Công Phượng lập siêu phẩm, Trường Tươi Đồng Nai tiến sát tấm vé thăng hạng V-League Cú tâng bóng tinh tế của Nguyễn Công Phượng ở phút 78 giúp Trường Tươi Đồng Nai đánh bại CLB TP.HCM 1-0, qua đó nới rộng cách biệt với đội bám đuổi lên thành 8 điểm.

Nguyễn Công Phượng một lần nữa chứng minh giá trị của một ngôi sao lớn khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận đối đầu kịch tính giữa Trường Tươi Đồng Nai và CLB TP.HCM. Chiến thắng tối thiểu 1-0 không chỉ giúp đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng củng cố vững chắc ngôi đầu mà còn tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn trong cuộc đua giành suất thăng hạng trực tiếp.

Sự bế tắc dưới cái nắng gắt tại Bà Rịa

Bước vào chuyến làm khách trên sân Bà Rịa, Trường Tươi Đồng Nai sớm phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt từ thời tiết. Cái nắng gay gắt đặc trưng của miền Nam đã ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực và khả năng duy trì cường độ pressing của dàn cầu thủ trụ cột bên phía đội khách. Điều này buộc HLV Nguyễn Việt Thắng phải chỉ đạo các học trò nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà.

Tận dụng sự lúng túng ban đầu của đối thủ, CLB TP.HCM đã tạo ra những sóng gió đầu tiên. Phút 14, ngoại binh Jermie Lynch thực hiện pha dứt điểm hiểm hóc đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phải đến phút 28, Đồng Nai mới có câu trả lời sắc nét khi Lương Xuân Trường tung đường rót bóng xé toang hàng phòng ngự, đặt Minh Vương vào thế đối mặt với thủ môn Thanh Thắng.

Minh Vương bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn ở hiệp 1.

Dù có tình huống khống chế bước một hoàn hảo, cựu tiền vệ HAGL lại dứt điểm thiếu chính xác ở nhịp cuối cùng. Trước khi hiệp một khép lại, Minh Vương tiếp tục thử vận may bằng một cú nã đại bác tầm xa buộc thủ thành Thanh Thắng phải bay người hết cỡ để cứu thua.

Nút thắt Nguyễn Công Phượng và bước ngoặt chiến thuật

Nhận thấy hàng công thiếu tính đột biến, HLV Nguyễn Việt Thắng đã đưa ra những điều chỉnh nhân sự mang tính quyết định ngay đầu hiệp hai. Bộ đôi Nguyễn Công Phượng và Uông Ngọc Tiến được tung vào sân nhằm tăng cường hỏa lực. Đến phút 68, Cù Nguyễn Khánh tiếp tục được tăng cường để hoàn thiện sơ đồ tấn công ba người.

Với sự xuất hiện của Công Phượng ở vị trí tiền đạo cắm, nhận sự hỗ trợ từ Alex Sandro và Nguyễn Khánh ở hai hành lang cánh, cấu trúc tấn công của Trường Tươi Đồng Nai trở nên trực diện hơn. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy tác dụng tối đa ở giai đoạn cuối trận đấu.

Phút 78, khoảnh khắc bùng nổ đã đến. Từ một tình huống phối hợp nhanh, Công Phượng thực hiện pha di chuyển thông minh phá bẫy việt vị. Quan sát thấy thủ môn Thanh Thắng đang băng ra, tiền đạo sinh năm 1995 thực hiện cú tâng bóng điệu nghệ qua đầu người gác đền đối phương, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Công Phượng tỏa sáng cho Đồng Nai.

Củng cố vững chắc ngôi vị dẫn đầu

Pha lập công của Công Phượng cũng là bàn thắng duy nhất, ấn định chiến thắng nghẹt thở cho Trường Tươi Đồng Nai. Ba điểm quý giá này giúp đội bóng miền Đông Nam Bộ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng giải hạng Nhất với 8 điểm nhiều hơn đội xếp sau là Bắc Ninh (dù đá nhiều hơn 1 trận).

Với bản lĩnh của những ngôi sao biết cách tỏa sáng đúng lúc, tấm vé thăng hạng lên V-League mùa giải tới đang gần hơn bao giờ hết với thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng. Trận thắng này cũng cho thấy chiều sâu đội hình và khả năng xoay chuyển chiến thuật ấn tượng của ban huấn luyện Đồng Nai trong những thời điểm khó khăn.

Kết quả chung cuộc: CLB TP.HCM 0-1 Đồng Nai

Ghi bàn: Công Phượng (78')