Công Phượng rực sáng ngày trở lại: Trường Tươi Đồng Nai áp sát tấm vé thăng hạng Nguyễn Công Phượng đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng bằng một siêu phẩm sút phạt, giúp Trường Tươi Đồng Nai củng cố tham vọng thăng hạng V-League khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.

Tối 16/5, Nguyễn Công Phượng chính thức tái xuất sân cỏ trong trận đấu với Đại học Văn Hiến sau thời gian dài điều trị chấn thương. Không cần quá nhiều thời gian để bắt nhịp, tiền đạo này lập tức khẳng định đẳng cấp bằng một cú sút phạt thành bàn đẹp mắt, trực tiếp mang về lợi thế cho đội nhà.

Công Phượng cùng các đồng đội có cơ hội lớn thăng hạng V-League. Ảnh: CLB Trường Tươi Đồng Nai

Sự trở lại của mảnh ghép định đoạt trận đấu

Kể từ cuối tháng 1, tiền đạo sinh năm 1995 gần như vắng bóng trên bản đồ bóng đá quốc nội khi chỉ ra sân vỏn vẹn 2 trận do chấn thương. Những hoài nghi về phong độ của Công Phượng đã được dập tắt hoàn toàn bằng khoảnh khắc xuất thần trên chấm đá phạt. Bàn thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn cho thấy bản năng sát thủ của chân sút này vẫn vẹn nguyên dù chưa đạt 100% thể trạng.

Đối với HLV Nguyễn Việt Thắng, sự tái xuất của Công Phượng là một mắt xích tối quan trọng. Trong bối cảnh Trường Tươi Đồng Nai cần những nhân tố có khả năng gây đột biến cao để giải quyết bế tắc ở giai đoạn sinh tử của mùa giải, Công Phượng chính là lời giải hoàn hảo cho bài toán hàng công.

Tái hiện bộ khung vàng HAGL tại Đồng Nai

Điểm nhấn đáng chú ý nhất tại Trường Tươi Đồng Nai lúc này chính là sự hội ngộ của dàn hảo thủ từng giúp HAGL thống trị bảng xếp hạng V-League 2021. Đội bóng miền Đông Nam Bộ đang sở hữu một trục dọc chất lượng trải dài cả ba tuyến:

Nguyễn Hữu Tuấn: Chốt chặn tin cậy nơi hàng phòng ngự.

Lương Xuân Trường: Nhạc trưởng giữ nhịp lối chơi với sự điềm tĩnh và nhãn quan chiến thuật.

Trần Minh Vương và Lê Văn Sơn: Những mũi khoan sáng tạo và bền bỉ ở hành lang cánh.

Nguyễn Công Phượng: Ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng tiền đạo.

Việc những cầu thủ này cùng nhau thi đấu tạo nên một tập thể gắn kết và đầy kinh nghiệm. Đây chính là bệ phóng vững chắc để Trường Tươi Đồng Nai tự tin bứt tốc trong cuộc đua thăng hạng.

Cửa lên V-League đang rộng mở

Chỉ còn 3 vòng đấu nữa là mùa giải sẽ chính thức hạ màn. Với sự trở lại của Công Phượng cùng phong độ ổn định của các trụ cột, tham vọng giành vé thăng hạng trực tiếp lên V-League của Trường Tươi Đồng Nai đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Nếu tiếp tục duy trì được sự hưng phấn và nền tảng thể lực hiện tại, đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu lịch sử của đội bóng trong năm nay.