Công Phượng ghi siêu phẩm ngày tái xuất, Trường Tươi Đồng Nai xây chắc ngôi đầu Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đánh dấu màn trở lại sau chấn thương bằng cú sút phạt hàng rào đẳng cấp, ấn định chiến thắng 3-0 cho Trường Tươi Đồng Nai trước Đại học Văn Hiến tại vòng 23 giải hạng Nhất.

Trường Tươi Đồng Nai vừa khẳng định vị thế ứng cử viên số một cho chức vô địch giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Đại học Văn Hiến. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu không chỉ nằm ở tỷ số, mà còn là màn tái xuất đầy cảm xúc của Nguyễn Công Phượng với một pha lập công mang thương hiệu cá nhân.

Sự áp đảo từ những phút đầu tiên

Với mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì lợi thế trong cuộc đua thăng hạng, đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng đã chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép nghẹt thở sớm mang lại kết quả khi trận đấu mới bước sang phút thứ 2. Từ điểm đá phạt cách khung thành khoảng 20 mét, Trần Minh Vương thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng găm thẳng vào góc chết, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bàn thắng sớm buộc Đại học Văn Hiến phải lùi sâu phòng ngự và duy trì kỷ luật chặt chẽ. Đội khách không ngần ngại va chạm và thực hiện các pha phạm lỗi chiến thuật nhằm chia cắt nhịp độ chơi bóng của đối phương. Điều này khiến Trường Tươi Đồng Nai gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn trong phần lớn thời gian hiệp một.

Chiến thuật kiểm soát và dấu ấn của những ngôi sao

Bước sang hiệp hai, sự hiện diện của Lương Xuân Trường ở khu vực trung tuyến giúp Trường Tươi Đồng Nai hoàn toàn làm chủ nhịp độ. Khả năng điều tiết và luân chuyển bóng xuất sắc của tiền vệ này đã bóp nghẹt mọi nỗ lực phản công của Đại học Văn Hiến. Phút 58, thành quả tiếp tục đến khi hậu vệ Dương Văn Khoa chớp thời cơ dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ tư của cầu thủ gốc Quy Nhơn trong mùa giải này, khẳng định phong độ ổn định ở hành lang biên.

Nguyễn Công Phượng đánh dấu ngày tái xuất bằng siêu phẩm sút phạt hàng rào. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Khoảnh khắc được mong chờ nhất diễn ra ở phút 78 khi Nguyễn Công Phượng được tung vào sân thay cho Lê Thanh Bình. Sau thời gian dài điều trị chấn thương, tiền đạo xứ Nghệ chỉ mất chưa đầy 10 phút để để lại dấu ấn. Phút 86, Công Phượng thực hiện cú sút phạt hàng rào đưa bóng cuộn vào góc cao, không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội cản phá nào, ấn định thắng lợi 3-0.

Củng cố vị trí dẫn đầu

Chiến thắng này giúp Trường Tươi Đồng Nai đạt cột mốc 44 điểm, nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Bắc Ninh lên thành 5 điểm. Trong bối cảnh giải đấu đang đi vào giai đoạn nước rút, sự trở lại của các trụ cột như Công Phượng là tín hiệu cực kỳ quan trọng cho tham vọng thăng hạng của đội bóng áo đỏ.

Thống kê trận đấu

Thông số Trường Tươi Đồng Nai Đại học Văn Hiến Tỷ số 3 0 Cầu thủ ghi bàn Minh Vương (2'), Văn Khoa (58'), Công Phượng (86') - Điểm số hiện tại 44 -

Nhìn chung, với chiều sâu đội hình và sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao, Trường Tươi Đồng Nai đang nắm lợi thế cực lớn trong cuộc đua vô địch. Ngược lại, Đại học Văn Hiến sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều để cải thiện hệ thống phòng ngự nếu muốn có kết quả tốt hơn trong các vòng đấu tới.