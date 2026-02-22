Công Phượng tập riêng ngày hội quân, CLB Đồng Nai thận trọng với chấn thương Tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn chưa thể trở lại tập luyện bình thường cùng CLB Đồng Nai sau kỳ nghỉ Tết do chấn thương gặp phải từ vòng 8 Giải hạng Nhất.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã không thể góp mặt trong các bài tập đối kháng cùng đồng đội khi CLB Đồng Nai chính thức hội quân trở lại vào chiều ngày 20/2 (mồng 4 Tết). Chân sút chủ lực của đội bóng miền Đông Nam Bộ hiện đang trong quá trình hồi phục chấn thương sau va chạm tại vòng 8 Giải hạng Nhất.

Công Phượng vẫn đang trong thời gian điều trị chấn thương.

Chế độ tập luyện đặc biệt cho ngôi sao số một

Trong buổi tập khai xuân tại sân vận động Đồng Nai, trong khi toàn đội duy trì nhịp độ tập luyện khẩn trương, Công Phượng chỉ xuất hiện ở khu vực ngoài biên. Theo ghi nhận, anh thực hiện các bài tập bồ trợ nhẹ nhàng theo giáo án riêng của đội ngũ y tế. Mọi chuyển động của tiền đạo sinh năm 1995 đều được giám sát chặt chẽ nhẹm đánh giá mức độ ộn định của vết thương.

Vấn đề thể trạng của Công Phượng bắt nguồn từ trận đấu gặp Khánh Hòa vào ngày 31/1 vừa qua. Dù các đánh giá ban đầu cho thấy chấn thương không quá nghiêm trọng, Ban huấn luyện CLB Đồng Nai vẫn tỏ ra hết sức thận trọng. Đội bóng quyết định không mạo hiểm để anh trở lại quá sớm khi chưa đạt trạng thái lý tưởng nhất.

Chiến lược bảo vệ nhân sự chủ chốt

Việc ưu tiên hồi phục dứt điểm được xem là bước đi chiến lược nhẹm bảo toàn lực lượng cho giai đoạn then chốt của mùa giải. Trước đó, sau thời gian nghỉ Tết ấm áp bên gia đình tại Nghệ An, cựu tiền đạo HAGL đã lập tức bảo cáo và bắt tay vào chương trình hồi phục cá nhân ngay khi hội quân.

Sự thiếu vắng Công Phượng trong các bài tập chiến thuật là một tổn thất về nhân sự, nhưng được giới chuyên môn đánh giá là quyết định hợp lý. Trong bối cảnh CLB Đồng Nai đang nỗ lực cho các vòng đấu sắp tới, việc đảm bảo ngôi sao quan trọng nhất đội hình đạt thể lực tốt nhất trước khi tái xuất là điều tất yếu.