Công ty quản lý bác bỏ tuyên bố hoạt động độc lập của Hoa hậu Mai Phương Đơn vị chủ quản khẳng định hợp đồng với Miss World Vietnam 2022 Mai Phương vẫn còn giá trị pháp lý, đồng thời cảnh báo rủi ro tranh chấp cho các đối tác khi giao dịch trực tiếp.

Vụ việc Hoa hậu Mai Phương tuyên bố hoạt động độc lập đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi công ty quản lý chính thức lên tiếng phủ nhận. Theo thông báo mới nhất, doanh nghiệp khẳng định hợp đồng quản lý nghệ sĩ vẫn đang có hiệu lực ràng buộc và chưa có bất kỳ văn bản thanh lý nào được ký kết giữa hai bên.

Xung đột pháp lý về quyền quản lý nghệ sĩ

Sự việc bắt nguồn từ thông báo của Mai Phương vào ngày 16/7, khi cô cho biết sẽ chuyển sang hoạt động độc lập và công bố đầu mối liên hệ mới cho các dự án nghệ thuật. Tuy nhiên, phía công ty quản lý đã nhanh chóng đưa ra phản hồi nhằm làm rõ tình trạng pháp lý hiện tại của người đẹp 27 tuổi.

Công ty quản lý của Mai Phương chính thức đưa ra thông báo sau khi người đẹp 27 tuổi đưa ra tuyên bố hoạt động độc lập.

Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh rằng hợp đồng giữa hai bên được thiết lập trên cơ sở tự nguyện và vẫn còn nguyên giá trị pháp lý. Tính đến thời điểm hiện tại, quy trình thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật vẫn chưa được thực hiện. Do đó, về mặt pháp lý, Mai Phương vẫn là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý độc quyền của đơn vị này.

Cảnh báo rủi ro tranh chấp cho các đối tác

Bên cạnh việc xác định tư cách quản lý, công ty cũng gửi khuyến cáo khẩn đến các nhãn hàng, đơn vị truyền thông và các công ty quảng cáo. Mọi giao dịch thương mại, thỏa thuận biểu diễn hoặc sử dụng hình ảnh liên quan đến Mai Phương trong giai đoạn này đều phải thông qua và có sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty chủ quản.

Phía công ty nhấn mạnh, tính đến thời điểm hiện tại, hai bên chưa ký kết bất kỳ văn bản nào về việc thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định pháp luật.

Doanh nghiệp cảnh báo rằng các hợp đồng hoặc giao dịch được ký trực tiếp với cá nhân Mai Phương mà không có sự chấp thuận của công ty có thể phát sinh nguy cơ tranh chấp pháp lý phức tạp. Đơn vị này khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, bao gồm cả quyền đại diện duy nhất đối với các sản phẩm âm nhạc, hình ảnh và lịch trình biểu diễn của nàng hậu.

Hành trình nghệ thuật của Miss World Vietnam 2022

Mai Phương (sinh năm 1999) là gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2022. Với chiều cao 1,70 m và số đo hình thể 82-63-92 cm, cô từng đại diện Việt Nam lọt vào Top 40 chung cuộc tại Miss World 2024. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Mai Phương còn sở hữu nền tảng học vấn tốt với chứng chỉ IELTS 8.0 và hiện là sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô tích cực đa dạng hóa hình ảnh khi thử sức ở vai trò ca sĩ và diễn viên. Gần đây nhất, sự góp mặt của cô trong bộ phim "Trùm Sò" được xem là bước tiến mới trong sự nghiệp nghệ thuật. Hiện tại, trước những phản hồi cứng rắn từ phía công ty quản lý, Mai Phương vẫn chưa đưa ra phát ngôn chính thức tiếp theo để giải quyết các khúc mắc về hợp đồng.