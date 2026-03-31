Công Phượng vắng mặt trước trận Malaysia: Sự lụi tàn của một biểu tượng bóng đá Việt HLV Kim Sang-sik chính thức gạch tên Công Phượng khỏi danh sách đấu Malaysia. Từng là ngôi sao số một, tiền đạo 31 tuổi đang vật lộn với chấn thương và phong độ tại giải hạng Nhất.

Nguyễn Công Phượng tiếp tục vắng mặt trong danh sách triệu tập của Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. Quyết định của HLV Kim Sang-sik không chỉ đơn thuần là vấn đề nhân sự, mà nó phản ánh thực tế phũ phàng về một ngôi sao đang dần rời xa ánh đèn sân khấu đỉnh cao do chấn thương dai dẳng và những lựa chọn sự nghiệp gây tranh cãi.

Những con số thống kê đáng báo động

Từng được kỳ vọng là “Messi Việt Nam”, nhưng tầm ảnh hưởng của Công Phượng tại đội tuyển quốc gia đang chạm mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ. Những số liệu thống kê sau đây cho thấy sự sa sút rõ rệt của tiền đạo này:

Hiệu suất ghi bàn: Sau 51 trận khoác áo ĐTQG, anh ghi được 11 bàn thắng. Đáng chú ý, bàn thắng gần nhất đã diễn ra từ tháng 9/2023 trong trận giao hữu với Palestine.

Tần suất xuất hiện: Trong gần 30 tháng qua, tiền đạo này chỉ có đúng 2 lần được triệu tập lên tuyển (tháng 3/2024 và tháng 6/2025).

Tình trạng hiện tại: Ở tuổi 31, độ tuổi lẽ ra là đỉnh cao sự nghiệp, Công Phượng lại đang phải làm bạn với băng ghế dự bị và khán đài.

Tháng 6 năm ngoái, HLV Kim Sang-sik từng trao cơ hội cho anh tại vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, một chấn thương ngay trong tuần tập luyện đầu tiên đã dập tắt hy vọng tái xuất của cựu sao HAGL. Kể từ đó, cánh cửa đội tuyển dường như đã đóng sập với anh.

Hệ lụy từ những lựa chọn sự nghiệp

Phân tích sâu hơn về sự nghiệp của Công Phượng, giới chuyên môn cho rằng các bước đi sau khi rời HAGL đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ của anh. Việc gia nhập Yokohama FC tại Nhật Bản (mùa 2023/24) bị coi là một sai lầm về mặt chuyên môn khi anh hiếm khi được thi đấu.

Thay vì trở lại V.League để duy trì tính cạnh tranh, Công Phượng lại chọn đầu quân cho Bình Phước (nay là CLB Đồng Nai) tại giải hạng Nhất. Quyết định này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, khi trình độ chuyên môn ở giải hạng dưới không đủ để giúp một tiền đạo kỳ cựu giữ vững phong độ đỉnh cao.

Công Phượng đang gặp khó khăn về cả mặt thể trạng lẫn phong độ.

Bế tắc tại CLB Đồng Nai

Ngay cả ở môi trường ít áp lực hơn như giải hạng Nhất, Công Phượng cũng không còn duy trì được sự bùng nổ. Dưới đây là diễn biến tại CLB chủ quản:

Mùa giải 2024/25: Ghi 7 bàn thắng nhưng lại thực hiện hỏng quả phạt đền quyết định trong trận play-off thăng hạng với Đà Nẵng.

Mùa giải 2025/26: Đóng góp gần như bằng không khi mới chỉ thi đấu 45 phút trong trận gặp Khánh Hòa hồi tháng 2/2026 trước khi tái phát chấn thương.

Hiện tại, hình ảnh quen thuộc nhất của Công Phượng là xuất hiện trên khán đài thay vì dưới sân cỏ. Dù sức hút cá nhân vẫn còn rất lớn khi người hâm mộ vẫn vây quanh xin chữ ký tại Cúp Quốc gia, nhưng giá trị chuyên môn của anh đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Trong bối cảnh CLB Đồng Nai đang tiến gần đến suất thăng hạng V.League mùa tới, câu hỏi lớn nhất không còn là khi nào Công Phượng trở lại đội tuyển, mà là liệu anh có còn đủ ý chí để tìm lại chính mình ở cấp độ CLB hay không.