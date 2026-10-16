Công nghệ vòi phun khí SpaceX trên Tesla Roadster: Khả năng bứt tốc từ 0 lên 96 km/h kỷ lục Tesla công bố nguyên mẫu Roadster tích hợp 10 vòi phun khí nén SpaceX, đạt gia tốc 0-96 km/h trong 0.81 giây nhưng lùi lịch sản xuất thương mại đến năm 2028.

Tesla vừa chính thức giới thiệu bản mẫu thử nghiệm nâng cấp của siêu xe điện Roadster với những nâng cấp kỹ thuật chưa từng có trên ô tô thương mại. Tâm điểm của đợt ra mắt lần này là sự kết hợp sâu rộng giữa Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX, mang công nghệ phản lực khí nén vào việc tối ưu gia tốc cho phương tiện mặt đất.

Tesla Roadster thế hệ mới sở hữu thiết kế khí động học với thân xe thấp

Nguyên lý cơ học của hệ thống 10 vòi phun khí nén SpaceX

Vấn đề vật lý lớn nhất đối với các mẫu siêu xe điện là giới hạn ma sát giữa lốp cao su và mặt đường. Khi động cơ điện tạo ra mô-men xoắn tức thời cực lớn, lốp xe thường bị trượt trước khi có thể truyền toàn bộ công suất xuống mặt đường. Tesla giải quyết bài toán này bằng hệ thống 10 vòi phun khí nén (cold-gas thruster) do SpaceX đồng phát triển.

Hệ thống vòi phun được bố trí theo các vị trí chiến lược trên xe nhằm kiểm soát động lực học đa chiều:

4 vòi phun phía đuôi xe: Cung cấp lực đẩy phụ trợ trực tiếp theo phương ngang để tối ưu khả năng tăng tốc thẳng.

Cung cấp lực đẩy phụ trợ trực tiếp theo phương ngang để tối ưu khả năng tăng tốc thẳng. 4 vòi phun dưới gầm: Tạo luồng khí ép thẳng xuống mặt đất hoặc hỗ trợ lực nâng theo yêu cầu vận hành.

Tạo luồng khí ép thẳng xuống mặt đất hoặc hỗ trợ lực nâng theo yêu cầu vận hành. 2 vòi phun ở mũi xe: Đóng vai trò cân bằng lực và hỗ trợ chuyển hướng nhanh chóng.

Thiết kế ngoại thất mẫu xe điện Tesla Roadster

Để vận hành hệ thống này, Roadster được trang bị hai bình chứa khí nén áp suất cao với tổng dung tích 600 lít đặt ngay trên khung xe. Nguồn khí nén được lấy trực tiếp từ không khí xung quanh thông qua hệ thống máy nén tích hợp, tự động nạp đầy lại trong quá trình vận hành. Sự kết hợp giữa lực đẩy khí động và quạt hút gầm giúp xe đạt thời gian tăng tốc từ 0 lên 60 mph (khoảng 96 km/h) chỉ trong 0.81 giây.

Khí động học chủ động và hệ thống điều khiển điện tử By-Wire

Bên cạnh vòi phun phản lực, cấu trúc khí động học của Roadster được hoàn thiện lại với các đường nét góc cạnh hơn so với bản concept năm 2017. Bản thử nghiệm hiện loại bỏ gương chiếu hậu ngoài, tuy nhiên bản thương mại sẽ được bổ sung chi tiết này cùng cụm gạt mưa tự động tháo rời để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn đường bộ.

Đáng chú ý, Roadster trang bị hệ thống quạt hút chủ động đặt dưới gầm. Hệ thống này liên tục hút không khí bên dưới thân xe để tạo hiệu ứng mặt đất (ground effect), sản sinh lực nén thân xe (downforce) tương đương mức gia tốc 2G ngay cả khi phương tiện đang dừng hoàn toàn tại chỗ.

Cánh gió phía sau có thể tự động điều chỉnh theo điều kiện vận hành

Về hệ thống truyền động và lái, Tesla loại bỏ hoàn toàn các liên kết cơ học truyền thống để chuyển sang hệ thống điều khiển điện tử toàn phần (by-wire):

Steer-by-wire: Hệ thống lái điện tử truyền tín hiệu số từ vô-lăng đến thước lái mà không dùng trục lái cơ học.

Hệ thống lái điện tử truyền tín hiệu số từ vô-lăng đến thước lái mà không dùng trục lái cơ học. Brake-by-wire: Tích hợp giải pháp Sensify từ nhà cung ứng phanh Brembo, phân bổ lực phanh độc lập từng bánh tức thời.

Tích hợp giải pháp Sensify từ nhà cung ứng phanh Brembo, phân bổ lực phanh độc lập từng bánh tức thời. Throttle-by-wire: Bướm ga điện tử đồng bộ hóa mô-men xoắn điện và van xả khí nén theo thời gian thực.

Khoang lái tối giản và giao diện vận hành chuyên biệt

Không gian nội thất của Roadster đi theo triết lý tối giản hóa triệt để nhưng mang đậm đặc tính xe đua chuyên nghiệp. Xe thiết kế hai chỗ ngồi với bộ ghế thể thao ôm sát thân người lái tông màu trắng. Khu vực bàn đạp ga và phanh được gắn cố định từ sàn xe lên, tối ưu điểm tì cho bàn chân khi chịu lực gia tốc lớn.

Nội thất cabin xe Tesla Roadster

Vô-lăng thiết kế dạng yoke cách điệu, tích hợp các lẫy chuyển số bằng kim loại. Bảng điều khiển trung tâm sử dụng màn hình đặt nghiêng với giao diện đồ họa tông màu đỏ Mars đặc trưng. Ngay sát chân kính chắn gió, Tesla bố trí thêm một dải màn hình kỹ thuật số thanh mảnh hiển thị tốc độ và dữ liệu điều hướng thiết yếu.

Các phiên bản dự kiến và lộ trình sản xuất thương mại

Theo công bố, Roadster dự kiến được phân phối với ba biến thể kỹ thuật khác nhau, nhắm tới các cấp độ hiệu năng riêng biệt:

Phiên bản Trang bị đặc trưng Mức giá dự kiến Roadster Performance Động cơ điện hiệu năng cao, cấu hình thân xe tiêu chuẩn Chưa công bố Roadster Thrust Gói vòi phun khí nén SpaceX, tăng tốc 0-96 km/h dưới 1 giây 250,000 USD (khoảng 6.47 tỷ đồng) Roadster Rocket Cấu hình 1 ghế ngồi, vòi phun tối đa (phát hành qua thư mời riêng) Chưa công bố

Mặc dù các thông số thử nghiệm cho thấy bước nhảy vọt về mặt kỹ thuật, Tesla cũng chính thức xác nhận việc dời mốc sản xuất thương mại đến năm 2028. Các thông số vận hành quan trọng như dung lượng pin, cấu hình động cơ chi tiết cũng như quãng đường di chuyển cho mỗi lần sạc hiện vẫn chưa được công bố cụ thể.