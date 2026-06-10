Công ty Huy Long đặt mua 2.000 ô tô điện VinFast để mở rộng dịch vụ vận tải xanh Công ty Huy Long hợp tác chiến lược với GSM để triển khai 2.000 xe điện VinFast tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh miền Trung, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ sang vận tải bền vững.

Ngày 10/6, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Huy Long cùng Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, Huy Long sẽ đầu tư 2.000 ô tô điện VinFast để triển khai dịch vụ vận tải xanh tại nhiều địa phương trên cả nước.

Lộ trình triển khai đội xe quy mô lớn

Hợp đồng mua 2.000 xe bao gồm đa dạng các dòng sản phẩm của VinFast như Limo Green, VF 5 Plus, Minio Green, Herio Green và EC Van. Toàn bộ đội xe sẽ được đưa vào vận hành theo từng giai đoạn, tập trung vào các thị trường trọng điểm bao gồm Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh khu vực miền Trung.

Trong khuôn khổ hợp tác, GSM sẽ hỗ trợ Huy Long về nền tảng công nghệ, giải pháp quản lý vận hành và tối ưu hóa hiệu quả khai thác đội xe điện quy mô lớn. Hai bên cũng phối hợp thực hiện chương trình "Thu xăng đổi điện", tạo điều kiện cho tài xế chuyển đổi sang phương tiện xanh và tham gia sâu vào hệ sinh thái di chuyển bền vững.

Chiến lược chuyển đổi xanh trong ngành vận tải

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Huy Long, khẳng định chuyển đổi xanh là định hướng phát triển dài hạn. Việc đầu tư đội xe điện lớn không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn giúp doanh nghiệp thích ứng với xu hướng tất yếu của ngành.

Đồng quan điểm, ông Trần Lê Phương, Phó Tổng Giám đốc GSM toàn cầu, nhận định ngành vận tải đang bước vào giai đoạn điện hóa quy mô lớn. Nhiều doanh nghiệp hiện không chỉ thay đổi phương tiện mà còn tái cấu trúc mô hình vận hành theo hướng bền vững hơn.

Mở rộng mạng lưới đối tác vận tải điện

Hiện nay, GSM đang đồng hành cùng gần 100 doanh nghiệp vận tải và các đơn vị xe buýt trên toàn quốc. Việc Huy Long gia nhập mạng lưới cho thấy mô hình vận tải điện đang trở thành lựa chọn thực tế và tối ưu cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Để chuẩn bị cho đội xe mới, Huy Long đang hoàn thiện các điều kiện về nhân sự, hạ tầng công nghệ và triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt cho đội ngũ tài xế.