết cao và hỗ trợ quay video độ phân giải 8K. Camera tele 50MP: Khả năng zoom quang học 3.5x kèm chống rung OIS, phục vụ chụp chân dung và vật thể ở cự ly xa.

Khả năng zoom quang học 3.5x kèm chống rung OIS, phục vụ chụp chân dung và vật thể ở cự ly xa. Camera góc siêu rộng 50MP: Mở rộng trường nhìn cho các bối cảnh kiến trúc và phong cảnh.

Công nghệ pin Silicon-Carbon: Đột phá mật độ năng lượng

Thành tựu công nghệ đáng chú ý nhất trên Xiaomi 18 Fold là việc tích hợp thành công cell pin Silicon-Carbon dung lượng 6.000mAh vào một thân máy chỉ mỏng 5mm. Công nghệ vật liệu cực dương pha silicon cho phép đạt mật độ năng lượng cao hơn đáng kể so với pin lithium-ion truyền thống, giải quyết triệt để rào cản về dung lượng trên các thiết bị gập.

Thông số kỹ thuật Xiaomi 18 Fold Samsung Galaxy Fold 8 Samsung Galaxy S26 Ultra Dung lượng pin 6.000mAh (Silicon-Carbon) 4.800mAh 5.000mAh Độ mỏng khi mở 5mm Chưa công bố Dạng thanh Công nghệ sạc 67W có dây / 50W không dây Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Vi xử lý XRing O3 (3nm, 10 nhân) Snapdragon Snapdragon

Sự kết hợp giữa dung lượng pin 6.000mAh, tiến trình 3nm tiết kiệm năng lượng của chip XRing O3 cùng chuẩn sạc nhanh 67W (hỗ trợ sạc không dây 50W) mang lại thời lượng vận hành thực tế đạt khoảng 1,5 ngày ở cường độ làm việc cao. Giải pháp này giúp người dùng hoàn toàn yên tâm khai thác tối đa sức mạnh hiển thị của màn hình lớn mà không cần bận tâm về việc sạc lại giữa ngày.