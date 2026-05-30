Công Phượng giành danh hiệu CLB đầu tiên trong sự nghiệp cùng Trường Tươi Đồng Nai Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính thức sở hữu chức vô địch cấp câu lạc bộ đầu tiên sau khi cùng Trường Tươi Đồng Nai đăng quang giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26 sớm một vòng đấu.

Nguyễn Công Phượng vừa đạt được cột mốc lịch sử trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đối thủ Long An, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã chính thức đăng quang ngôi vương giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26 sớm một vòng đấu, qua đó giành tấm vé trực tiếp thăng hạng lên chơi tại V.League mùa giải tới.

Công Phượng và chủ tịch Phạm Hương Sơn.

Dấu ấn đẳng cấp từ băng ghế dự bị

Trận đấu với Long An chứng kiến sự điều chỉnh chiến thuật sắc bén từ ban huấn luyện. Được tung vào sân trong hiệp hai, Công Phượng ngay lập tức thay đổi diện mạo hàng công của Trường Tươi Đồng Nai. Chân sút sinh năm 1995 không chỉ đóng vai trò dẫn dắt lối chơi mà còn trực tiếp góp dấu giày vào hai bàn thắng then chốt.

Đáng chú ý nhất là tình huống kiến tạo điểm rơi chính xác để người đồng đội thân thiết Lương Xuân Trường băng vào đánh đầu nhân đôi cách biệt. Không dừng lại ở đó, tiền đạo gốc Nghệ An còn tự mình ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 với một pha xử lý đẳng cấp, khẳng định giá trị của một ngôi sao lớn trong những khoảnh khắc quyết định.

Cơn khát danh hiệu kéo dài hơn một thập kỷ

Chức vô địch giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26 mang ý nghĩa đặc biệt to lớn với cá nhân Công Phượng. Dù là một trong những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam, đây mới là lần đầu tiên anh nâng cao chiếc cúp vô địch tập thể ở cấp độ câu lạc bộ sau nhiều năm bôn ba từ HAGL cho đến các đội bóng tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ.

Chia sẻ đầy xúc động trong buổi lễ nâng cúp, ngôi sao 31 tuổi cho biết: "Toàn đội đã nỗ lực hết mình để mang về chiến thắng dành tặng người hâm mộ cũng như giúp tỉnh nhà bước lên V.League. Về cấp độ CLB, đây là chiếc cúp vô địch đầu tiên của tôi. Đó thực sự là một nguồn động lực to lớn để bản thân tôi luôn cố gắng hơn nữa".

Sự chuẩn bị cho sự khốc liệt tại V.League

Dù đang đắm chìm trong niềm vui thăng hạng, Công Phượng vẫn giữ sự tỉnh táo cần thiết khi hướng về chặng đường phía trước. Với kinh nghiệm dày dạn tại đấu trường cao nhất bóng đá Việt Nam, anh hiểu rõ những thách thức cực lớn đang chờ đón tân binh Trường Tươi Đồng Nai.

"Tôi từng thi đấu tại V.League nên hiểu rất rõ rằng khi lên chơi ở môi trường này, mọi thứ sẽ khó khăn và khắc nghiệt hơn rất nhiều," Công Phượng khẳng định. Tiền đạo này cũng nhấn mạnh việc phải chăm sóc bản thân tốt hơn và duy trì nền tảng thể trạng hoàn hảo nhất để đáp ứng cường độ thi đấu chuyên nghiệp của giải đấu số 1 quốc nội vào năm sau.