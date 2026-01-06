Công Phượng tái xuất V-League: Thử thách đẳng cấp tuổi 31 tại Trường Tươi Đồng Nai Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ chính thức trở lại sân chơi cao nhất Việt Nam sau 4 năm vắng bóng. Với dàn sao kinh nghiệm, tân binh Đồng Nai hứa hẹn là ẩn số thú vị.

Nguyễn Công Phượng sẽ cùng Trường Tươi Đồng Nai hít thở không khí V-League mùa giải tới sau hành trình thăng hạng đầy thuyết phục. Sự kiện này đánh dấu màn tái xuất của ngôi sao sinh năm 1995 tại sân chơi cao nhất bóng đá nội kể từ năm 2022.

Sức mạnh áp đảo của nhà vô địch giải Hạng Nhất

Trường Tươi Đồng Nai đã thể hiện sự thống trị tuyệt đối tại giải Hạng Nhất năm nay khi chính thức đăng quang sớm một vòng đấu. Đội bóng miền Đông Nam Bộ thu về 50 điểm sau 21 trận, tạo ra khoảng cách an toàn 5 điểm so với đội xếp thứ hai là Bắc Ninh.

Công Phượng tỏa sáng ở Đồng Nai.

Thành công này là kết quả của chiến lược đầu tư kiên định. Từng gây xôn xao khi từ chối suất đặc cách thăng hạng ở mùa trước để tập trung xây dựng nền tảng, đội bóng đã cho thấy tầm nhìn dài hạn của ban lãnh đạo. Việc thăng hạng đúng thực lực giúp họ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chuyên môn lẫn tài chính với ngân quỹ tối thiểu 50 tỷ đồng mỗi năm.

Dàn sao V-League trong hình hài tân binh

Dù vừa mới lên hạng, danh sách nhân sự của Trường Tươi Đồng Nai sở hữu hàng loạt gương mặt gạo cội, từng khoác áo ĐTQG như Bùi Tấn Trường, Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường, Huỳnh Tấn Sinh và Sầm Ngọc Đức. Đây là bộ khung dày dạn kinh nghiệm, đủ sức giúp đội bóng không bị ngợp khi bước ra biển lớn.

Bên cạnh nội binh, ngoại binh của họ cũng thuộc hàng "khủng". Tiền đạo Alex Sandro được định giá khoảng 400.000 euro (theo Transfermarkt), ngang tầm với những ngôi sao hàng đầu V-League hiện nay như Quang Hải hay Nguyễn Filip. Với 9 bàn thắng mùa này, Sandro đã chứng minh được đẳng cấp và sẵn sàng trở thành mũi nhọn nguy hiểm tại V-League 1.

Kỳ vọng và thử thách cho Nguyễn Công Phượng

Công Phượng sẽ trở lại V-League mùa tới.

Tâm điểm của sự chú ý chắc chắn đổ dồn về Nguyễn Công Phượng. Dù phải nghỉ thi đấu một thời gian do chấn thương, chân sút sinh năm 1995 vẫn ghi dấu ấn đậm nét với 3 bàn thắng chỉ sau 4 lần ra sân. Hiệu suất ghi bàn ấn tượng trong các trận đấu then chốt đã góp công trực tiếp đưa đội bóng lên ngôi vô địch.

Tuy nhiên, khoảng cách 4 năm rời xa môi trường đỉnh cao (từ năm 2022) sẽ là thử thách lớn cho cầu thủ bước sang tuổi 31. Lịch sử cho thấy Công Phượng có khả năng thích nghi nhanh, điển hình là giai đoạn khoác áo CLB TP.HCM năm 2020. Với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2027, Công Phượng không chỉ đóng vai trò chuyên môn mà còn là thỏi nam châm thu hút người hâm mộ, hứa hẹn biến V-League mùa sau trở nên kịch tính hơn.