Công Phượng chấn thương rách sụn chêm: Lỡ hẹn tuyển Việt Nam và cú sốc cho Bình Phước Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đối mặt với thời gian nghỉ thi đấu ít nhất 8 tuần do rách sụn chêm ngoài, qua đó lỡ cơ hội trở lại Đội tuyển Việt Nam.

Vận đen chấn thương tiếp tục đeo bám Nguyễn Công Phượng khi tiền đạo này vừa được chẩn đoán gặp chấn thương nghiêm trọng, buộc phải rời xa sân cỏ trong thời gian dài. Đây là tổn thất nặng nề không chỉ với câu lạc bộ chủ quản Bình Phước trong chiến dịch thăng hạng mà còn dập tắt hy vọng trở lại màu áo Đội tuyển Việt Nam của chân sút sinh năm 1995.

Chẩn đoán rách sụn chêm và thời gian hồi phục dự kiến

Sự việc xảy ra tại vòng 8 giải Hạng Nhất Quốc gia vào ngày 31/1. Trong trận đấu với Khánh Hòa, Công Phượng đã có màn thể hiện đầy hứa hẹn khi trực tiếp góp công vào bàn thắng cho đội bóng. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng biến thành nỗi lo khi số 10 phải rời sân ngay sau hiệp một do tái phát chấn thương.

Công Phượng dự kiến nghỉ thi đấu 8 tuần.

Sau khi tiến hành kiểm tra y tế chuyên sâu, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Việt Thắng đã xác nhận mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Cụ thể, Công Phượng bị rách sụn chêm ngoài – một trong những loại chấn thương phức tạp nhất đối với cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Theo dự đoán ban đầu, tiền đạo này sẽ cần tối thiểu 8 tuần để hồi phục. Trong trường hợp phải can thiệp phẫu thuật, thời gian rời xa sân cỏ có thể sẽ còn kéo dài đáng kể.

Tổn thất lớn cho câu lạc bộ và tham vọng quốc gia

Sự vắng mặt của Công Phượng là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của câu lạc bộ Bình Phước. Với vai trò là nhân tố gây đột biến hàng đầu, sự thiếu vắng chân sút này sẽ để lại khoảng trống lớn trên hàng công trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng chia sẻ sự thất vọng: "Tôi rất buồn vì Công Phượng là cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp và luôn khao khát cống hiến. Cậu ấy vừa trở lại đã tạo ra dấu ấn, nhưng tiếc là lại đau ngay lập tức".

Đáng chú ý hơn, chấn thương này gần như đã đóng sập cánh cửa lên Đội tuyển Việt Nam của Công Phượng trong các đợt tập trung sắp tới. Với thời gian nghỉ thi đấu dự kiến ít nhất 2 tháng, cựu sao HAGL sẽ không kịp lấy lại phong độ cũng như cảm giác bóng để lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Trước đó, một số thông tin cho rằng chấn thương của anh không quá nghiêm trọng và chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 tuần. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán cuối cùng cho thấy tình hình phức tạp hơn dự kiến rất nhiều. Đây thực sự là một nốt trầm đáng tiếc trong nỗ lực tìm lại bản ngã và phong độ đỉnh cao của một trong những tiền đạo nổi tiếng nhất bóng đá Việt Nam hiện nay.