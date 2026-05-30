Công Phượng và Xuân Trường rực sáng, Đồng Nai vô địch giải hạng Nhất sớm một vòng đấu Đánh bại Long An 3-0 nhờ sự tỏa sáng của các cựu sao HAGL, Trường Tươi Đồng Nai chính thức đăng quang giải hạng Nhất 2025/26 và giành vé thăng hạng V-League.

Trong một chiều mưa rực lửa tại Bình Phước, Trường Tươi Đồng Nai đã chính thức trở thành tân vương giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 sau chiến thắng áp đảo 3-0 trước Long An. Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng đăng quang sớm một vòng đấu, đồng thời sở hữu tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V-League mùa giải 2026/27.

Công Phượng và Xuân Trường bùng nổ đúng lúc

Bước vào trận cầu mang tính quyết định, Đồng Nai chịu áp lực buộc phải thắng để tự quyết ngôi vô địch. Dù áp đảo ngay từ đầu, sự bế tắc trong hiệp một với những pha bỏ lỡ của Alex Sandro hay Trần Minh Vương khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi bộ đôi Nguyễn Công Phượng và Hồ Thanh Minh được tung vào sân ngay đầu hiệp hai để gia tăng hỏa lực.

Đồng Nai đè bẹp Long An để vô địch giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Bước ngoặt đến ở phút 51 khi ngoại binh Alex Sandro thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay của hậu vệ đối phương. Nút thắt tâm lý được tháo gỡ giúp đôi chân của các ngôi sao áo xanh trở nên thanh thoát hơn. Phút 64, từ quả phạt góc đẳng cấp của Công Phượng, Lương Xuân Trường đã có pha băng cắt đánh đầu dũng mãnh để nhân đôi cách biệt.

Chỉ 2 phút sau đó, chính tiền đạo mang áo số 10 tự mình ghi tên lên bảng điện tử bằng một pha xử lý cá nhân mẫu mực. Công Phượng thoát xuống thông minh, bình tĩnh vượt qua sự truy cản rồi dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng 3-0. Đây là pha lập công thứ ba liên tiếp trong ba trận gần nhất của ngôi sao sinh năm 1995, khẳng định tầm ảnh hưởng tuyệt đối trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Cột mốc lịch sử cho các cựu sao phố Núi

Bên cạnh niềm vui thăng hạng, danh hiệu này mang ý nghĩa cực kỳ lớn lao đối với bộ ba Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương và Nguyễn Công Phượng. Đây chính là chức vô địch cấp câu lạc bộ chính thức đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của những ngôi sao này, một phần thưởng xứng đáng sau nhiều năm cống hiến.

Thống kê trận đấu Trường Tươi Đồng Nai Long An Tỷ số chung cuộc 3-0 0-3 Cầu thủ ghi bàn Alex Sandro (51'), Xuân Trường (64'), Công Phượng (66') - Trạng thái Vô địch sớm 1 vòng Áp chót BXH

Dù cơn mưa nặng hạt trút xuống sân Bình Phước ở những phút cuối, bầu không khí lễ hội vẫn lan tỏa khắp các khán đài. Với lối chơi áp đảo toàn diện và sự đầu tư mạnh mẽ về nhân sự, Trường Tươi Đồng Nai đang cho thấy tham vọng lớn khi trở lại sân chơi danh giá nhất Việt Nam vào mùa giải tới. Nhìn chung, sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các ngôi sao và sức trẻ của tập thể đã tạo nên một mùa giải thành công rực rỡ cho đội bóng miền Đông Nam Bộ.