Connectivity Assist trên iOS 27: iPhone tự chuyển sang dữ liệu di động khi Wi-Fi quá chậm Apple tích hợp Connectivity Assist vào iOS 27 để tự động dùng mạng 4G/5G khi Wi-Fi yếu, nhưng có ngoại lệ về chuyển vùng quốc tế và Chế độ dữ liệu thấp.

Connectivity Assist trên iOS 27 là tính năng giúp iPhone tự động chuyển sang dữ liệu di động khi mạng Wi-Fi đang kết nối quá chậm hoặc không thể sử dụng. Nhờ vậy, kết nối được duy trì liên tục mà người dùng không cần can thiệp thủ công. Tính năng này có thể bật hoặc tắt trong phần cài đặt Wi-Fi, đồng thời có một số giới hạn do Apple quy định.

Tính năng kết nối mạng trên iOS 27

Khi Wi-Fi yếu, iPhone xử lý ra sao?

Theo tài liệu hỗ trợ của Apple, Connectivity Assist tự động phát hiện khi mạng Wi-Fi đang kết nối có tốc độ quá chậm hoặc không thể sử dụng. Ngay khi nhận diện được vấn đề, hệ thống chuyển sang dùng dữ liệu di động để bù đắp.

Cách làm này giúp quá trình chuyển đổi giữa hai loại mạng diễn ra mượt mà. Kết nối được duy trì liên tục, hạn chế gián đoạn trải nghiệm của người dùng.

Tình huống điển hình: bước từ nhà ra xe

Khi người dùng đi từ nhà ra xe, iPhone thông thường vẫn cố bám vào tín hiệu Wi-Fi yếu từ trong nhà. Hệ quả là việc tải nhạc trên Apple Music hay tìm đường qua Apple Maps có thể bị đình trệ.

Với Connectivity Assist, khoảng hụt tín hiệu này được xử lý bằng cách chuyển kịp thời sang dữ liệu di động.

Bật, tắt Connectivity Assist trong vài thao tác

Việc thiết lập tính năng khá đơn giản và được thực hiện trong mục cài đặt hệ thống. Người dùng làm theo các bước sau:

Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone. Chọn mục Wi-Fi. Cuộn xuống dưới và gạt công tắc Connectivity Assist sang trạng thái mong muốn.

Giao diện cài đặt mạng trên iPhone

Ngoài ra, người dùng có thể tắt tính năng này đối với một mạng cụ thể. Cách này phù hợp khi muốn thiết bị luôn ưu tiên cấu hình của bộ định tuyến đó.

Những trường hợp Connectivity Assist không can thiệp

Apple thiết lập một số ngoại lệ cho tính năng này. Chi tiết hơn, các điều kiện được tóm tắt trong bảng dưới đây.

Tình huống Hành vi của Connectivity Assist iPhone đang chuyển vùng quốc tế Không can thiệp, nhằm tránh phí phát sinh khi ở nước ngoài Chế độ dữ liệu thấp đang bật Tính năng bị vô hiệu hóa Một số ứng dụng bên thứ ba phát trực tuyến âm thanh và video Không được hỗ trợ

Lưu ý về dung lượng dữ liệu di động

Do máy có thể tự động dùng mạng 4G/5G để tải dữ liệu, việc tiêu hao dung lượng nền là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, người dùng cần theo dõi mức sử dụng để kiểm soát chi phí.

Biểu tượng kết nối di động trên iOS

Apple khuyến cáo người dùng thường xuyên kiểm tra dung lượng thông qua ứng dụng của nhà mạng hoặc ngay trong phần cài đặt trên thiết bị.

Nhìn chung: bản cập nhật nhỏ, giá trị thực tế

Có thể thấy Connectivity Assist là cải tiến nhỏ trên iOS 27 nhưng hướng đến tình huống sử dụng rất thực tế. Tính năng giúp iPhone duy trì kết nối khi di chuyển giữa các môi trường mạng khác nhau, đồng thời vẫn cho phép người dùng chủ động tắt hoặc giới hạn khi cần. Thông tin được tổng hợp theo 9to5Mac.